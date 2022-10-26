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26 октября, среда | Последнее обновление — 17:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны раскрыли подробности тренировки ядерных сил
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Эксперт оценил итоги тренировки ядерных сил России
Эксперт Коротченко оценил тренировку российской армии по нанесению массированного ядерного удара
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Тренировки стратегических сил сдерживания подтвердили боеготовность ядерных сил России и возможность нанести сокрушающий ответный удар по агрессору, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В среду президент Владимир Путин лично проконтролировал пуски ракет из ситуационного центра.
«Тренировки стратегических сил сдерживания проводятся ежегодно, поэтому в участии президента нет никакого сигнала Западу. Учения еще раз подтвердили, что российские стратегические ядерные силы находятся в боевой готовности, поэтому на любую агрессию, либо нападение на Россию агрессор получит сокрушающий ответный удар возмездия», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Собеседник подчеркнул, что в мире «без всяких сигналов» знают о возможностях России ответить на любую агрессию. «России надо менять свою ядерную доктрину в сторону большей конкретизации и ужесточения в свете того, что американские эксперты и отставные генералы открыто говорят про какие-то удары по России», – добавил Коротченко.
По его словам, в ядерной доктрине должен быть предусмотрен ответ «одним-двумя ограниченными ядерными ударами» на масштабный удар обычными вооружениями. «Потенциальный противник должен знать, что в случае безответственных действий он получит, как минимум, ограниченный ядерный удар», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона».
В среду президент России Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В тренировке участвовали наземные, морские и авиационные стратегические силы сдерживания, производились пуски баллистических и крылатых ракет. По полигону Кура на Камчатке были произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Турбовинтовые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Путин командовал учениями из ситуационного центра президента. Коротченко пояснил, что управление силами стратегического сдерживания осуществляется из командных пунктов, «которые невозможно уничтожить прямым термоядерным ударом». Их расположение засекречено. «В России есть целая система пунктов управления для Верховного главнокомандующего. Это распределенный по всей территории страны ряд объектов, откуда в случае реальной угрозы будет производиться управление», – рассказал собеседник.
Один из ситуационных центров главы государства находится в Кремле. Кадры из этого пункта были показаны в документальном фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Как сообщала «Российская газета», в ситуационном центре есть «режиссерская» комната, где реализуется сценарий представления информации высококлассными аналитиками с доступом ко всем информационным ресурсам и существующим российским аналитическим системам. На основе полученной информации президент принимает то или иное решение. Ситуационные центры есть также в Санкт-Петербурге, в Архангельской, Ярославской, Воронежской и Псковской областях, в Коми и Карелии.
Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара
Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ответного ядерного удара
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Президент России Владимир Путин руководит тренировкой по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», – доложил министр президенту, сообщает РИА «Новости».
На сайте Кремля сообщается, что под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
По полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.
Отмечается, что «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».
В ходе тренировки проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.
Кроме того, к тренировки стратегических сил сдерживания привлекались самолеты Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
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Путин призвал ускорить работу по всем направлениям для нужд СВО
Путин заявил о необходимости реалистичной оценки при работе властей в условиях СВО
Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и реалистичная оценка ситуации, недостаточно идти проторенной дорогой, чтобы достичь качественно нового результата, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Президент указал, что необходимы более высокие темпы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации и положения дел в целом, причем это касается не только непосредственно специальной военной операции, но и всей работы практически по всем направлениям, передает РИА «Новости».
«Чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей», – заявил президент.
Ранее президент России Владимир Путин призвал сформулировать целевые задания «оборонного» совета как можно быстрее.
В Минобороны раскрыли подробности тренировки ядерных сил
Минобороны: В тренировке ядерных сил России участвовали «Ярс», АПЛ «Тула» и два Ту-95МС
К тренировке ядерных сил России привлекались ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула», подвижной грунтовый ракетный комплекс РВСН «Ярс», два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС, сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.
Минобороны также опубликовало кадры пуска баллистической ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула» и видео запуска ракеты «Ярс», передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Путин проводит тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Путин: США используют Украину как таран против России
Президент Владимир Путин обвинил США в использовании Украины в качестве тарана против России
Российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что США используют Украину как таран против России, накачивая ее вооружениями, несмотря на публичные заявления Киева о желании получить ядерное оружие.
По словам президента, Украина фактически управляется из США, и по сути уже стала инструментом американской внешней политики. По его словам, страна фактически потеряла суверенитет и стала «тараном», направленным на Россию и Белоруссию, передает ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что есть данные о планах Киева использовать для провокаций против Москвы «грязную бомбу».
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предупредил глав Минобороны Индии и Китая о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».
Более того, газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
Президент России при этом провел тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности армии
Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.
Об этом он сказал в ходе совещания с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей Вооруженных сил России на фоне спецоперации, предложив составить четкий план.
«Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции... специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», – передает РИА «Новости» слова президента.
По его словам, по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.
Путин заявил о необходимости обновлять процедуры и нормативные базы экономики в целом
Президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей военных заявил о необходимости обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей.
