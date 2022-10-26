Путин обсудил с Совбезом совершенствование исполнения уголовного наказания в России

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26 октября, среда | Последнее обновление — 16:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны раскрыли подробности тренировки ядерных сил
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Мы сели играть с профессиональными шулерами, и мы знаем, что играем с шулерами – так какой смысл пытаться играть по правилам?
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Во время острого противостояния легко впасть в обобщения – нас все ненавидят, и нам стоит ненавидеть всех. Нет, не все, а ненависть вообще не делает вас сильнее и не помогает добиваться ваших целей.
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Для нас молдаване – не пешка на мировой шахматной доске, а родной братский народ. Православный народ, который веками развивался под влиянием русской культуры. Но на сегодняшний день восстановление связей между Россией и Молдавией полностью зависит от результатов СВО.
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Путин обсудил с Совбезом совершенствование исполнения уголовного наказания в России
Президент России Путин предложил обсудить совершенствование исполнения уголовного наказания
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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности России совершенствование исполнения уголовного наказания в стране.
«Докладчик министр юстиции [Константин Чуйченко]», – передает ТАСС слова Путина, далее он передал слово докладчику.
Ранее Владимир Путин предупредил об опасности попадания украинского оружия преступникам.
Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к Путину
Шольца развеселили жалобы избирателей на стоимость жизни и просьбы решить этот вопрос с Путиным
В Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» – выкрикнул один из избирателей.
В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.
Между тем в МВФ ранее предупредили, что в 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму.
Песков назвал причину сокращения контактов Путина с Макроном и Шольцем
Пресс-секретарь президента России объяснил причину, по которой Путин сократил контакты с лидерами Франции и Германии
Сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, ни Макрон, ни Шольц последнее время не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков отметил, что у Путина не планируется телефонных разговоров с западными лидерами.
Напомним, Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Однако Госдеп позднее опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Минобороны РФ также провело параллели между «грязной бомбой» на Украине и провокацией с химическим оружием в Сирии.
Газете ВЗГЛЯД писала, что возможность применения грязной бомбы обсуждалась украинским руководством весной 2015 года.
Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара
Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ответного ядерного удара
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Президент России Владимир Путин руководит тренировкой по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», – доложил министр президенту, сообщает РИА «Новости».
На сайте Кремля сообщается, что под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
По полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.
Отмечается, что «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».
В ходе тренировки проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.
Кроме того, к тренировки стратегических сил сдерживания привлекались самолеты Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
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Путин призвал ускорить работу по всем направлениям для нужд СВО
Путин заявил о необходимости реалистичной оценки при работе властей в условиях СВО
Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и реалистичная оценка ситуации, недостаточно идти проторенной дорогой, чтобы достичь качественно нового результата, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Президент указал, что необходимы более высокие темпы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации и положения дел в целом, причем это касается не только непосредственно специальной военной операции, но и всей работы практически по всем направлениям, передает РИА «Новости».
«Чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей», – заявил президент.
Ранее президент России Владимир Путин призвал сформулировать целевые задания «оборонного» совета как можно быстрее.
Путин дал гражданство России бывшему вице-президенту Бурунди
Президент Владимир Путин дал гражданство России бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 г. в Бурунди», – передает ТАСС список получивших российское гражданство.
Буторе занимал пост второго вице-президента Бурунди с 2015 по 2020 год. В 2018 году он был награжден российским орденом Дружбы.
Ранее Путин подписал указ о предоставлении французскому актеру и сценаристу Оливье Сиу, снимающемуся в российском кино, гражданства России.
Путин пригласил Пашиняна и Алиева на трехсторонний саммит
Президент России Путин пригласил премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева на трехсторонний саммит
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Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщила Захарова, Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье. Она отметила, что в этот регион Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы, сообщается на сайте МИД России.
«Бесцеремонный и нахрапистый подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья», – указала Захарова.
Она добавила, что Путин уже пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит.
Ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что между Арменией и Азербайджаном с подачи США составлен секретный проект мирного договора. Если сведения о содержании секретного документа верны, соглашение способно поставить под угрозу позиции России на Южном Кавказе и разрушить саму Армению.
Существование «вашингтонского документа», согласованного Баку и Ереваном, означает в будущем уход российских миротворцев из Закавказья и нашей военной базы из Гюмри, считает политолог Семен Багдасаров. По его мнению, реализация этого договора приведет к прекращению военного присутствия Москвы в Армении, а значит, и в Закавказье в ближайшие год-два.
В Минобороны раскрыли подробности тренировки ядерных сил
Минобороны: В тренировке ядерных сил России участвовали «Ярс», АПЛ «Тула» и два Ту-95МС
К тренировке ядерных сил России привлекались ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула», подвижной грунтовый ракетный комплекс РВСН «Ярс», два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС, сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.
Минобороны также опубликовало кадры пуска баллистической ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула» и видео запуска ракеты «Ярс», передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Путин проводит тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Путин назвал основную национальную цель
Президент России Путин назвал главной задачей сохранение населения
Главной задачей является национальная цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, сообщил президент России Владимир Путин.
