На юге Украины пропал доступ в Интернет

В нескольких областях Украины зафиксированы перебои с доступом в интернет

Перебои с доступом в интернет зафиксированы на юге Украины, сложная ситуация сложилась в Николаевской и Хмельницкой, следует из данных международной службы NetBlocks.

В сообщении на странице организации NetBlocks в Twitter говорится, что данные работы сети, показывают перебои с интернетом на юге Украины. В компании соотнесли их с ракетными ударами в субботу утром, передает ТАСС.

По данным службы, сложности с доступом в интернет есть в Ровненской, Волынской и Житомирской областях.

NetBlocks – неправительственная организация, основанная в 2017 году, которая занимается мониторингом работы интернета.

Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.

В офисе Зеленского сообщили, что около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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