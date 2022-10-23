СМИ назвали способ России обойти нефтяное эмбарго ЕС

Bloomberg сообщил о подготовке РФ «теневого флота» нефтетанкеров в преддверии санкций ЕС

Россия готовится создать в преддверии санкций Евросоюза, которые запланированы на 5 декабря, «теневой флот» танкеров для обхода эмбарго на поставку российской нефти морским путем, сообщили СМИ.

Согласно данным Bloomberg, объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентября оказались выше, чем в феврале. При этом, согласно подсчетам агентства, значительно сократились объемы поставок энергоносителя в страны Европы и выросли объемы поставок в Азию, а также неустановленным покупателям, передает ТАСС.

По мнению агентства, это якобы связано с тем, что «для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами». Согласно сведениям компании Braemar, которые приводит Bloomberg, для поддержания экспорта на уровне 4 млн баррелей нефти в день потребуется большое количество судов, которые якобы планируется добавить к 240 танкерам, использовавшимся для перевозки иранской и венесуэльской нефти.

Кроме того, по утверждению агентства, ожидается рост случаев перевалки энергоносителя с одного судна на другое. По мнению Bloomberg, это связано с риском прямого экспорта нефти из российских портов в условиях санкций, а также необходимостью использования на дальних маршрутах более крупных танкеров, которые в силу своего размера не могут зайти в российские порты в Балтийском море.

Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть РФ 5 декабря.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, будет работать в новых условиях.

В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.