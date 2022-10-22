Эрдоган заявил об отсутствии проблем с российским газом

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22 октября, суббота | Последнее обновление — 20:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВКС России уничтожили украинский самолет
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с российским газом
Президент Турции Эрдоган заявил, что у Турции не будет проблем с обеспечением газа зимой
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У Турции не будет проблем с обеспечением газа из России зимой, потому что Анкара ведет сбалансированную внешнюю политику в отношении кризиса на Украине, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
По словам президента Турции, сбалансированная политика Турции в отношении кризиса на Украине вызвала одобрение во всем мире. Эрдоган также отметил, что если бы он пошел на поводу критиков, то страна оказалась бы на месте европейцев, которые не знают, как пережить зиму.
«Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет.Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым в мире связывают надежды», – цитирует ТАСС Эрдогана.
Ранее Эрдоган заявил, что Европа сможет получать российский газ через хаб в Турции, о создании которого он договорился с главой российского государства Владимиром Путиным.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.
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Эрдоган заявил о тяжелых потерях России и Украины
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Анкара не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины, обе стороны несут тяжелые потери, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана.
Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, он рассказал, что накануне общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса». «Мы не теряем надежды на мир», – передает Anadolu слова турецкого лидера.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Комментируя предложение российского лидера по формированию в Турции международного газового хаба, Эрдоган отметил, что Европа не может покрывать спрос за счет газа из России. «Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет», – приводит его слова РИА «Новости». «Кроме того, есть фактор Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Сможет ли Европа покупать газ из Азербайджана в нужном количестве? Мы проанализируем все эти вопросы и предпримем соответствующие шаги», – отметил президент Турции.
Кроме того, Эрдоган высказался на тему «зернового соглашения». По его словам, по состоянию на 20 октября из портов Украины отбыли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукции. Как сообщил президент Турции, около 62% этой продукции поставлены на рынки Европы, 19,5% – в Азию, 13% – в страны Африки, 5,3% – в страны Ближнего Востока. «Самые неразвитые страны получили лишь 454 тыс. 626 тонн агропродукции, это 5,7% от общего объема. Основными статьями экспорта по коридору стали кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Доля этих видов агропродукции в общем объеме составляет около 96%», – сказал он.
Президент Турции считает, что нет никаких препятствий для продления «зернового соглашения». «К такому выводу я пришел по итогам переговоров с президентами Украины и России. Думаю, что любое препятствие, которое может возникнуть на этом пути, можно будет устранить», – сказал Эрдоган.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
Также Эрдоган назвал успешной поездку в Джебраильский и Зангиланский районы Азербайджана. «Вместе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым мы приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта. Зангилан имеет стратегически важное расположение, а построенная воздушная гавань будет вносить важный вклад не только в развитие Азербайджана, но и региона в целом», – сказал турецкий лидер. Восстановление коммуникаций между регионом и остальным миром, укрепление транспортных путей являются стратегическими шагами, заявил он.
Глава турецкого государства отметил, что работы по восстановлению «освобожденных от оккупации» территорий Азербайджана продолжаются активными темпами. Он выразил уверенность, что шаги, предпринятые Азербайджаном для привлечения инвестиций, в скором времени превратят Карабах в яркую звезду региона.
Комментируя тему высказывания американского сенатора Боба Менендеса, выступившего против поставок самолетов F-16 в Турцию, Эрдоган выразил надежду на то, что подобные заявления никак не скажутся на реализации сделки, поскольку не отражают позицию официальных структур США. «Как вам известно, работы по F-16 начались в прошлом году, и на данный момент продолжаются в соответствии с графиком. Это подтверждает и глава Пентагона в ходе встреч с нашим министром обороны. США поддерживают процесс на уровне властей, министерства, в военной плоскости», – сказал глава турецкого государства.
По словам Эрдогана, поставка F-16 в Турцию – важное событие не только для Турции, но и для НАТО. Чем сильнее Турция, чем выше ее боеготовность, тем мощнее потенциал альянса, подчеркнул он, добавив, что в вопросе модернизации ВВС, как и ранее в обеспечении потребностей в сфере ПВО, у Турции есть альтернативы США.
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Шольц заявил о независимости Германии от российского газа
Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей
Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей, намерена сократить потребление газа на 20%, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам Шольца, Германия намерена сократить потребление газа на 20%. Также он сообщил, что ФРГ больше не имеет зависимости от поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Напомним, АдГ провела в Берлине антиправительственную акцию, на которую собрались около 8 тыс. человек. Они выступали против политики правительства Олафа Шольца, против роста цен на продовольствие и электроэнергию, а также против санкций в отношении РФ.
