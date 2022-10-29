В Италии прошли митинги против НАТО и поставок оружия Киеву

В нескольких итальянских городах прошли протесты против поставок оружия украинской стороны, также демонстранты требовали выхода страны из Североатлантического альянса.

Митинг прошел у почетного консульства России в Вероне, рассказал руководитель ассоциации «Венето – Россия» Пальмарино Дзоккателли, передает ТАСС.

Активисты хотели подчеркнуть, что единственный путь к миру на Украине – это дипломатия, а не отправка оружия, как это делают США, Евросоюз и НАТО, добавил он.

Организация «Венето – Россия» против поставок вооружений украинской стороне и против НАТО, поскольку альянс лишь способствует войне и дестабилизации.

В Генуе митинг прошел у здания энергетической компании Eni, его провела ассоциация «Свободная площадь Генуя». Демонстранты требовали положить конец социальному кризису и установить его причины.

«Мы выступаем против спекуляций на энергетическом рынке, в которых участвуют гиганты сектора, и против санкций, являющихся основной причиной роста расходов, и которые были приняты итальянским правительством из повиновения директивам НАТО», – сказал представитель ассоциации Леонардо Синигалья.