«Коллеги много раз и по разным поводам – и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением специальной военной операции – говорили о необходимости обновления процедур, нормативной базы, принятия решения по самым разным направлениям нашей деятельности», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, это касается как экономики в целом, так и отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым.
Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.
Путин: Известно о планах Киева применить для провокаций «грязную бомбу»
Путин рассказал о планах Киева применить «грязную бомбу»
Президент России Владимир Путин сообщил, что есть данные о планах Киева использовать для провокаций против Москвы «грязную бомбу».
«Известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу», – передает ТАСС слова Путина на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предупредил глав Минобороны Индии и Китая о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».
Пашинян назвал сроки подписания мирного соглашения с Азербайджаном
Армянская сторона планирует подписать мирный договор с азербайджанской стороной до конца 2022 года, заявил в ходе выступления в парламенте премьер Армении Никол Пашинян.
Пашинян во время выступления заявил о своем желании подписать мирное соглашение с Баку до конца 2022 года, передает ТАСС.
«Насколько это реалистично? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство сделаем все, чтобы это было реалистично», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что планируется трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Приглашение армянскому и азербайджанскому лидерам направлял президент России.
Путин: Подрывы «Северных потоков» являются уничтожением энергетической инфраструктуры Европы
Путин назвал диверсии на «Северных потоках» уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры
Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» наносят колоссальный ущерб европейской экономике и ухудшают жизнь миллионов людей, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Он подчеркнул, что диверсии на газопроводах – это уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что некоторые участники международного диалога не гнушаются подобными прямыми диверсиями.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что попытки России участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках» натыкаются на стену нежелания докопаться до истины, которая могла бы многих удивить.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему про газопроводы теперь можно забыть.
Песков анонсировал выступление Путина перед главами спецслужб СНГ
Президент России Владимир Путин намерен в среду выступить перед руководителями делегаций заседания Совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В режиме видеоконференции президент проведет встречу с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ. 51-е заседание очень важное», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он пояснил, что Путин будет выступать перед теми, кто руководит органами безопасности и спецслужбами, обсуждение затронет актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.
Также в среду глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
А вечером Путин начнет подготовку к участию в заседании Валдайского клуба, оно пройдет 27 октября. Президент выступит с обширной речью и ответит на вопросы участников. Модератором мероприятия будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
В Кремле пообещали обширное выступление Путина на «Валдае»
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера Владимира Путина на «Валдае» будет обширной
Выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии «Валдая» в четверг будет обширным, также запланирована дискуссия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, уже вечером президент планирует готовиться к участию в заседании Валдайского клуба. Он добавил, что модератором дискуссии будет журналист, политолог, директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин обсудил с Совбезом совершенствование исполнения уголовного наказания в России
Президент России Путин предложил обсудить совершенствование исполнения уголовного наказания
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности России совершенствование исполнения уголовного наказания в стране.
«Докладчик министр юстиции [Константин Чуйченко]», – передает ТАСС слова Путина, далее он передал слово докладчику.
Ранее Владимир Путин предупредил об опасности попадания украинского оружия преступникам.
Путин счел очень высоким конфликтный потенциал в мире
Президент России Путин назвал очень высоким конфликтный потенциал в мире
Конфликтный потенциал в мире и регионе остается очень высоким, снова появляются риски коллективной безопасности, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
«Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности, прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния», – цитирует его РИА «Новости».
Путин добавил, что «буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных методов и средств».
По словам президента, речь идет как о сломе правовых механизмов стратегической стабильности, так и о введении односторонних санкций в отношении несогласных со своей политикой.
В ходе заседания Путин также рассказал, что некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на пространстве СНГ.
«Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве Содружества», – сказал он.
Он подчеркнул, что «не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных революций», активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ».
Ранее сообщалось, что Путин руководит тренировкой по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Пескова спросили, будет ли Путин наблюдать за учениями стратегических сил
Песков обещал сообщить позже, будет ли Путин наблюдать за учениями стратегических сил
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить, планирует ли глава государства Владимир Путин наблюдать за предстоящими учениями стратегических сил.
«Мы проинформируем в соответствующее время», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Вашингтон получил от Москвы уведомление о планах России провести учения своих стратегических сил.
Путин предупредил об опасности попадания украинского оружия преступникам
Президент Путин предупредил об опасности попадания оружия с Украины преступникам
Преступники могут получить доступ к поставляемому украинским властям оружию и к черному рынку оружия, они могут завладеть в том числе мощными средствами поражения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
«Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия, в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы», – цитирует президента ТАСС.
Он отметил, что речь идет не об одном лишь стрелковом оружии, преступники могут завладеть более мощными средствами поражения, включая ПЗРК и другие высокоточные образцы оружия.
«По-прежнему актуальными остаются и такие задачи, как борьба с киберпреступностью, наркобизнесом, ликвидация трансграничных преступных сообществ и, конечно, развитие сотрудничества в деле охраны государственных рубежей», – сказал Путин.
Он выразил уверенность, что встреча поможет укреплению безопасности как отдельных стран, так и СНГ в целом, повысит эффективность действий спецслужб стран по нейтрализации общих угроз.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как оружие, поставляемое Киеву странами Запада, утекает на черные рынки.
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