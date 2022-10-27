Путин: Опасность применения ядерного оружия есть всегда

Опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что «сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России», сообщает РИА «Новости».

Путин также подчеркнул, что Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие.

«Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия – она очень примитивная, и я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем, и они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России», – сказал Путин.

«Провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия используются именно для достижения этих целей – повлиять на наших друзей, наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать им: «Смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна. Не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать». На самом деле это примитивная цель», – уточнил глава государства.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.