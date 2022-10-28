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Байден счел опасными слова Путина о ядерном оружии
Байден: Упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его
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Владимир Путин придерживается опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден.
Ведущий телеканала NewsNation, попросил прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что Россия никогда прямо не заявляла о необходимости применить ядерное оружие, отвечая только на заявления таких политиков, как Лиз Трасс, передает ТАСС.
«Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? <...> Он очень опасен в своем подходе к этому [вопросу]», – ответил Байден.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует. Он также подчеркнул, что Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие.
Законодатели США отозвали письмо к Байдену с призывом изменить подход к Украине
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Законодатели из Палаты представителей Конгресса США отзывают свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, говорится в распространенном письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).
В заявлении говорится о том, что письмо было написано еще несколько месяцев назад, но было направлено без согласования.
Джаяпал взяла за это ответственность на себя и отметила, что некоторые воспринимают письмо как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден должен изменить подход к ситуации на Украине и провести прямые переговоры с Россией, говорится в письме 30 «левых» конгрессменов из Демократической партии США, направленном в Белый дом.
Конгрессмены призвали Байдена объединить экономическую и военную поддержку Украины с «активным дипломатическим давлением, удвоением усилий по поиску реалистичных рамок для прекращения огня».
Издание считает, что письмо может оказать давление на Байдена, который пытается сохранить внутреннюю поддержку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что у его страны «нет ни цента», а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов.
О доводах тех политиков США, кто хотел бы прекратить поддержку Украины, газета ВЗГЛЯД писала ранее.
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Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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США призвали НАТО к поддержке Украины вопреки предупреждениям России
Госсекретарь США Блинкен призвал страны НАТО к поддержке Украины в свете предупреждений Москвы о «грязной бомбе» Киева
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине странами Североатлантического альянса в свете предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы», сообщили в Госдепе США.
По словам руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Блинкен призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины в свете проведения Россией специальной военной операции, а также предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы». В Госдепе США уточнили, что Соединенные Штаты считают заявления России якобы необоснованными, передает ТАСС.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предоставляющие Украине финансовую и военную помощь страны Запада становятся, по сути, пособниками и спонсорами ядерного терроризма в условиях подготовки Киевом провокаций с «грязной бомбой» и ЧС на АЭС.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма. Москва не исключила содействия некоторых стран Запада Украине в создании «грязной бомбы».
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Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной
Эксперты рассказали о негативных последствиях российских ударов по спутникам-шпионам над Украиной
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Поскольку американские коммерческие спутники имеют критически важное значение для ВСУ, мы вправе наносить по ним удары. Однако у таких действий будут не только позитивные последствия, но и негативные. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщения МИД РФ о готовности Москвы поразить спутники США в космическом пространстве.
«Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink. Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.
Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.
При этом последствия такого шага могут быть как позитивными, так и негативными. «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны, когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.
Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.
«Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник.
Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.
К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
При этом накануне Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. В Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.
В МИД России также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.
Кроме того, Москва предлагает не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.
В то же время американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что системы Starlink имеют критическое значение для вооруженных сил Украины.
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МИД предупредил о возможности удара по спутникам США
МИД: Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине
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Коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал о чрезвычайно опасном задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в ходе конфликта на Украине, передает ТАСС.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что американский предприниматель Илон Маск официально сохранил статус спонсора террористического украинского режима, причем себе в убыток.
В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
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Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.
По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.
Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.
Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины.
США передали Украине первые ЗРК NASAMS
Гендиректор американской компании Raytheon Technologies заявил о передаче Украине первых ЗРК NASAMS
Соединенные Штаты передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC.
Как сообщил гендиректор Raytheon Technologies во вторник, на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США, передает ТАСС.
В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.
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Появились данные о погибшем на Украине наемнике из США
CNN: Тело погибшего на Украине американского наемника опознали по татуировкам
Тело погибшего в ходе боевых действий на стороне вооруженных сил Украины американского наемника удалось опознать по татуировкам, сообщил телеканал CNN.
Американский телеканал сообщил, что имя погибшего Джошуа Джонс, ему было 24 года, останки были обнаружены в ДНР. По имеющихся у телеканала данным, тело Джонса удалось опознать по татуировкам и другим внешним признакам, передает РИА «Новости».
Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына, уточняется, что это произошло неподалеку от Васильевки в Запорожской области. В американском внешнеполитическом ведомстве пообещали вернуть останки семье.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что Россия передала Украине останки американского наемника.
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В США одобрили идею Маска по поводу решения конфликта на Украине
Экс-сенатор штата Вирджиния признал правоту Маска по поводу решения конфликта на Украине
Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк во время своего интервью немецкому аналитическому центру «Институт Шиллера» заявил, что переговоры – ключевой способ выхода из конфликта на Украине, как это ранее предложил предприниматель Илон Маск.
«Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине», – передает РИА «Новости» слова спикера.
Блэк оценил и роль ООН в предложениях Маска, он добавил, что народ имел право на проведение референдума, чтобы решить, в каком стране хочет жить.
Спикер отмечает, что Россия была готова на проведение референдума под эгидой ООН, но «Украина наотрез отказалась поднимать данный вопрос о праве народа на самоопределение, не желая учитывать мнение этнических русских, проживающих на этой территории».
Напомним, Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
В России оценили планы США обеспечить Украину альтернативными источниками энергии
Экономист Лизан: Украина нуждается не в альтернативных источниках энергии, а в срочном восстановлении инфраструктуры
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Проблема альтернативных источников в том, что их мощностями невозможно управлять. Единственное, чем может помочь Вашингтон, – привезти трансформаторы, но они что-то не спешат с этим, заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя планы США обеспечить Украину альтернативными источниками энергии.
«Сложно сказать, какие альтернативные источники энергии Штаты могут предложить Киеву. На Украине, например, есть недостроенные ветропарки. Там осталось смонтировать некоторые ветряки, но сейчас работы не ведутся. Их фактически просто охраняют, чтобы местные жители не растащили сооружения на гайки», – сказал экономист Иван Лизан.
«Половина всей имеющейся на Украине «зеленой» генерации просто не работает. Основная ее проблема в том, что мощностью невозможно управлять. Электроэнергия максимально нужна утром и вечером. Но в это время солнечная панель ничего не вырабатывает, а ветряк крутится лишь при наличии ветра», – продолжает собеседник.
Эксперт отмечает, что сейчас властям Украины надо думать не об альтернативных источниках энергии, а о восстановлении инфраструктуры как таковой. «Угля в стране запасено от 2,2 до 2,5 млн тонн. Этого и в обычном состоянии Украине хватило бы на пару месяцев. Газа там накоплено в районе 14 млрд кубов. В текущих границах государства этого тоже вполне достаточно», – поясняет он.
«Но есть огромные проблемы с целостностью инфраструктуры, которая необходима для того, чтобы сжечь эти энергоносители и преобразовать в энергию, а затем доставить до потребителя. То есть у Украины наблюдается проблема с созданием и распределением энергии», – подчеркивает Лизан.
«Могут ли американцы в теории помочь их восстановить? Да, могут. Но для этого необходимо, чтобы они начали делать трансформаторы и каким-то образом доставляли их через океан самолетами в виде конструктора Lego. На изготовление нового оборудования уйдет от полугода до девяти месяцев, а трансформаторы нужны здесь и сейчас, но что-то я не вижу особого рвения со стороны Вашингтона», – иронизирует экономист.
«Украина надеется, что необходимое оборудование им удастся получить с закрывающихся европейских ТЭЦ и ТЭС. Но Европа, скорее всего, эти объекты будет перезапускать в текущем сезоне. Да и доставить эти трансформаторы непросто – они весят сотни тонн, а их размеры соотносимы с двумя железнодорожными вагонами, поставленными друг на друга», – объясняет собеседник.
«Можно было бы, конечно, пофантазировать на предмет поставок газа Штатами, но у них нет опции перенаправить топливо из Азии. У Вашингтона нет своего Газпрома, там все держится на частниках. Договориться с ними не так просто. Так что Белый дом может только поддержать Украину на словах, пожелать им не унывать и похлопать по плечу», – иронично заключил Лизан.
