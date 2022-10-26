Рогозин объяснил, зачем ездил в Донбасс

Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о гуманитарной миссии во время поездки в Донбасс

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что находился в Донецкой народной республике в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.

По его словам, главной целью поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который обратился к экс-главе Роскосмоса напрямую, передает ТАСС.

Рогозин отметил, что эта помощь собрана за счет его личных средств и двух его друзей.

Также он добавил, что его группа специалистов посетила несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых он сам давно знаком и дружит. По словам Рогозина, работа этих специалистов с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу.

Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции. Позднее Кремль спросили о назначении Рогозина на новую должность.