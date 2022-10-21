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Путин утвердил создание координационного совета по обеспечению потребностей СВО
Президент России утвердил создание координационного совета для обеспечения потребностей СВО
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве России для обеспечения потребностей специальной военной операции, следует из документа.
Новую структуру возглавил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Заместителями назначены Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров. В совет также вошел мэр Москвы Собянин, но его кандидатура подлежит согласованию.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
В Конгрессе США заявили об экстренной помощи Киеву
Конгресс США сообщил о намерении до января одобрить Киеву до 50 млрд долларов помощи
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца, сделанное телеканалу.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи.
Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее СМИ сообщали, что США исчерпали запасы оружия для Украины.
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Путин опробовал снайперскую винтовку на полигоне под Рязанью
Президент России Путин опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова
Во время посещения полигона Западного военного круга в Рязанской области президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из отечественной снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Также глава государства проверил, как идут учебные стрельбы, а затем, надев очки и наушники, сам сделал несколько выстрелов по мишени из положения лежа, передает ТАСС.
В ходе посещения полигона Путин проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районе спецоперации. Проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.
Ранее сообщалось, что каждый российский мобилизованный во время подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в Минобороны России.
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В Госдуме обозначили сроки окончания мобилизации
Депутат Госдумы Останина заявила, что число мобилизованных достигло 260 тыс. человек
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Число мобилизованных граждан России на сегодня 260 тысяч человек, на следующей неделе частичная мобилизация закончится, сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.
По словам Останиной, Панков сообщил, что уже мобилизовано 260 тысяч человек, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%, передает ТАСС.
Также она отметила, что мобилизация завершится на следующей неделе, это подтвердили замминистра, статс-секретарь министерства обороны Николай Панков и начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский.
Она сказала, что в пятницу приняла участие в совещании с Панковым и Бурдинским, где обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых есть дети с инвалидностью.
Министерство обороны (МО) РФ примет решение об освобождении от отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, срок беременности супруг которых составляет более 22 недель, пояснила Останина.
Также может рассчитывать на отсрочку отец одного ребенка, супруга которого беременна более 22 недель двойней.
«Здесь уже вступает в силу человеческий фактор, потому что в регионах возглавляют мобилизационные комиссии губернаторы. Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», – уточнила депутат.
Также Останина призвала в таких исключительных случаях обращаться в комитет Думы. «Немедленно сама обращусь и вмешаюсь», – добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа.
Также Песков заявил, что возможность призыва в армию женщин не обсуждается.
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В Херсонской области за сутки отбиты две попытки наступления ВСУ, уничтожено более 120 украинских военных
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За последние сутки на Николаево-Криворожском направлении российские войска сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в составе ротных тактических групп возле населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Предотвращены попытки ночного проникновения в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Огнем российской артиллерии уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Подразделения ВСУ на Запорожском направлении пытались мелкими группами атаковать российские позиции в районе Времевского выступа. Однако все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано не менее 40 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.
Ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районах Дробышево ДНР и Нововознесенское Херсонской области поражены три пункта управления и 69 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
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Песков ответил на вопрос о дате завершения частичной мобилизации
Песков: Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет
Конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что 14 октября глава государства Владимир Путин говорил, что мобилизация завершится примерно за две недели. Какой-то более точной даты нет, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
Песков также пообещал, что сообщения о том, что мобилизованные одной из бригад были отправлены на фронт без должной подготовки и понесли большие потери, будут проверяться. Эти вопросы непосредственно относятся к компетенции Министерства обороны, отметил представитель Кремля.
Ранее Песков говорил, что решение о завершении кампании по частичной мобилизации пока не принято, однако некоторые регионы уже выполнили план.
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Картаполов: Почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой по разным причинам
Депутат Госдумы Картаполов рассказал о возвращении домой 10 тыс. мобилизованных в России
Около 10 тыс. мобилизованных в России были возвращены домой на сегодняшний день по различным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В ходе встречи с волонтерами «Единой России» в Санкт-Петербурге Картаполов заявил, что на сегодняшний день по разным причинам домой вернули порядка 10 тыс. мобилизованных по всей стране, передает ТАСС.
Ранее Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
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Российские войска поразили восемь пунктов дислокации ВСУ и иностранных наемников
В восьми пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Безыменное, Садок, Пятихатки Херсонской области, Артемовск, Краматорск ДНР, городов Николаев и Запорожье поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под населенным пунктом Украинка Херсонской области и городом Запорожье уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, у населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Новоандреевка ДНР, Скадовск, Высокое Херсонской области, перечислили в Минобороны.
В воздухе сбиты 33 снаряда американской реактивной системы HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM, сообщил Конашенков.
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В Запорожской области заявили об отсутствии причин для эвакуации населения
В администрации Запорожья заявили об отсутствии причин для эвакуации населения региона
Причин для эвакуации населения Запорожской области нет, обстановка в регионе остается спокойной, сообщили в администрации региона.