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Премьера Армении заподозрили в шагах по выдавливанию России из Закавказья
Политолог Багдасаров: Пашинян может готовить документ, который приведет к выдавливанию России из Закавказья
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Если «Вашингтонский документ», согласованный Баку и Ереваном, существует, то это означает в будущем выдворение российских миротворцев из Закавказья и военной базы из Гюмри, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров. Ранее появилось сведения о якобы составленном США и ЕС договора для Армении и Азербайджана.
«США и ЕС уже координируют между собой вопросы работы на армяно-азербайджанской границе. В этой связи, я думаю, что полное выдворение России из Армении, а значит и из Закавказья – вопрос времени, причем, совсем недолгого. Армения – единственная страна в Закавказье, где было существенное присутствие России, в том числе – военное. Там наши позиции были сильны, в отличие от Грузии и Азербайджана, где Турция опередила Россию», – пояснил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
По словам эксперта, если спецоперация на Украине затянется, то серьезное сокращение российского присутствия в Закавказье произойдет в ближайшие год – два. «Никол Пашинян открыто работает с американцами – это тоже о многом говорит. При этом помощи от Эрдогана в этом регионе Москве ждать не стоит: он тоже заинтересован в выталкивании России с Южного Кавказа», – отметил он.
Чего-то подобного вполне можно ожидать и в Центральной Азии, считает собеседник. «Мы видим, что ЕС и США действуют очень быстро, решительно и профессионально по этим направлениям. Например, несколько дней назад в зоне киргизско-таджикского конфликта побывала делегация во главе с директором по ресурсам и анализу Центрального командования США Робертом Унгером. Он тоже предлагает запустить миссию по демилитаризации границы. И это тоже означает полный уход России из этого региона», – указал аналитик.
В четверг стало известно о начале создания гражданской миссии в составе 40 наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА «Новости». «Изначально запланировано, что наблюдательная миссия должна проработать два месяца. В сфере экспертов есть мнение, что срок пребывания наблюдательной миссии надо продлить или попытаться сделать его постоянным. Я не уверен в этом, но это тема, которая обсуждается в нашем обществе и в наших экспертных кругах. Если мы заметим такую возможность и необходимость, то не исключено, что изучим проблему глубже», – приводит «Арменпресс» слова армянского премьер-министра Пашиняна.
Стоит также отметить, что в армянских СМИ распространяется информация о якобы наличии секретного документа об урегулировании конфликта в Карабахе, автором которого был Госдепартамент США, и который обсуждался на встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в Вашингтоне 27 сентября.
По информации армянских СМИ, соглашение предусматривает, что Баку назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха, стороны будут обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также будет прорабатываться Зангезурский коридор.
При этом в середине сентября Пашинян опровергал сообщения о подписании какого-либо документа с Азербайджаном, заявив, что «это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны».
В конце сентября газета ВЗГЛЯД рассказывала, что визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией.
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Турция нашла способ закупать нефть из России без западного финансирования и страхования
Глава Минфиина Турции Небати: Турция может покупать российскую нефть без необходимости западного финансирования
Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Wall Street Jorurnal.
Как заявил Небати WSJ, Турция может покупать и транспортировать нефть из России без западного страхования и финансирования, а в случае каких-либо санкций Анкара имеет возможность разработать инструменты адаптации к новой ситуации, не нарушая санкции, передает ТАСС.
Небати отметил, что на данный момент «предельная цена на российскую нефть еще не введена в действие».
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. При этом, по ее словам, США не просят соблюдать политику потолка цен на российскую нефть страны, не входящие в коалицию, которая вводит эти ограничения.
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Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за цен на газ
Президент Франции Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ на американском рынке
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Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам, это двойные стандарты, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Макрон заявил, что уважает привлекательный выбор американской экономики, но когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем в Европе, потому что США – производитель энергии, это порождает двойные стандарты. Французский президент также указал, что США продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем Европе, передает РИА «Новости».
По его словам, это должно стать темой для дискуссий, поскольку «речь идет об искренности в трансатлантической торговле».
«Я намерен поднять этот вопрос во время моего визита в США в декабре», – приводит ТАСС слова Макрона.
