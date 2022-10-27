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Пушилин рассказал о контрнаступлении союзных сил на направлении Кременная – Сватово
Пушилин: Союзные силы уничтожили плацдарм ВСУ, угрожающий трассе Кременная – Сватово
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Плацдарм украинских силовиков на Краснолиманском направлении, откуда они пытались контролировать трассу Кременная – Сватово, был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, на восточном берегу реки Жеребец был уничтожен плацдарм противника, откуда проводились мероприятия на трассу Кременная – Сватово, передает ТАСС.
Он добавил, что на этом направлении союзные силы смогли перейти в конрнаступление и выбить украинских военных из населенных пунктов Новосадовая и Макеевка Краснолиманского района.
Ранее полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Арестович: Ситуация в Херсонской области меняется в неприятную для ВСУ сторону
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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для украинских вооруженных сил сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).
Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть», передает РИА «Новости».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды.
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Cерия взрывов прогремела ночью в Запорожье
Ночью в городе Запорожье прогремели шесть взрывов
Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы были слышны в нескольких районах Запорожья и южном пригороде. На данный момент известно, что всего было шесть взрывов, на два из которых сработала ПВО, а оставшиеся долетели до огневых позиций украинских военных.
По словам Рогова, в четверг наблюдаются небольшие перебои с электричеством. Он также подчеркнул, что население города понимает, что наибольшую опасность им несут действия украинских сил ПВО, которые сбивают ракеты над жилыми кварталами.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали».
Политолог объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
Эксперт Данилин объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
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Запрос общества был не на определенную фигуру во главе российских войск в Донбассе. Народ уже давно ждал результата, твердого ответа на ту войну, которую ведут против России страны западной коалиции. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин, объясняя феномен популярности командующего украинской спецоперацией Сергея Суровикина.
«Вопрос не в том, успел ли что-то сделать генерал Суровикин, чтобы заслужить какую бы то ни было популярность. Начались масштабные бомбардировки инфраструктуры городов, находящихся под властью киевского режима. И не имеет значения, стоит ли за этим лично Суровикин, или то, что происходит, – просто реализация давно разработанного плана. В любом случае общество ассоциирует фронтовые новости с фигурой этого генерала, и народ они удовлетворяют», – объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«В Донбассе и раньше убивали русских людей. Сейчас и в Донбассе, и в Запорожье, и в Херсоне убивают наших солдат. Естественно, что наше общество требует решительного ответа на такие действия», – добавляет политолог.
Причем на уровень популярности генерала слабо повлияло недавнее телеинтервью Суровикина, добавляет эксперт. «Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала четко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа», – резюмировал эксперт.
Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.
Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.
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Летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе
Минобороны показало работу МиГ-31 в зоне спецоперации
Минобороны показало видео работы истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 в зоне спецоперации. Украинский летчик безуспешко пытался уклониться от атаки российского самолета.
Как говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале, в ходе патрулирования в зоне спецоперации российский МиГ-31 обнаружил Су-24 противника и выпустил по нему ракету «воздух – воздух». Украинский пилот пытался уклониться от атаки, но был сбит.
Ранее Минобороны показало уничтожение Су-25 замаскированных украинских позиций.
В США одобрили идею Маска по поводу решения конфликта на Украине
Экс-сенатор штата Вирджиния признал правоту Маска по поводу решения конфликта на Украине
Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк во время своего интервью немецкому аналитическому центру «Институт Шиллера» заявил, что переговоры – ключевой способ выхода из конфликта на Украине, как это ранее предложил предприниматель Илон Маск.
«Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине», – передает РИА «Новости» слова спикера.
Блэк оценил и роль ООН в предложениях Маска, он добавил, что народ имел право на проведение референдума, чтобы решить, в каком стране хочет жить.
Спикер отмечает, что Россия была готова на проведение референдума под эгидой ООН, но «Украина наотрез отказалась поднимать данный вопрос о праве народа на самоопределение, не желая учитывать мнение этнических русских, проживающих на этой территории».
Напомним, Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
Власти Херсонской области объявили о перемещении администрации региона
Стремоусов: Администрация Херсонской области перемещена на левый берег реки Днепр
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Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как сообщил Стремоусов РИА «Новости», администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть.
Вместе с этим он заверил, что все стоящие перед администрацией Херсонской области задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, не прекращается. Он также сообщил, что выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются.
Заместитель главы администрации региона заверил, что Херсон готов к отопительному сезону, городские службы работают в специальном режиме.
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, люди вступают в добровольческие отряды.
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Предотвращен прорыв «Кракена» и иностранного легиона под Сватово
Полковник МВД ЛНР Киселев: Иностранный легион и «Кракен» пытались прорваться под Сватово
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Подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении, сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев.
По его словам, за последние несколько суток прорвать оборону русских войск пытались иностранный легион, 92-я бригада и националистическое подразделение ВСУ, причем «Кракен» предпринимал попытку прорвать позиции войск ЛНР на Сватово и Кременной, а наемники из Восточной Европы атаковали район Сватово, передает РИА «Новости».
