Путин счел очень высоким конфликтный потенциал в мире

Президент России Путин назвал очень высоким конфликтный потенциал в мире

Конфликтный потенциал в мире и регионе остается очень высоким, снова появляются риски коллективной безопасности, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности, прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния», – цитирует его РИА «Новости».

Путин добавил, что «буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств».

По словам президента, речь идет как о сломе правовых механизмов стратегической стабильности, так и о введении односторонних санкций в отношении несогласных со своей политикой.

В ходе заседания Путин также рассказал, что некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на пространстве СНГ.

«Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве Содружества», – сказал он.

Он подчеркнул, что «не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных революций», активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ».

Ранее сообщалось, что Путин руководит тренировкой по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.