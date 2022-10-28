«Единая Россия» предложила приостановить судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев

Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами, подчеркнул один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени. В этот период судебные процессы не прекращаются, хотя человек уже не может с полигона или из воинской части полноценно вести дела в суде, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Кроме того, в разных кодексах (гражданском, административном, арбитражном) содержится разная трактовка, когда производство должно быть остановлено. Наша инициатива формирует единый подход к обеспечению процессуальных прав для мобилизованных и добровольцев, служащих Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета РФ и иных органов», – пояснил секретарь Генсовета «Единой России».

Исключение сделано лишь для таких социально значимых вопросов, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

«Эти исполнительные производства не будут приостанавливаться даже после принятия новых поправок», – заключил Турчак.