Ранее стало известно о том, что США и их союзники пытаются понять, что можно сделать для Украины в вопросе обеспечения альтернативными источниками энергии, учитывая приближение зимы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической. Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
Кроме того, ранее сообщилось о том, что в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления. Однако эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, усомнились в способности США восстановить энергообъекты Украины.
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МИД увидел в действиях США подтверждение плана Запада обвинить Россию в ядерном ударе на Украине
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Выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило предостережения Москвы о планах Киева и стран Запада обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия после провокации Украины с «грязной бомбой», заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тернер назвал заявления России о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой» бряцанием ядерным оружием и дезинформацией, якобы устроенной Россией с целью создания потенциального предлога для применения тактического ядерного оружия, передает РИА «Новости».
В свою очередь Воронцов заявил, что в ситуации с «грязной бомбой» делегация Соединенных Штатов лишь подтвердила предостережение России относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у РФ имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями.
Заместитель директора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями выразил мнение, что расчет Киева и его западных покровителей заключается в том, что вслед за обвинением России в применении ядерного оружия, будет раскручена антироссийская кампания с целью подрыва доверия к Москве и изоляции России на международной арене. При этом Воронцов подчеркнул, что эти планы не пройдут. Он обратил внимание, что Россия здесь и сейчас предупреждает все мировое сообщество о готовящейся провокации вопреки намерению Киева и его западных кураторов скрыть свои истинные цели.
Заместитель директора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями призвал киевские власти и контролирующие их страны Запада прекратить раскачивать ядерную лодку.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева как акт ядерного терроризма.
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США ввели санкции против певицы Жасмин
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Вашингтон ввел санкции в отношении полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Игоря Чайки, певицы Жасмин и ее мужа, сообщили в Министерстве финансов США.
Также в ведомстве сообщили о новых санкциях в отношении ряда компаний и граждан России, передает РИА «Новости».
Как следует из опубликованных дополнений к санкционному списку, в него попали АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион» и другие. В список физических лиц добавили певицу Жасмин – Сару Шор, ее супруга Ивана Шора и его партию из Молдавии, Игоря Чайку.
Всего США ввели в среду санкции против 9 физических лиц и 12 юридических лиц за приписываемую России причастность к коррупции в Молдавии.
Ранее европейские промышленники выступили против санкций ЕС на российский алюминий. Пять европейских промышленных ассоциаций просят власти Евросоюза не вводить запрет на алюминий из России из-за угрозы закрытия тысяч европейских компаний.
Ford избавился от российских активов и закончил работу в РФ
Американский производитель автомобилей Ford Motor Company избавился от своей доли акций в «Соллерс форд» и закончил работу в России, сообщили в компании.
«Ford Motor Company завершила сворачивание своей ранее приостановленной деятельности в России путем продажи 49% доли в совместном предприятии «Соллерс форд», – цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что акции планируется передать «Соллерс форд» по номинальной стоимости. Ford при этом сможет выкупить акции обратно в течение пяти лет в случае изменения мировой ситуации.
Путин: США используют Украину как таран против России
Президент Владимир Путин обвинил США в использовании Украины в качестве тарана против России
Российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что США используют Украину как таран против России, накачивая ее вооружениями, несмотря на публичные заявления Киева о желании получить ядерное оружие.
По словам президента, Украина фактически управляется из США, и по сути уже стала инструментом американской внешней политики. По его словам, страна фактически потеряла суверенитет и стала «тараном», направленным на Россию и Белоруссию, передает ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что есть данные о планах Киева использовать для провокаций против Москвы «грязную бомбу».
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предупредил глав Минобороны Индии и Китая о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».
Более того, газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
Президент России при этом провел тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Пентагон: Россия уведомила США об учениях стратегических сил
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о получении от России уведомления о планах провести учения стратегических сил
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон получил от Москвы уведомление о планах России провести учения своих стратегических сил.
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона, США были поставлены в известность о планах России провести учения своих стратегических сил, уведомление об учениях было направлено в рамках выполнения Москвой своих обязательств по контролю над вооружениями, передает ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь Пентагона, «Гром» – это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией. Он заверил, что США продолжат следить за российскими маневрами.
Накануне посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие на Украине.
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