В ходе встречи с Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко отчитался о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где Ваше поручение – увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%».
«Это самая главная задача», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что в моногородах существуют проблемы бедности и алкоголизма, власти не должны их «лакировать».
Песков сообщил о формате выступления Путина на заседании Координационного совета
Песков: Выступления Путина, Мишустина и Собянина на заседании Координационного совета будут открытыми
Выступления президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина во вторник на заседании Координационного совета (КС) по обеспечению нужд специальной военной операции будут открытыми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что возможный обмен мнениями, если он произойдет, будет без освещения, в закрытом режиме, передает ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.
Путин: США используют Украину как таран против России
Президент Владимир Путин обвинил США в использовании Украины в качестве тарана против России
Российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что США используют Украину как таран против России, накачивая ее вооружениями, несмотря на публичные заявления Киева о желании получить ядерное оружие.
По словам президента, Украина фактически управляется из США, и по сути уже стала инструментом американской внешней политики. По его словам, страна фактически потеряла суверенитет и стала «тараном», направленным на Россию и Белоруссию, передает ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что есть данные о планах Киева использовать для провокаций против Москвы «грязную бомбу».
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предупредил глав Минобороны Индии и Китая о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».
Более того, газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
Президент России при этом провел тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности армии
Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.
Об этом он сказал в ходе совещания с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей Вооруженных сил России на фоне спецоперации, предложив составить четкий план.
«Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции... специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», – передает РИА «Новости» слова президента.
По его словам, по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.
Анонсировано заседание Координационного совета с Путиным по обеспечению нужд СВО
В Кремле анонсировали заседание Координационного совета по обеспечению нужд спецоперации под председательством Путина
Российский лидер Владимир Путин соберет образованный при правительстве Координационный совет по обеспечению нужд вооруженных сил на фоне спецоперации во вторник, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что дополнительно Путин заслушает доклады премьер-министра России Михаила Мишустина и столичного мэра Сергея Собянина на эту тему. Заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов пройдет в режиме видео-конференц-связи, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что европейские страны начинают ускоренное снабжение украинской армии зимним снаряжением и экипировкой. «Генерал Мороз», по мнению Европы, будет вновь играть на стороне России.
Путин начал переговоры в Москве с президентом Гвинеи-Бисау
Владимир Путин встретился в Москве с президентом Гвинеи-Бисау
Президент России Владимир Путин во вторник в Москве начал встречу с коллегой из Гвинеи-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало.
Президенты России и Гвинеи-Бисау обменяются мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также в повестке обсуждений – вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, подготовка ко второму саммиту Россия – Африка в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.
Кремль анонсировал участие Путина в панельной дискуссии на «Валдае»
Кремль анонсировал участие президента России Путина в панельной дискуссии на «Валдае»
На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» примет участие президент России Владимир Путин, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также он добавил, что Путин примет участие в панельном обсуждении, передает РИА «Новости». Называть темы выступления Песков не стал.
Он также рассказал, что участие представителей Запада в дискуссиях Валдайского клуба связано с его уникальным форматом, который представляет собой открытый разговор о России.
«Ведь в свое время, много-много лет назад, он и был создан для того, чтобы в свободном режиме, без каких-то стереотипов свободно обсуждать Россию вместе с теми, кто ей занимается профессионально, вместе с теми, кто хочет докопаться до правды, вместе с теми, кто может высказывать отличные точки зрения, но предпочитает получать информацию от первоисточников. Эта система из года в год показывает свою работоспособность», – сказал пресс-секретарь.
Также, по мнению Пескова, дискуссия о мировых проблемах невозможна без учета позиции России.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин выразил надежду на развитие отношений России со странами Африки
Путин выразил надежду на дальнейшее развитие отношений России со странами Африки
Президент России Владимир Путин надеется, что Москва и дальше будет развивать отношения со странами Африки. Российский лидер в Москве проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало.
Президент отметил, что в странах ЭКОВАС проживают 400 млн человек, а ВВП этих стран составляет 550 млрд долларов. Путин подчеркнул, что торговый оборот с Россией «весьма приличный», передает ТАСС.
По его словам, просматриваются очень хорошие темпы увеличения торгового оборота. Путин напомнил, что в 2019 году в Сочи прошел первый саммит Россия – Африка, который был весьма успешным. В следующем июле саммит планируется провести в Санкт-Петербурге.
Также Путин отметил, что отношения России и Гвинеи-Бисау были хорошими на протяжении всего становления бисайского государства, сейчас отношения развиваются также положительно, хотя необходимо еще много сделать для расширения торгово-экономических и гуманитарных связей.
Президент добавил, что рад видеть коллегу в Москве, поскольку в 2023 году будет отмечаться 55-летний двусторонних дипломатических отношений, но впервые проходит встреча между президентами.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия побеждает Запад в борьбе за Африку.
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