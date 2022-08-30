Жители Коммунарки рассказали о драке мигрантов на палках

В поселке Коммунарка произошла массовая драка с участием мигрантов, они вооружились палками, местные жители указывают, что подобные конфликты происходят постоянно, и об этом регулярно сообщают в полицию.

«Я видела часть драки. На фоне чего она произошла, не скажу, услышала ее по громкому визгу одной барышни. Только увидела, что один был с палкой (видимо, оторвал от скамейки), а второй был с битой. Их было человек семь-восемь, все довольно крепкие. Такие конфликты бывают часто, их очень много. У нас в подъезде есть два этажа приезжих жителей, которых с каждым разом все больше и больше», – рассказала местная жительница Ирина «Газете.Ru».

Она предположила, что они вряд ли являются собственниками квартир. Местные вызывали участковых, МЧС, писали в прокуратуру, но эти ведомства пока не помогли справиться «с постоянным потоком мигрантов».

«Насколько мне известно, приезжала полиция и ОМОН. Но задержали ли кого-то или нет – не в курсе. По камерам только видела, что половина участников забежали в подъезд», – заключила она.

Между тем председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) и член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что для пресечения массовых драк мигрантов нужно принять целый комплекс мер.

«Массовые драки должны квалифицироваться как массовые беспорядки. Все их участники – иностранные граждане должны выдворяться без права амнистии за пределы территории России. Реакция МВД должна быть моментальной в таких случаях, тем более что найти участников впоследствии не представляется возможным», – сказал Кабанов «Ридусу».

По его мнению, существующий подход, когда массовая драка расценивается как «мелкое хулиганство», а из участников по делу проходят два-три человека из десятков, способствует тому, что у конфликтующих растет ощущение безнаказанности.

«Правоприменение в отношении мигрантов мягче, чем в отношении граждан Российской Федерации. Здесь лоббируются интересы различных олигархов и нашего ЖКХ», – подчеркнул эксперт.

Ранее в Москве произошла массовая драка, в ней приняли участие более 20 человек.