Ранее стало известно, что участники саммита ЕС обсудили дальнейшую возможность создания европейского картеля для закупок газа, на первом этапе речь пойдет об уровне в 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
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The Jerusalem Post написала об угрозе сближения России, Китая, Ирана и Турции
The Jerusalem Post заявила о возможных угрозах сближения России, Китая, Ирана и Турции
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Сворачивание дипломатического присутствия России на Западе может иметь тревожные последствия для Ближнего Востока и Израиля, сообщила газета The Jerusalem Post.
В публикации издания говорится, что заявление главы МИД Сергея Лаврова о сворачивании российского дипломатического присутствия на Западе может иметь последствия для всего Ближнего Востока и Израиля. Авторы считают, что слова Лаврова сигнализируют о том, что будущее России – на Востоке. Это означает, что Россия будет уделять больше внимания странам, связанным с ШОС и СВМДА, пишет The Jerusalem Post.
Авторы отмечают, что разрыв отношений России с Западом – это не «новая холодная война», а, скорее, огромный сдвиг к новому мировому порядку, который должен быть многополярным и возглавляться Китаем, Россией, Ираном, Турцией и их друзьями. Россия открыто приступает к этой «географической переориентации деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате».
Сейчас Россия поворачивается к тому, что она уже делала в советское время, – сосредоточившись на Глобальном Юге. Появляется группа Россия – Китай – Иран, которая будет больше работать с Турцией, кроме того, Россия будет использовать трудности стран Персидского залива в отношениях с Западом. Например, Москва якобы может использовать недовольство США Саудовской Аравией, предполагают журналисты израильской газеты.
Авторы публикации считают, что предоставление Ираном беспилотников и беспилотных технологий России наносит ущерб Украине и делает более убедительными аргументы в пользу ее поддержки Израилем, в то время как Москва предупреждает Израиль о последствиях такой помощи.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу, заявил, что России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в странах Запада.
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Организована комиссия для создания единого алфавита тюркских государств
Агентство Anadolu: Страны Организации тюркских государств обсуждают создание единого алфавита
Страны Организации тюркских государств обсуждают создание единого алфавита, с этой целью сформирована комиссия, в которую войдут по два представителя от каждой страны, сообщает агентство Anadolu.
Как сообщает Anadolu, с целью ускорения перехода тюркских государств на общий алфавит и процесса языкового единства сформирована комиссия по созданию единого алфавита, решение об этом было представлено на рассмотрение Организации тюркских государств (ОТГ).
По данным агентства, в комиссию войдут по два члена от каждой, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах официальной структуры.
Anadolu сообщает, что комиссии, первое заседание которой пройдет в Кыргызстане, предстоит составить доклад Совету старейшин ОТГ о едином алфавите.
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Венгрия добилась в ЕС освобождения от потолка цен на газ
Орбан: Венгрия добилась исключения из предложений ЕК по энергетике
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Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась того, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта будет сделано исключение, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан уточнил, что Венгрия освобождена от потолка цен на газ. По его словам, теперь это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии, передает РИА «Новости».
Премьер республики сообщил, что Венгрии удалось «предотвратить угрозу» прекращения поставок газа в страну, поскольку другие страны поддержали ее позицию.
Кроме того, сообщил он, страны ЕС договорились о том, что если и будет в Европе совместная закупка газа, это не будет обязательно для Венгрии. Так что для страны и дальше остаются открытыми все варианты покупки, резюмировал Орбан.
Это важно, потому что Венгрия может снизить цену на энергию в стране только в том случае, если будет как можно больше ресурсов и выше конкуренция на венгерском энергетическом рынке, объяснил премьер-министр.
Орбан подчеркнул, что «это была долгая битва», однако властям Венгрии удалось защитить интересы страны.
Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине.
Между тем Bloomberg сообщил, что Евросоюз пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на российский газ из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.
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Названо предположительное место газового хаба в Турции
Место газового хаба в Турции точно не определено, наиболее приемлемым при согласии сторон является регион Фракия
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Наиболее предпочтительным местом для создания газового хаба остается предложенная президентом Турции Тайипом Эрдоганом Фракия, стоимость проекта будет понятна после прояснения деталей.
По словам турецкого лидера, говорить о стоимости газового хаба в Турции рано, цена вопроса станет известна после прояснения всех деталей проекта, передает РИА «Новости».
При этом он уточнил, что в данный момент ведется оценка проектирования, строительства и маркетинга между Турцией и Россией по газовому хабу.
Как отметил источник издания в Анкаре, газовый хаб в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы.
«Европа сможет получать газ, у нее не будет проблем с энергобезопасностью. Говорилось о возможности подключения к проекту других источников, чтобы удовлетворить все возможные потребности, в случае если они вырастут. Это проект, где не будет проигравших. Это проект, рассчитанный на преодоление препятствий», – считает он.
