Российские ученые решили вырастить растения из подкладки одежды Петра I

В России планируется вырастить растения, частицы которых нашли на одежде Петра I, хранящейся в Государственном Эрмитаже, заявил директор учреждения Михаил Пиотровский.

Специалисты реставрировали кафтан Петра, и нашли колючки, застрявшие на одежде, их удалось определить и исследовать, теперь эксперты пообещали вырастить их, сказал Пиотровский, передает РИА «Новости».

«Может быть, мы их потом посадим здесь....Есть Дуб Петра Великого, Дуб Александра I, а у нас будут колючки Петра Великого вместе с розами Эрмитажа», – добавил директор музея.

Хранитель коллекции костюмов Эрмитажа Нина Тарасова пояснила, что частицы колючек нашли на подкладке одного из кафтанов царя во время реставрации.

«Мы отдали их на исследование во Всероссийский институт растениеводства имени Вавилова. Группа ученых провела исследование и обнаружила, что одна колючка представляет собой люцерну малую, вторая колючка представляет собой растение, которое называется цепкоплодник. Они не встречаются в северных широтах, так что искать виды этих растений следует на юге России и в срединной и южной Европе», – указала Тарасова.

Она пояснила, что датировку кафтана можно определить, объединив полученные от биологов данные, с данным походных журналов.