Там также заявили, что введенное ранее военное положение не предполагает обязательной эвакуации населения.
«В Запорожской области ситуация стабильная, спокойная. Никаких причин для эвакуации жителей нет», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Мобилизация в регионе после введения военного положения также не будет объявлена. Власти не планируют вводить ограничения на передвижение жителей, но предупредили, что могут пойти на такой шаг при необходимости.
Накануне в ходе заседания Совбеза было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
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Сорвана попытка ВСУ форсировать реку Жеребец в ДНР и ЛНР
Российскими войсками сорвана новая попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении в районах Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР) и Торского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ в составе двух мотопехотных рот были остановлены и отброшены. Ликвидировано 25 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Эксперт объяснил назначения вице-премьеров кураторами высокотехнологичных направлений
Политолог Баширов: Вице-премьеры должны подготовить Россию к войнам будущего
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Современный мир требует развития высоких технологий. Стоять на месте сегодня нельзя. Например, даже дроны, использующиеся в рамках СВО, нуждаются в качественном программном обеспечении, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя назначение вице-премьеров российского правительства кураторами высокотехнологичных направлений.
«Лет через 20-30 вся наша жизнь будет полностью связана с электронными устройствами. Соответственно, военное и финансовое соревнование стран зависит от того, каким уровнем электронных систем вы обладаете. Если стоять на месте, мы просто поиграем», – сказал политолог Марат Баширов.
Он также рассказал о IoT-системе (IoT, Internet of Things – интернет вещей). Классический пример интернета вещей – умный дом, в котором можно управлять устройствами удаленно. При этом такая автоматизация касается всех сфер, начиная от медицины и заканчивая топливно-энергетическим комплексом, добавил Баширов.
По его словам, распоряжение Михаила Мишустина, которое закрепляет за вице-премьерами кураторство высокотехнологичных направлений, нацелено на защиту безопасности России. «При этом перед нами стоит сложная задача в виде поиска своей электронной базы. К примеру, Китай бьется над решением этой задачи уже лет 20. Из-за этого он и претендует на Тайвань – на острове есть заводы, которые умеют производить востребованные промышленностью микросхемы», – пояснил Баширов.
«Также мы видим, что война будущего – это война дронов. Причем речь идет не только о БПЛА, но и о сухопутных и морских дронах. А дроны без программного обеспечения, связи и микроэлектроники не могут существовать», – добавил он.
«И сейчас наша армия получает бесценный опыт. В мире еще не было ни одного конфликта столь крупного масштаба, где так активно использовались дроны. Поэтому ВС России в части получения такого опыта сейчас в лидерах. И теперь мы должны готовиться к войнам будущего», – заключил Баширов.
В пятницу стало известно о том, что за вице-премьерами российского правительства закреплены новые обязанности по кураторству высокотехнологичных направлений. Андрей Белоусов займется вопросами развития сквозных технологий, космических систем и сервисов.
Татьяна Голикова станет куратором направления по ускоренному развитию генетических технологий. Денис Мантуров уполномочен отвечать за развитие технологии новых материалов и веществ. За Александром Новаком закреплено развитие систем накопления энергии, технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, развитие водородной энергетики.
Дмитрий Чернышенко будет курировать развитие искусственного интеллекта, сетей связи, квантовых вычислений и коммуникаций, индустриального ПО и коммуникационных интернет-технологий. Как отмечает пресс-служба правительства, развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, повышающих качество жизни людей.
Ранее премьер Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами по кураторству критически значимых технологий. Оба решения приняты во исполнение соответствующего поручения президента. По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в июле 2022 года глава государства поставил задачу определить ответственных за достижение целей технологического развития.
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Названы способы сделать мобилизацию в регионах России эффективнее
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Против России ведет войну блок НАТО и в этих условиях речь идет не только о всеобщей мобилизации всех ресурсов государства, но и о социальной мобилизации, о сплочении общества перед лицом угрозы. Меры поддержки мобилизованных – важный пример сплочения общества. Об этом говорили лидеры регионов и политологи на круглом столе, посвященном солидарности общества с бойцами, которые участвуют в СВО.
«Мы видим, как общество помогает мобилизованным и добровольцам. Те элементы сплочения и общества, и государства, которые приходят в нашу жизнь, позволят поддержать нашу армию и противостоять НАТО», – заявил Александр Асафов, политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва». Он выступил в ходе круглого стола «Поддержка мобилизованных в России: опыт регионов», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Спецоперация – новый вызов для страны, а любой вызов людей объединяет, считает глава комитета Госдумы по молодежной политике, соорганизатор Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев.