Киселев рассказал, что артиллерийским ударом из гаубиц «Мста-С» российские войска нанесли предупреждающий удар, и украинские силы понесли потери в технике и личном составе.
Он уточнил, что еще одна группа была уничтожена у Берестового силами российской авиации.
Ранее Киселев рассказал, что украинские военные пытаются организовать хаотичное наступление под Лисичанском, союзные силы успевают отбивать атаки.
Появились данные о погибшем на Украине наемнике из США
CNN: Тело погибшего на Украине американского наемника опознали по татуировкам
Тело погибшего в ходе боевых действий на стороне вооруженных сил Украины американского наемника удалось опознать по татуировкам, сообщил телеканал CNN.
Американский телеканал сообщил, что имя погибшего Джошуа Джонс, ему было 24 года, останки были обнаружены в ДНР. По имеющихся у телеканала данным, тело Джонса удалось опознать по татуировкам и другим внешним признакам, передает РИА «Новости».
Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына, уточняется, что это произошло неподалеку от Васильевки в Запорожской области. В американском внешнеполитическом ведомстве пообещали вернуть останки семье.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что Россия передала Украине останки американского наемника.
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Останки князя Потемкина вывезли из Херсона
Сальдо: Из Екатерининского собора в Херсоне вывезли останки Потемкина
Останки основателя Херсона князя Григория Потемкина, который был похоронен на территории Екатерининского собора, вывезли из города, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как рассказал Сальдо телеканалу «Крым 24», власти области перевезли на левый берег памятник и те останки князя Потемкина, которые хранились в Екатерининском храме, передает ТАСС.
Ранее Сальдо заявил, что принудительной эвакуации нежелающих уезжать с правого берега Днепра не будет.
Освобожденный боец рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев
Освобожденный из плена боец ЛНР Чупра рассказал, как ВСУ добивали его раненых сослуживцев
ВСУ при взятии в плен убили двух раненых военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики, когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось возможностей к сопротивлению, сообщил освобожденный из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра.
По его словам, отряд ЛНР занял круговую оборону, но как оказалось, все безуспешно, поскольку боекомплект закончился. Чупра рассказал, что к нему подошел солдат ВСУ, который добивал раненых, и сначала хотел его пристрелить, но увидел, что тот живой, передает РИА «Новости».
«Сначала хотели добить, я (сказал): «Я живой, не надо убивать, все нормально, не стоит». Он мне ответил: «Поднимайся, ты уже в плену». И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня – его в голову добили. Нам завязали руки за спиной, другим скотчем обмотали лица. Попало в плен нас шесть человек. Два «двести» (убили украинские силовики, чтобы не брать в плен раненых)», – рассказал военнослужащий об обстоятельствах пленения украинскими войсками.
Ранее украинские военные из 25-й бригады в видеообращении, после того как их бросили на передовой с приказом добить раненых, чтобы не проводить эвакуацию, заявили, что командиры отдают им приказы о расстреле мирных жителей при заходе в населенные пункты.
В Севастополе предотвратили атаку БПЛА на Балаклавскую ТЭС
Атака БПЛА на Балаклавскую ТЭС в Севастополе не повлияла на электроснабжение города
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе в ночь на четверг, в результате чего загорелся один из трансформаторов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он уточнил, что загоревшийся трансформатор находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было, так как работники ТЭС успели справиться с возгоранием, при этом обошлось без пострадавших.
Развожаев также уточнил, что на электроснабжение Севастополя данный инцидент не повлиял, большого ущерба удалось избежать благодаря принятым мерам по безопасности станции.
Ранее СМИ сообщали, что США могут поставить Украине зенитно-ракетный комплекс HAWK.
Российский снайпер нейтрализовал украинскую БМП
Снайпер с позывным Рубик рассказал о подбитой из винтовки украинской БМП
Снайпер-разведчик с позывным Рубик рассказал, как подбил из крупнокалиберной винтовки нападавшую на его группу украинскую боевую машину пехоты БМП-2.
По его словам, украинская БМП-2 начала работать по группе, в которой находился Рубик, после чего выстрелом из крупнокалиберной винтовки удалось заклинить башню бронемашины, и она спешно покинула поле боя, передает РИА «Новости».
По словам Рубика, в задачу разведчиков-снайперов входит непосредственно поражение противника, добыча информации и вылазки. Он добавил, что на выявление слабых мест украинских подразделений уходит до трех недель. При этом противник иногда выявляет разведчиков и отвечает крайне жестко.
«Бывает так, что им удается засечь наш подход, тогда противник накрывает нас очень плотным огнем – минометы, артиллерия и прочее, старается снайперскую группу не просто подавить, а полностью уничтожить», – рассказал снайпер.
Ранее участвующий в специальной военной операции России на Украине снайпер, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», получил звание Героя России.
