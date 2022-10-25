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После драки в Москве задержали 30 строителей
Полиция задержала около 30 строителей после драки на западе Москвы
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Полиция задержала строителей-мигрантов после массовой драки на западе Москвы, составлены протоколы о мелком хулиганстве.
Произошел конфликт между строителями на Мичуринском проспекте, задержаны по меньшей мере 28 человек, среди них – граждане Узбекистана, Таджикистана, Турции и России, на часть из них составили протоколы о мелком хулиганстве передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Полиция проводит проверку по факту инцидента, выясняет подробности происшествия.
Ранее в поселке Коммунарка в Москве произошла массовая драка с участием мигрантов, они вооружились палками.
Маск публично назвал Каспарова идиотом и болваном
Илон Маск назвал «идиотом» Гарри Каспарова за критику его плана по урегулированию ситуации на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск резко ответил шахматисту Гарри Каспарову (признан в России иностранным агентом), который раскритиковал вариант Маска по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Маск написал в соцсетях, что, несмотря на то, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как его iPhone, «в остальном он идиот», передает «Московский комсомолец».
«У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, болван», – добавил предприниматель.
«Так почему же люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела?» – сказал ранее Каспаров в интервью CNBC, добавив, что считает такое поведение Илона Маска «моральным идиотизмом» и «геополитической слепотой».
Отметим, генеральный директор Tesla, пообещав распродать все свое имущество, включая шесть особняков в Калифорнии, поселился, как пишет Forbes, в небольшом модульном домике площадью 37 кв. м, который он арендует у своей компании SpaceX.
«Складной дом» стоимостью 50 тыс. долларов расположен в Бока Чика, штат Техас, недалеко от места, где SpaceX производит ракеты Starship.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В Николаеве возникли проблемы с алкоголем из-за массового заезда иностранных наемников
Участник николаевского подполья заявил, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев
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Наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды, заявил участник николаевского подполья.
Как отметил подпольщик, приехало много французов, которые скитаются по портам и заброшенным заводам. Он также предположил, что «начальник» наемников из Грузии скупил весь алкоголь в городе. Активист отметил, что в Николаев приезжают худшие люди со всего мира, передает РИА «Новости».
«Видели их на Ника-Тере (морской порт в Николаеве – прим. ВЗГЛЯД) и в районе Черноморского судостроительного завода. Еще недавно заехала куча грузин, начальник грузин ездит на Nissan X-Trail с военными номерам», – рассказал подпольщик.
Он также добавил, что украинские силовики постоянно проводят рейды в городе, проверяют телефоны и фотографируют документы.
По сообщению его товарищей из Очакова, еще одного города-порта Николаевской области с преимущественно русскоязычным населением, в нем рейды по выявлению «неблагонадежных» лиц проводят боевики с Западной Украины.
«Катаются на отжатых у людей машинах по всему городу и заставляют людей под дулами автоматов произносить слово «паляница» (украинские националисты полагают, что русские произносят это слово фонетически неправильно – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил активист.
Ранее обменянный военный ДНР рассказал о пленении иностранными наемниками. Он заявил, что они говорили на польском и английском языках, без шевронов и опознавательных знаков, у них было украинское обмундирование «натовской» расцветки.
Пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ
Активист: Подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от сторонников из ВСУ
Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных, рассказал один из активистов николаевского подполья, неоднократно записывавший видео о ситуации в этом городе.
Активист, который неоднократно передавал российским СМИ видеоролики с рассказами о ситуации в городе, пообещал вскоре раскрыть свою личность, которой интересуются многие жители Николаева и СБУ.
По его словам, с родителей детей, которые более полугода учатся дистанционно, требуют деньги в фонд школы и на учебники, с бизнесменов «гребут сумасшедшие налоги», даже с тех, у кого нет прибыли, передает РИА «Новости».
Он заметил, что многие интересуются его личностью. «На следующей неделе в следующем видео я об этом с вами поделюсь. Поэтому все СБУшники и их агентура, обязательно смотрите. Ну а мы немножечко богатеем арсеналом – вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», – заключил подпольщик.
