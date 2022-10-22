Жителей Николаева призвали покинуть город до конца боевых действий

Мэр украинского Николаева предложил жителям выехать из города до конца боевых действий

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей покинуть город и не возвращаться до завершения активных боевых действий на Украине, а оставшимся горожанам сделать запасы воды и еды на неделю.

В интервью украинскому СМИ, Сенкевич заявил, что из-за опасности разрушения домов и инфраструктуры постоянно призывает жителей Николаева покинуть город до завершения активной фазы боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

Мэр Николаева предложил оставшимся сделать запасы еды и воды на неделю и придумать «план Б», чтобы в случае эвакуации из города было куда выехать, в том случае, если власти не смогут обеспечить процесс отопления. Чиновник отметил, что поставлена задача в каждом районе города обустроить помещения с кроватями и отоплением для пребывания граждан.

По его словам, власти планируют полноценно запустить отопление в многоэтажных зданиях, а жителям частного сектора предоставляют дрова и буржуйки для прохождения отопительного сезона.

Ранее правительство Украины утвердило программу о закупке дров и мобильных металлических печей («буржуек»).

Напомним, в субботу утром была нанесена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины, в большинстве регионов Украины объявили новую воздушную тревогу. Перебои с доступом в интернет зафиксированы на юге Украины, сложная ситуация сложилась в Николаевской и Хмельницкой областях.

Между тем, глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую и Харьковскую область задуматься о подготовке к проведению референдумов о вхождении в состав России, так как их освобождение неизбежно.

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