Сформирован штаб теробороны Херсонской области
Стремоусов: Штаб теробороны Херсонской области cформирован и готов к работе
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Штаб территориальной обороны сформирован и работает в структуре администрации Херсонской области, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, это – не тот штаб, в котором сидят люди, здесь давно работает целая структура в составе администрации, передает ТАСС.
Также вице-губернатор отметил, что сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения остается без изменений, а все попытки украинских боевиков прорвать ее безуспешны.
Ранее Стремоуов объявил, что власти Херсонской области переместились на левобережную часть.
До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, люди вступают в добровольческие отряды.
Цистерны с топливом загорелись в Шахтерске из-за обстрела ВСУ
Мэр Шахтерска Шатов сообщил о возгорании цистерн с топливом после обстрела украинскими военными железной дороги в ДНР
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шахтерску в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате загорелись цистерны с топливом, сообщил мэр города Александр Шатов.
Как сообщил мэр города, в результате удара ВСУ по Шахтерску, по предварительной информации, произошло попадание в район железной дороги с последующим возгоранием цистерн с топливом, передает ТАСС.
В свою очередь в МЧС ДНР сообщили, что для ликвидации пожара на железнодорожной станции в Шахтерске в результате обстрела со стороны ВСУ направлен пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части города Иловайска, для ликвидации пожара привлечено десять пожарных автоцистерн.
Напомним, в среду утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра.
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Волонтеры проверяют амуницию на пулестойкость перед отправкой в зону спецоперации
В ОНФ рассказали о проверке амуниции на пулестойкость перед отправкой в зону спецоперации
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«Проект помог собрать для участников спецоперации коллиматорные прицелы, бронежилеты, радиостанции, каски, разгрузочные жилеты, спальные мешки и другую амуницию», – рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Общероссийского народного фронта Сергей Горбунов, подводя итоги пяти месяцев работы проекта «Всё для победы!»
«Мы надеемся, что надолго закрыли потребности многих участников спецоперации в коллиматорных прицелах, которые, к примеру, нужны для ведения городского ближнего боя или для охраны артиллерии, а также потребности в средствах защиты», – перечислил Сергей Горбунов, замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ). Напомним: проект «Всё для победы!» был создан в мае под эгидой ОНФ, его цель – собирать деньги и вещи для участников украинской спецоперации и жителей освобожденных территорий.
По мнению Горбунова, для проекта очень важна обратная связь от бойцов на передовой – о том, какое оборудование необходимо и какого качества. «Мы сами проверяем бронежилеты и каски на пулестойкость перед закупкой крупных партий. Несмотря на заявленные продавцом и производителем характеристики, бывают нюансы, которые выявляются только в процессе применения», – пояснил он.
В помощи фронту участвуют не только жители России, но и проживающие за рубежом русские, сказал замруководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. «Есть такие соотечественники, которые собирают необходимые вещи и оборудование у себя в странах, например, в Израиле или в Германии, и привозят в Россию», – сообщил он.
По словам телеведущей, куратора сбора для проекта Полины Цветковой, активисты доставляют необходимые вещи и для мирных жителей – скажем, для новорожденных в Донецкий перинатальный центр. «Эти коробки собираются вместе с мамами, которые прекрасно знают, что нужно для малышей. Но тут потребности трудно закрыть на большой срок, ведь дети рождаются постоянно, и это замечательно», – указала собеседница.
По словам Горбунова, в общем объеме гуманитарных грузов доля того, что привезли на новые российские территории активисты проекта, составила более 9%. Эта доставка происходила совместно с представителями МЧС и Всероссийского корпуса спасателей. «Мы помогаем полностью закрывать потребности в еде и воде мирных граждан на новых территориях», – указал он.
«Степень значимости работы Народного фронта нельзя оценить только в плане материально-технического оснащения. Очень важно чувство поддержки, братского плеча – того, что весь русский народ поддерживает и помогает. Огромная благодарность всем, кто принимает участие в проекте», – прокомментировал итоги работы проекта представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Стоит отметить, что за пять месяцев с момента запуска «Всё для победы!» силами россиян было собрано около трех миллиардов рублей в рамках более 900 тысяч переводов. Есть среди жертвователей и те, кто переводит средства на постоянной основе. «Например, бабушки, которые регулярно выделяют из пенсии по 300–500 рублей, спасибо огромное всем, кто помогает, это вклад в общую победу», – рассказал Горбунов. Он также отметил, что на сайте проекта у каждого региона появился свой QR-код, по которому можно перечислить средства в помощь мобилизованным землякам. На эти средства приобретаются квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, оптические прицелы, радиостанции, бронежилеты, каски, разгрузочные жилеты, спальные мешки, форма и снаряжение, предметы тактической медицины и многое другое.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены. «Действительно имели место проблемы с экипировкой, они в том числе имеют место отчасти до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты. Меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы», – цитирует ТАСС Пескова.