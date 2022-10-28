Российские войска при отражении атак ВСУ на четырех направлениях уничтожили более 410 украинских военных

Противник силами усиленного батальона на Купянском направлении атаковал позиции российских войск у населенного пункта Берестовое Харьковской области. Однако все атаки отражены и в результате уничтожены более 150 украинских военнослужащих, танк, пять машин пехоты, четыре бронетранспортера, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Две батальонные тактические группы ВСУ на Краснолиманском направлении пытались вести наступление в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но активными действиями российских войск противник был остановлен. Огнем артиллерии ликвидированы более 50 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ротная тактическая группа ВСУ на Южно-Донецком направлении атаковала позиции у населенного пункта Времевка Донецкой народной республики (ДНР). Ответными действиями российских подразделений противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, две бронемашины, перечислили в Минобороны.

На протяжении последних суток на Николаево-Криворожском направлении сосредоточенным огнем российской артиллерии наносилось поражение выдвинувшимся резервам украинских войск и диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Ликвидированы более 180 украинских военнослужащих и восемь бронемашин, сообщил Конашенков.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации были поражены шесть пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Невское ЛНР, Купянск Харьковской области, Северск, Звановка Торское ДНР и города Николаева.

Уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ возле населенных пунктов Веселое ДНР, Новая Каменка, Давыдов Брод, Херсонской области и города Николаева, подытожили в оборонном ведомстве.