При этом на видеозаписи он продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.
Ранее активист рассказал, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды.
Правительство утвердило новые правила проверки водителей на алкоголь
Правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкоголь
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Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, теперь замеры можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией.
Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение. Уточняется, что замеры можно проводить только при двух понятых и с видеофиксацией.
Если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования, его доставят в медучреждение. В случае отказа от прохождения проверки или несогласия с ее результатами водителя также доставят в медучреждение.
Также на проверку в больницу водителя доставят, если алкотестер не выявит превышение нормы, но инспекторы имеют достаточно оснований полагать, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.
Эксперт: Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс
Эксперт Шурыгин прокомментировал планы Киева начать тотальную мобилизацию
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Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить – ее основные ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Владислав Шурыгин, комментируя информацию о планах Киева начать тотальную мобилизацию.
«Мобилизационный потенциал на Украине достигает двух миллионов, если всех мужчин ставить в строй. На сегодня у них мобилизован примерно миллион человек. Из них 600–700 тысяч находятся в строю, остальные – это полувоенные структуры. Нужно понимать, что огромное количество людей мужского пола уже разбежалось за пределы Украины. Если власти и будут загребать всех подряд, то доберут примерно еще тысяч 200, вряд ли больше», – считает военный аналитик Владислав Шурыгин.
«В Киеве отлично понимают, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить. Все ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Наращивать натиск из того, что есть, уже нечем. Вот почему срочно понадобилось мобилизовать еще народ», – пояснил Шурыгин.
«Допустим, мобилизуют теперь тех, кто вообще не проходил военной подготовки. В этом случае для украинского Генштаба это становится проблемой. Ведь от прихода резервиста в военкомат до его появления на фронте пройдет 3–4 месяца», – отмечает эксперт. При этом не стоит теперь ожидать роста социального напряжения в украинском обществе, предупреждает Шурыгин. «Украина находится под полным жестким контролем – информационным и психологическим. Тех, кто мог бы выступить против такой мобилизации, никто не услышит. Чуть что, их репрессируют по законам военного времени», – уверен эксперт.
«Главное, что может сокрушить теперь киевский режим, – военный проигрыш. Когда ВСУ начнут стремительно терять свои территории, особенно те, что они недавно смогли себе вернуть, режим развалится. Только тогда боевые действия закончатся. И, кстати, тогда огромное количество людей, которые разбежались, начнут возвращаться в страну», – подытожил Шурыгин.
В понедельник стало известно, что Киев планирует массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию, объявленную в России. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в украинском Минобороны. По информации источника, сейчас Киев столкнулся с необходимостью призывать «сотни тысяч». Как утверждает источник, из-за отсутствия должного учета военкоматы не располагают «реальными списками» подлежащих мобилизации. Источник отмечает, что если Москва призовет 300 тыс. солдат в ближайшие месяцы, то численное преимущество ВСУ на линии фронта сойдет на нет, что позволит ВС России создать эшелонированную систему обороны.
«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать», – добавил источник. Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте.
Как считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, России нужно успеть предпринять активные действия до того, как у ВСУ появятся дополнительные резервы. «Нужно исходить из того, что все, что делает Киев, имеет военную целесообразность. Очевидно, у них запланировано пополнение и кадрами, и вооружениями, в том числе при помощи поставок с Запада. Вопрос лишь в том, успеют ли они сами мотивировать всех мобилизованных и обучить их всему необходимому», – пояснил аналитик.
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Силуанов назвал справедливым налогообложение уехавших из страны россиян
Глава Минфина Силуанов поддержал налогообложение уехавших из страны россиян
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Идея облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России, справедлива, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.
Минфин подготовил поправку к Налоговому кодексу, позволяющую считать перечисляемые заграничным «удаленщикам выплаты доходом от российских источников, они будут платить НДФЛ по ставке 13%, пока остаются налоговыми резидентами России, а после – 30%».
По мнению Силуанова, люди, удаленно работающие за границей на российские компании, имеют центр жизненных интересов на родине, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан, пишет РБК.