Ранее Эрдоган заявил, что Европа сможет получать российский газ через Турцию.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.
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В ЕС обсудили создание картеля для закупок газа
Премьер Бельгии: ЕС рассмотрит возможность создания картеля для закупок газа
Участники саммита ЕС обсуждают дальнейшую возможность создания европейского картеля для закупок газа, на первом этапе речь пойдет об уровне в 15% от всего импорта, сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
Он отметил, что у стран ЕС есть общее желание продолжать работать вместе. При этом он пояснил, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании, передает ТАСС.
В связи с этим, продолжил Де Кроо, есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Важно сначала сделать это для 15% от общего объема импорта, а далее смотреть по ситуации.
Напомним, в ночь на пятницу главы 27 стран-членов ЕС достигли соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом.
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Власти Молдавии дали кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы
Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил о выдаче кредита «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы
Власти Молдавии выделят кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла рассчитаться с Газпромом без риска остановки поставок, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
«Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны. Это решение позволит «Молдовагазу» полностью оплатить Газпрому потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь», – написал Спыну в Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Ранее в Газпроме сообщили, что могут полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности.
Размер заключенного кредита составит более 54 млн долларов. Деньги будут выплачены компании 20 октября, вернуть кредит ей придется до 1 мая 2023 года.
Эрдоган: Турция ведет переговоры по альтернативе американским истребителям F-16
Президент Турции Эрдоган: У нас есть альтернативы американским истребителям F-16
Турция ведет переговоры по альтернативам американским истребителям F-16, США – не единственный выход для Анкары, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Как сказал Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана, сейчас мнение администрации США развивается положительно, но Америка не является единственным выходом для Анкары, которая как и в случае с С-400 ведет переговоры с альтернативными поставщиками за пределами Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
«У нас есть альтернативы», – сказал Эрдоган.
Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Между тем, конгрессмены США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Как заявил глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир, Анкара готова рассматривать вариант закупки российских истребителей Су-35, если сделка по американским F-16 сорвется.
В Молдавии сообщили о полном расчете с Газпромом за текущие поставки
В «Молдовагазе» заявили о полном расчете с Газпромом за текущие поставки
Молдавская компания «Молдовагаз» рассчиталась с Газпромом за текущие поставки газа в страну, заявил председатель правления газораспределительной компании Вадим Чебан.
По его словам, при содействии правительства республики компания перечислила в ПАО «Газпром» 53,5 млн долларов за сентябрьские поставки природного газа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Также предприятие перечислило поставщику 27,4 млн долларов в качестве аванса размером в 50% от общей суммы оплаты поставок за октябрь», – написал Чебан.
Накануне сообщалось, что власти Молдавии выделили кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы рассчитаться с Газпромом.
Пескова спросили о подробностях газового хаба в Турции
Песков заявил об отсутствии деталей в создании газового хаба в Турции
Инициатива создания газового хаба в Турции – в интересах Москвы и Анкары, но пока деталей нет, идут консультации, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока стройного понимания (как и кому будут поставлять газ из турецкого хаба - прим. ВЗГЛЯД) нет. Сама идея концептуальная была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее президент России говорил, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Президенты России и Турции дали поручение детально проработать этот вопрос.
Также Песков рассказал, что необходимо проработать множество нюансов: должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели.
Ранее Эрдоган заявил, что Европа сможет получать российский газ через Турцию.
Эрдоган предложил решить на референдуме вопрос о хиджабах
Президент Турции предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба
Вопрос о ношении женщинами хиджаба должен быть вынесен на референдум, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Предложение о свободном ношении хиджаба поднял глава оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган призвал вынести этот вопрос на референдум, передает ТАСС.
Ранее Эрдоган предлагал закрепить в конституции Турции право женщин носить хиджаб.
Долгое время в Турции свободное ношение хиджабов было запрещено. В 2010 году хиджаб разрешили носить в университетах, а в 2013 году – и в государственных учреждениях. Инициатором пересмотра отношения к хиджабу стала правящая Партия справедливости и развития.
Напомним, в городах Ирана прошли массовые волнения после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эту девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения хиджаба. При допросе у нее произошел сердечный приступ, от которого она умерла.
В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Участники беспорядков нападали на полицейских и членов народного ополчения «Басидж», оскверняли Коран, поджигали мечети и здания государственных учреждений, атаковали женщин в хиджабе, поджигали автомобили скорой помощи и АЗС.
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