Рогозин объяснил, зачем ездил в Донбасс

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26 октября, среда | Последнее обновление — 10:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ перегруппировались для атаки на Запорожском направлении
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Для нас молдаване – не пешка на мировой шахматной доске, а родной братский народ. Православный народ, который веками развивался под влиянием русской культуры. Но на сегодняшний день восстановление связей между Россией и Молдавией полностью зависит от результатов СВО.
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Простой подсчет показывает, насколько могут быть оптимизированы цены и снижен накал «бронежилетной» проблемы, если ей будут заниматься малые предприятия.
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Рогозин объяснил, зачем ездил в Донбасс
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о гуманитарной миссии во время поездки в Донбасс
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Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что находился в Донецкой народной республике в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.
По его словам, главной целью поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который обратился к экс-главе Роскосмоса напрямую, передает ТАСС.
Рогозин отметил, что эта помощь собрана за счет его личных средств и двух его друзей.
Также он добавил, что его группа специалистов посетила несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых он сам давно знаком и дружит. По словам Рогозина, работа этих специалистов с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции. Позднее Кремль спросили о назначении Рогозина на новую должность.
ВКС России сбили украинский МиГ-29 над Калугой в Николаевской области
Оперативно-тактическая авиация ВКС под населенным пунктом Калуга в Николаевской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников в районах пунктов Калиновка, Оборотновка, Владимировка Луганской народной республики (ЛНР), Александровка, Садок, Кучерское Криничанка, Херсонской области и Энергодар в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем HIMARS и «Смерч» в районах Клапая, Отрадокаменки, Веселого Херсонской области, Коломыйчиха ЛНР и три американские противорадиолокационные ракеты HARM под населенным пунктом Петровка ЛНР и Антоновка Херсонской области, отчитались в Минобороны.
В ДНР назвали самое тяжелое направление сражений
Народная милиция: Марьинское направление является одним из самых тяжелых в ДНР
Марьинское направление в ДНР является одним из самых напряженных, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
По сообщению Народной милиции ДНР, одним из самых сложных участков фронта на данный момент является Марьинское направление.
В понедельник на этом участке фронта военнослужащие взяли штурмом один из укрепрайонов противника, передает ТАСС.
Офицер 107-го батальона Народной милиции, принимавший участие в штурме, рассказал, что на этом направлении украинские военные обстреливают позиции АГС, с коптеров сбрасывают на позиции наших военных гранаты, работают пулеметчики и снайперы. Народная милиция отвечает всеми имеющимися средствами: гранатометами, пулеметами и ПТУР.
«На днях ребята по одному АГС отработали ПТУР, пустили две ракеты, с тех пор он молчит», – сказал офицер.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
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Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.
По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.
Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.
Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины.
ВСУ перегруппировались для атаки на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ концентрируются на Запорожском направлении для атаки Васильевки и Пологов
На Запорожском направлении идет перегруппировка большого количества украинских соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Васильевке находится КПП между Россией и Украиной.
По словам Рогова, в настоящий момент идут артиллерийские дуэли, ВСУ перебрасывают значительные силы в районы Гуляйполя и Орехова с целью нанести удары по Пологам и Васильевке. Именно эти населенные пункты являются самыми горячими на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что аэромобильные бригады ВСУ из Житомирской и Винницкой областей переброшены на Запорожское направление.
Путин призвал ускорить работу по всем направлениям для нужд СВО
Путин заявил о необходимости реалистичной оценки при работе властей в условиях СВО
Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и реалистичная оценка ситуации, недостаточно идти проторенной дорогой, чтобы достичь качественно нового результата, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Президент указал, что необходимы более высокие темпы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации и положения дел в целом, причем это касается не только непосредственно специальной военной операции, но и всей работы практически по всем направлениям, передает РИА «Новости».
«Чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей», – заявил президент.
Ранее президент России Владимир Путин призвал сформулировать целевые задания «оборонного» совета как можно быстрее.
Российские войска на трех направлениях уничтожили более 280 украинских военных и семь танков
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Противник в составе батальонной тактической группы на Купянском направлении на узком фронте атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ нанесено поражение, и противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано не менее 30 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий российских войск на Краснолиманском направлении за последние сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две машины пехоты.
Противник силами двух ротных групп на Николаево-Криворожском направлении попытался атаковать позиции наших войск в направлении населенных пунктов Брускинское и Ищенка в Херсонской области. Но все атаки были отражены. В ходе огневого поражения за сутки ликвидировано порядка 130 украинских военнослужащих, три танка, девять бронемашин, перечислили в Минобороны.
Ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районах пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Оленовка Николаевской области, Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), поражены четыре пункта управления ВСУ. Кроме того, поражены стоянка вертолетов в районе Александровки ДНР, 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182 районах. Взорваны два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Угледара ДНР и Зеленый Гай Николаевской области, сообщил Конашенков.
