Аферисты начали продавать «сертификаты об отсрочке» за «пожертвования» армии

В Group-IB выявили продающих «сертификаты об отсрочке» мошенников

Мошенники начали предлагать россиянам делать «взносы в пользу российской армии», чтобы получить «сертификаты об отсрочке», заявил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Group-IB Евгений Егоров.

Фишинговый сайт выдает себя за официальный интернет-портал правовой информации России, там пользователи могут получить «сертификат об отсрочке» за денежное пожертвование якобы в пользу армии России, сказал Егоров в беседе с «Газетой.Ru».

Перевод предлагается сделать прямо через специальную форму на сайте мошенников. Злоумышленники получают данные о банковской карте и крадут с нее средства.

«Его доменное имя никак не повторяет адрес официального сайта. Злоумышленники продвигали фишинговый сайт через социальные сети, электронную почту, SMS, рекламу в мобильных приложениях и автоматические переходы с других сайтов», – уточнил специалист.

Сайт был зарегистрирован 24 октября, сейчас он уже заблокирован.

«Подобные объявления – мошеннические. «Официальных сертификатов об отсрочке» за пожертвование не существует», – предупредил эксперт.

Ранее эксперты сообщали, что мошенники начали использовать ботов в Telegram, визуально похожих на официальные, боты предлагают пройти «верификацию» по прикрепленной ссылке.