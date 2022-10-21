Эксперт объяснил назначения вице-премьеров кураторами высокотехнологичных направлений

Политолог Баширов: Вице-премьеры должны подготовить Россию к войнам будущего

Современный мир требует развития высоких технологий. Стоять на месте сегодня нельзя. Например, даже дроны, использующиеся в рамках СВО, нуждаются в качественном программном обеспечении, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя назначение вице-премьеров российского правительства кураторами высокотехнологичных направлений.

«Лет через 20-30 вся наша жизнь будет полностью связана с электронными устройствами. Соответственно, военное и финансовое соревнование стран зависит от того, каким уровнем электронных систем вы обладаете. Если стоять на месте, мы просто поиграем», – сказал политолог Марат Баширов.

Он также рассказал о IoT-системе (IoT, Internet of Things – интернет вещей). Классический пример интернета вещей – умный дом, в котором можно управлять устройствами удаленно. При этом такая автоматизация касается всех сфер, начиная от медицины и заканчивая топливно-энергетическим комплексом, добавил Баширов.

По его словам, распоряжение Михаила Мишустина, которое закрепляет за вице-премьерами кураторство высокотехнологичных направлений, нацелено на защиту безопасности России. «При этом перед нами стоит сложная задача в виде поиска своей электронной базы. К примеру, Китай бьется над решением этой задачи уже лет 20. Из-за этого он и претендует на Тайвань – на острове есть заводы, которые умеют производить востребованные промышленностью микросхемы», – пояснил Баширов.

«Также мы видим, что война будущего – это война дронов. Причем речь идет не только о БПЛА, но и о сухопутных и морских дронах. А дроны без программного обеспечения, связи и микроэлектроники не могут существовать», – добавил он.

«И сейчас наша армия получает бесценный опыт. В мире еще не было ни одного конфликта столь крупного масштаба, где так активно использовались дроны. Поэтому ВС России в части получения такого опыта сейчас в лидерах. И теперь мы должны готовиться к войнам будущего», – заключил Баширов.

В пятницу стало известно о том, что за вице-премьерами российского правительства закреплены новые обязанности по кураторству высокотехнологичных направлений. Андрей Белоусов займется вопросами развития сквозных технологий, космических систем и сервисов.

Татьяна Голикова станет куратором направления по ускоренному развитию генетических технологий. Денис Мантуров уполномочен отвечать за развитие технологии новых материалов и веществ. За Александром Новаком закреплено развитие систем накопления энергии, технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, развитие водородной энергетики.

Дмитрий Чернышенко будет курировать развитие искусственного интеллекта, сетей связи, квантовых вычислений и коммуникаций, индустриального ПО и коммуникационных интернет-технологий. Как отмечает пресс-служба правительства, развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, повышающих качество жизни людей.

Ранее премьер Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами по кураторству критически значимых технологий. Оба решения приняты во исполнение соответствующего поручения президента. По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в июле 2022 года глава государства поставил задачу определить ответственных за достижение целей технологического развития.

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