Мишустин призвал увеличить производство экипировки для армии
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии.
«Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», – подчеркнул он, передает ТАСС.
По словам главы правительства, правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования, контрактация идет полным ходом. «Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», – сказал Мишустин.
Он также особо выделил такое направление, как оснащение войск специальными средствами индивидуальной защиты: «Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан».
Мишустин заявил, что для этого следует подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия, привлекать к этому субъекты РФ, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей. «До каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и, соответственно, меры их соблюдения», – заявил премьер-министр.
Президент Владимир Путин в свою очередь заявил, что снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. «И по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работы», – сказал он.
Ранее Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.
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Путин призвал сформулировать целевые задания «оборонного» совета
Путин уверен, что целевые задания «оборонного» совета будут сформулированы
Целевые задания в рамках СВО должны были быть представлены уже сегодня, но их еще нет, не сомневаюсь, что они будут, заявил Владимир Путин на заседании координационного совета.
Путин отметил, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности.
«Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят», – цитирует ТАСС президента.
Глава государства также заявил, что нужна широкая и глубокая координация между всеми структурами, министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности, и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации, передает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.
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В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, говорится в сообщении городской администрации.
В Telegram-канале администрации отмечается, что жителей Киева просят срочно последовать в укрытие.
Между тем, как сообщил глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале, воздушная тревога объявлена в регионе из-за ракетной опасности.
Из данных ресурса «Карта воздушных тревог Украины» следует, что тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.
Киевские власти объявляют воздушную тревогу уже третий день подряд.
ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка из артиллерии стандартного для НАТО калибра 155 мм
Украинские вооруженные силы в среду ночью обстреляли разные районы Донецка снарядами калибров 152 мм и 155 мм, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 01.31 украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм из населенного пункта Нетайлово. Кроме того, в 05.34 был зафиксирован обстрел столицы ДНР из Красногоровки 152 мм-ми снарядами. В 6.30 ВСУ снова обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии калибром 152 мм с территории населенного пункта Красногоровка.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве предупредили о приближении Запада к опасной черте прямого военного столкновения с Россией из-за Украины.
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Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности армии
Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.
Об этом он сказал в ходе совещания с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей Вооруженных сил России на фоне спецоперации, предложив составить четкий план.
«Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции... специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», – передает РИА «Новости» слова президента.
По его словам, по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.
Очевидец рассказал об издевательствах над пленными в Днепропетровске
Очевидец Егильницкий: В Днепропетровске украинские силовики издевались над пленными
Украинские силовики издеваются над военнопленными в лагере в Днепропетровске, рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий.
По его словам, во время воздушной тревоги людей заставляли стоять на коленях, или четыре часа петь гимн, то есть именно унижали и издевались, передает РИА «Новости».
Ранее российские следователи возбудили дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных.
В Кремле отреагировали на подключение Ватикана к разрешению ситуации с Киевом
В Кремле позитивно воспринялии подключение Ватикана и Вашингтона к поиску развязок с Киевом
Москва приветствует предложение президента Франции Эммануэля Макрона подключить Папу Римского Франциска и руководство США к переговорам по Украине в плане поиска возможных путей урегулирования, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что «в русле усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно», передает ТАСС.
Кроме того, Песков указал, что глава Франции при этом «не призывает никого из лидеров позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и разобраться с законодательным запретом вести переговоры с Россией».
Ранее Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.
Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
В ЛНР обнаружили предназначенный для проведения терактов тайник украинских диверсантов
Силовики ЛНР нашли схрон ВСУ, предназначенный для проведения терактов
Силовики Луганской народной республики обнаружили схрон вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным оружием и боеприпасами, предназначенный для проведения украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) терактов в ЛНР, сообщил представитель силовых структур республики.
По его словам, спецслужбы ЛНР обнаружили схрон, из которого изъяли гранатометы, в том числе марки М4740 производства Швеции, автоматы, патроны, взрывчатые вещества и средства инициирования, передает ТАСС. Он подчеркнул, что схрон предназначался для украинских диверсантов, планировавших совершение терактов на территории республики». По словам представителя силовых структур, спецслужбы ЛНР ведут розыск планировавших террористические акты лиц.
Ранее спецслужбы в Луганской народной республике нейтрализовали группу украинских диверсантов.
Женам мобилизованных в России пообещали помочь найти работу
Собянин: Женам мобилизованных в России помогут найти работу
Супругам мобилизованных помогут найти работу, а также повысить квалификацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению.
В ходе совещания президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск Собянин подчеркнул, что самым важным является поддержка семей мобилизованных. В том числе речь идет об адресной поддержке: материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы. Также к такой поддержке он отнес поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации, сообщает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.
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