«Для мобилизованных и их семей важна поддержка бизнеса, поэтому наше движение обратилось к пяти крупнейшим профильным объединениям нашей страны: Российскому союзу промышленников и предпринимателей, «Деловой России», «Опоре России», Торгово-промышленной палате и Ассоциации менеджеров. В итоге опубликована совместная декларация, в которой пять этих объединений призвали бизнесменов запустить у себя в компаниях программы поддержки таких семей», – рассказал Метелев. По словам депутата, предусматривается как прямая финансовая поддержка, так и участие детей мобилизованных в корпоративных образовательных программах или их отдых в корпоративных санаториях.
В свою очередь замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Борис Подольный рассказал о работе фонда «Все для победы», установившего связи с командованием частей для сбора информации о потребностях бойцов, участвующих в СВО. По его словам, в организации сбора средств участвуют худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, тележурналист Владимир Соловьев, известные военные корреспонденты. «Также блогер Юрий Подоляка объявил вместе с нами сбор денег на теплые вещи для бойцов – и за полторы недели мы собрали больше 420 млн рублей. Всего же на сегодня фондом собрано больше 2,8 млрд рублей», – сказал Подольный.
Опытом заботы о семьях участников специальной военной операции (СВО), которая в итоге позволяет проводить мобилизацию более эффективно, поделились на круглом столе и главы ряда российских регионов. В частности, многие из них ввели бесплатный проезд для семей фронтовиков, бесплатное посещение детских садов, кружков и секций. За счет региональных властей, к примеру, происходит газификация частных домов, дети бойцов бесплатно получают школьное питание и отдыхают в местных санаториях.
«Наш регион собрал более 80 млн рублей от предпринимателей и закупил для бойцов СВО тепловизоры, ночные прицелы и другую оптику, спальные мешки, теплые вещи, – рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. – Тем временем оборонные предприятия региона перешли на работу в три смены – на круглосуточный режим работы. Региональные власти для поддержки сотрудников запустили ночные рейсы транспорта, открыли ночные смены в детских садах».
В Костромской области расквартированы 331-й парашютно-десантный полк и 1065-й артиллерийский полк, это, можно сказать, «региональные полки», они укомплектованы местными более чем на 80%, сказал глава региона Сергей Ситников. По его словам, костромские власти фактически ведут шефство над этими частями. «Также наши задачи – социализация и реабилитация тех, кто уже возвращается из зоны СВО, обеспечение их профессионального обучения, приоритетное трудоустройство», – перечислил губернатор.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в его регионе забота проявляется еще и таким способом: «Мы разработали инструмент военного социального контракта и подписываем его с семьями мобилизованных. В рамках этого договора мы платим по 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, а также беременным женщинам. Мы также взяли на себя половину затрат на услуги ЖКХ».
В Магаданской области выполнили план по частичной мобилизации
Губернатор Магаданской области Носов заявил о выполнении плана по частичной мобилизации
Магаданская область полностью выполнила задачи по частичной мобилизации, заявил губернатор региона Сергей Носов.
«Мной принято решение и подписано соответствующее постановление о выплате единовременной помощи в размере 150 тыс. рублей для всех колымских бойцов (добровольцев, контрактников, мобилизованных)», – заявил он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, сумма позволит военным и их семьям не снижать уровень качества жизни. Также еще одной мерой поддержки стала ежемесячная денежная выплата по основному месту работы в бюджетной сфере в размере 70% от зарплаты. Дети военных получат компенсацию за детский сад в размере 100%, школьников обеспечат бесплатным горячим питанием, а студенты получат дополнительную стипендию.
Также семьи военнослужащих с 1 октября освобождены от оплаты коммунальных услуг, кроме взносов на капремонт.
В Минобороны назвали объем боекомплекта для подготовки мобилизованного
В Минобороны России заявили, что каждый мобилизованный за подготовку израсходует не менее 600 патронов
Каждый российский мобилизованный во время подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве добавили, что курс обучения мобилизованных проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки боец израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин посетил полигон в Рязанской области, в ходе которого глава государства проверил, как идет подготовка мобилизованных к выполнению задач.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне, в результате чего погибло четыре человека, среди которых два журналиста, сообщает «Страна» со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталью Гуменюк.
По ее словам, ВСУ не бьют по объектам критической инфраструктуры на поражение, по мирным населенным пунктам и местному населению, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне рядом с Антоновским мостом. Отмечается, что использовались кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами.
Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали.
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В Курской области решили усилить охрану объектов инфраструктуры
В Курской области решили усилить охрану объектов инфраструктуры и образования
Охрану объектов инфраструктуры и образования усилят в Курской области, а также при въезде ужесточат пропускной режим, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, в регионе определились по поводу введения мер по обеспечению безопасности, которые регион введет в рамках «желтого уровня» террористической опасности. Ограничения на передвижение жителей региона вводится не будут, передает РИА «Новости».
«Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.