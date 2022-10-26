Эксперт оценил итоги тренировки ядерных сил России

Эксперт Коротченко оценил тренировку российской армии по нанесению массированного ядерного удара

Тренировки стратегических сил сдерживания подтвердили боеготовность ядерных сил России и возможность нанести сокрушающий ответный удар по агрессору, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В среду президент Владимир Путин лично проконтролировал пуски ракет из ситуационного центра.

«Тренировки стратегических сил сдерживания проводятся ежегодно, поэтому в участии президента нет никакого сигнала Западу. Учения еще раз подтвердили, что российские стратегические ядерные силы находятся в боевой готовности, поэтому на любую агрессию, либо нападение на Россию агрессор получит сокрушающий ответный удар возмездия», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Собеседник подчеркнул, что в мире «без всяких сигналов» знают о возможностях России ответить на любую агрессию. «России надо менять свою ядерную доктрину в сторону большей конкретизации и ужесточения в свете того, что американские эксперты и отставные генералы открыто говорят про какие-то удары по России», – добавил Коротченко.

По его словам, в ядерной доктрине должен быть предусмотрен ответ «одним-двумя ограниченными ядерными ударами» на масштабный удар обычными вооружениями. «Потенциальный противник должен знать, что в случае безответственных действий он получит, как минимум, ограниченный ядерный удар», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона».

В среду президент России Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В тренировке участвовали наземные, морские и авиационные стратегические силы сдерживания, производились пуски баллистических и крылатых ракет. По полигону Кура на Камчатке были произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Турбовинтовые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Путин командовал учениями из ситуационного центра президента. Коротченко пояснил, что управление силами стратегического сдерживания осуществляется из командных пунктов, «которые невозможно уничтожить прямым термоядерным ударом». Их расположение засекречено. «В России есть целая система пунктов управления для Верховного главнокомандующего. Это распределенный по всей территории страны ряд объектов, откуда в случае реальной угрозы будет производиться управление», – рассказал собеседник.

Один из ситуационных центров главы государства находится в Кремле. Кадры из этого пункта были показаны в документальном фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Как сообщала «Российская газета», в ситуационном центре есть «режиссерская» комната, где реализуется сценарий представления информации высококлассными аналитиками с доступом ко всем информационным ресурсам и существующим российским аналитическим системам. На основе полученной информации президент принимает то или иное решение. Ситуационные центры есть также в Санкт-Петербурге, в Архангельской, Ярославской, Воронежской и Псковской областях, в Коми и Карелии.