По действующему законодательству, уехавшие из страны россияне, продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания за границей теряют статус налогового резидента России и освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, так как она уже считается доходом от источника вне страны.
Ранее стало известно, что россияне, уехавшие из страны больше полугода назад, могут лишиться права на налоговые вычеты.
Люди, которые пробыли в России суммарно меньше 183 дней на протяжении 12 месяцев, перестают быть ее налоговыми резидентами, поэтому и на налоговые вычеты претендовать не могут. Чтобы вернуть статус резидента, нужно снова прожить в стране не меньше полугода.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как либеральные иммигранты из России довели до бешенства прибалтийских националистов.
Командир роты морпехов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»
Командир роты морпехов Данилов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»
Командир роты морской пехоты Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал, как вместе с еще одним командиром вел бой с украинскими диверсантами «до последнего магазина».
Как сообщил офицер, в район, где была замаскирована военная техника, проникла диверсионно-разведывательная группа противника. Она вскрыла стоянку техники, расположение войск и пыталась отойти к своим, чтобы передать эти сведения.
По словам Данилова, в ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой.
«В дальнейшем (ДРГ) вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», – приводит его слова РИА «Новости».
Вдвоем с другим офицером они вели сковывающий диверсантов бой «до последнего магазина» и ждали прибытия штурмовых групп.
Накануне в Кремле сообщили, что легендарному морскому пехотинцу с позывным Струна было присвоено звание Героя России.
Получив первую контузию, капитан Данилов отказался от госпитализации и через четыре дня снова вернулся в строй. Будучи контуженным во второй раз, Данилов не соглашался на госпитализацию до момента взятия рубежа нашими войсками, сообщает «Звезда».
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Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к Путину
Шольца развеселили жалобы избирателей на стоимость жизни и просьбы решить этот вопрос с Путиным
В Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» – выкрикнул один из избирателей.
В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.
Между тем в МВФ ранее предупредили, что в 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму.
Польша решила ужесточить закон о пребывании украинских беженцев
Euractiv: Польша хочет заставить украинских беженцев платить за проживание
Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов, сообщили европейские СМИ.
Как сообщает европейская газета Euractiv, власти Польши предложили внести поправку в специальный закон о помощи гражданам Украины, обязав их покрывать часть своих расходов. По информации издания, украинские беженцы, получившие специальные идентификационные номера PESEL, получат ограниченный доступ к соцпособиям и должны будут покрывать свои расходы на проживание, передает ТАСС.
По подсчетам МВД Польши, на данный момент в республике находятся около 1,5 млн беженцев с Украины. Более 1,2 млн человек из них получили идентификационные номера, позволяющие легально жить и получать социальные пособия.
Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.
Офис Зеленского допустил обмен главы компании «Мотор Сич»
Подоляк не исключил обмена главы компании «Мотор Сич» Богуслаева на украинских пленных
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность обмена на украинских военнопленных руководителя предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в «коллаборационизме».
«И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список», – ответил он на вопрос о возможности обмена Богуслаева в эфире телеканала «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Слова Подоляка передает РИА «Новости».
Напомним, директора украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали на Украине по подозрению в работе на Россию. Богуслаев арестован на два месяца.
WSJ рассказала о сомнениях саудовского принца в ясности ума Байдена
WSJ сообщила о насмешках Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда над оговорками Байдена
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высмеивает президента США Джо Байдена и сомневается в ясности его ума, сообщили источники в саудовском правительстве.
Утверждается, что наследный принц высмеивает в частном порядке оговорки и неудачные импровизации Байдена. Кроме того, принц заявляет советникам, что Байден не произвел на него впечатления, когда занимал пост вице-президента. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не скрывает, что предпочитал работать с Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
WSJ считает, что союз США и Саудовской Аравии, который сохранялся при 15 президентах и семи королях, разрушается «при двух лидерах, которые друг другу не нравятся и не доверяют». Их личная неприязнь обострила напряженность между странами, скорее всего, в дальнейшем ситуация станет только хуже, пишет издание.
