Россия вернула 110 граждан в результате обмена пленными с Украиной

Минобороны: 110 граждан России возвращены в результате обмена с украинской стороной

Более 100 российских граждан, среди которых и моряки, возвращены в Россию в результате переговоров с украинской стороной, сообщили в Минобороны России.

«17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года», – говорится в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что обмен прошел при личном участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

В то же время Украине были переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ, две украинки перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации.

Все российские освобожденные самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в кратчайшие сроки будут доставлены в медучреждения столицы для лечения и реабилитации.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110.