Вернувшийся из украинского плена военный ДНР рассказал о пленении иностранными наемниками

Сержант из ДНР рассказал, что в плен его брали иностранные наемники в украинском обмундировании расцветки НАТО

Иностранные наемники говорили на польском и английском языках, без шевронов и опознавательных знаков, у них было украинское обмундирование «натовской» расцветки, заявил вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин.

Шалыгин, служивший в первом батальоне первой роты 103-го полка Народной милиции ДНР, со своим подразделением попал под сильный артиллерийский и минометный огонь противника. При отступлении оказалось, что находятся в окружении, причем среди атаковавших было много иностранцев, говоривших на польском и английском языках, передает РИА «Новости».

По словам военного, с наемниками был переводчик, который переводил с английского на русский и украинский. Шалыгин заметил, что на иностранцах не было ни шевронов, ни опознавательных знаков, но обмундирование украинское «натовской» расцветки.

«Наемники использовали иностранное оружие неизвестного для меня образца, в том числе небольшие ручные гранатометы», – рассказал сержант ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что более 100 российских граждан, среди которых и моряки, возвращены в Россию в результате переговоров с украинской стороной.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обмен пленными с Украиной был по формуле 110 на 110.