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд при этом отверг заявления о том, что наследный принц пренебрежительно отзывается о Байдене. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала информацию WSJ смехотворной.
В 2022 году США попросили Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти. WSJ выяснила, что наследный принц «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что <...> США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти». Кроме того, осенью страны ОПЕК+ решили пойти на самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году.
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Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил о повреждении железнодорожных путей при взрыве в Брянской области
На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что в результате взрыва оказались повреждены железнодорожные пути, но никто не пострадал. В сообщении говорится, что на месте взрыва работают экстренные и оперативные службы.
В октябре ФСБ предотвратила украинский теракт на транспортном терминале в Брянске. Теракт готовил гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева через Эстонию в пограничную область России.
ЛНР: ВСУ концентрируют силы для крупного наступления на нескольких участках
МВД ЛНР: ВСУ концентрируют силы для крупного наступления на нескольких участках фронта
Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют большое контрнаступление на нескольких участках линии боевого соприкосновения, заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев.
По его словам, в настоящий момент происходит накопление средств и сил для решающего удара ВСУ по территории России. Киселев предположил, что удары могут быть не только в направлении Херсона, но и в районе Кременной и Сватово в ЛНР и на Донецком направлении, передает ТАСС.
Ранее Киселев рассказал, что попытки ВСУ прорваться в Кременную и Сватово в Луганской народной республике тщетны.
На Украине предложили поменять алфавит на латиницу
На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о переводе языка на латиницу
Петиция с требованием перехода украинского алфавита на латиницу зарегистрирована на сайте президента Украины.
Автор петиции просит рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. В тексте петиции утверждается, что «причин для такого перехода достаточно, и они очевидны», передает ТАСС.
Для рассмотрения главой государства петиция должна набрать 25 тыс. голосов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу в качестве «приглашения к дискуссии».
В ОП назвали «страшным высказыванием» слова Красовского об украинских детях
В Общественной палате прокомментировали слова Красовского об украинских детях
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«Страшно представить, что происходит в голове у человека, который мог вообще это произнести», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты Наталья Агре, комментируя слова журналиста Антона Красовского о том, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за сказанные в эфире телеканала RT слова в адрес украинских детей «у всех, кто обалдел от этого» и лично у главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он уточнил, что так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«В первую очередь я бы хотела обратить внимание на воспитание журналистов. Ведь речь идет не столько о страшном высказывании господина Красовского, сколько вообще о том, каким образом на сегодняшний день средства массовой информации, к сожалению, некорректно и некультурно формулируют свои мысли. Но то, что мы увидели сейчас, это, наверное, край, за который человек зашел», – говорит Агре.
По ее словам, журналисты должны тщательно выбирать выражения, даже когда речь идет о происходящем в недружественных нам странах. «Если мы в образовательных учреждениях будем говорить о культуре, воспитании, любви к ближнему, взаимоуважении, трудолюбии, а в информационном пространстве останутся подобные высказывания, то ни к чему хорошему это не приведет», – считает собеседница.
При этом эксперт полагает, что агрессию, которую воспитывали у украинских детей по отношению к россиянам, можно преодолеть. «Я надеюсь, что тех детишек, которых мы уже приняли на территории России, мы адаптируем к жизни. Нам предстоит терпеливое, настойчивое лечение, мы должны открыть им глаза на историческую правду. Далее пойдет постепенное формирование тех ценностей, которые мы пытаемся сформировать у российских детей. А Антон, конечно... Страшно представить, что происходит в голове у человека, который мог вообще это произнести», – заключила Агре.
Радикальные высказывания Красовского прозвучали в эфире телеканала RT во время того, как он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Журналист сказал, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». Однако собеседник не разделил такую точку зрения, подчеркнув, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим».
После данного инцидента Симонян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, поскольку не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
Журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с Газетой ВЗГЛЯД отметил, что Красовскому не помешало бы обратиться к психиатру. Также он подчеркнул, что такие истории с журналистом «уже не в первый раз происходят».