|
|
Российскую подлодку заметили у западного побережья Франции
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
ВМС Франции сопроводили в Бискайском заливе российскую дизель-электрическую субмарину «Новороссийск» и буксир «Сергей Балк», сообщила морская префектура региона Атлантика.
По сообщению морской префектуры, 29 сентября многоцелевой фрегат ВМС Франции «Нормандия» (FREMM Normandie) и вертолет «Кайман» из авиагруппы фрегата сопроводили российскую субмарину «Новороссийск» и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе. Сообщение сопровождалось фотографиями российских подлодки и судна, передает ТАСС.
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 06363 Б-261 «Новороссийск» (заводской номер 01670) была заложена 20 августа 2010 года, спущена на воду 28 ноября 2013 года, передана ВМФ России 22 августа 2014 года. Она предназначена для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне.
Напомним также, в среду атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (проект 955А, «Борей-А») «Князь Олег» и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (проект 885М, «Ясень-М») «Новосибирск» заверили межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот и прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке.
Минобороны объяснило отвод войск из Красного Лимана
|
|
В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты. Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Вместе с тем, в населенном пункте Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.
«На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
В районе Новополь Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей», – заявил Конашенков.
Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь, Артемовск, Северск ДНР, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, Полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах.
Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка ДНР, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Загоруйковка, Кисловка и Николаевка Харьковской области, Зеленый Гай, Новопетриковка, Новотроицкое, Вольное, Красный Лиман и Новоандреевка ДНР, Кошара, Кучерское, Садок и Цукуры Херсонской области, а также Шмидтово Николаевской области», – говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве также заявили, что уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета «Точка-У».
Накануне сообщалось, что украинских националистов остановили под Красным Лиманом. Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков
|
|
Военнослужащие-контрактники в запасе, представители государственных структур и силовых ведомств должны быть призваны в рамках частичной мобилизации в первую очередь, заявил предприниматель, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин.
По его словам, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас, особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. Также Пригожин согласен с Кадыровым в том, что необходимо мобилизовать представителей государственных структур и силовых ведомств.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий – программисты и так далее», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» в «ВКонтакте».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России – колоссальный штат сотрудников различных ведомств, которые имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием, даже половина из них «снесет любую западную армию». «Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», – заявил Кадыров.
Между тем, бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин потребовал исправить все нарушения при частичной мобилизации
|
|
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза призвал исправлять ошибки, допущенные при частичной мобилизации, разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки.
Путин указал, что с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация, все поручения даны. Сформулированы критерии, по которым проводится частичная мобилизация. Президент напомнил, что призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Он отметил, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Это требование, которое должно выполняться неукоснительно.
Путин заявил, что в ходе мобилизации возникает много вопросов, от граждан поступает много информации на эту тему. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь, сказал глава государства. По тем гражданам, которым полагается отсрочка, необходимо разбираться в каждом случае отдельно, отметил президент: «Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка – повторю, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания».
«Есть случаи, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, например, в госпиталях – зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей. И так далее, находят и другие основания. Со всем этим – без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно – нужно разобраться», – заявил президент.
Путин указал, что по его поручению в призывные комиссии включены прокуроры соответствующих уровней.
«Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал. В ряде субъектов Федерации созданы рабочие группы при военкоматах, целью которых является оказание гражданам необходимой помощи. Прошу доложить о принимаемых мерах, а всем должностным лицам – обеспечить самое тесное взаимодействие с органами прокуратуры на всех уровнях», – подчеркнул глава государства.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военком Дербента Мусаев принес извинения за инцидент с громкоговорителями
|
|
Военком Дербента Фарид Мусаев принес свои извинения после того, как мужчин из Дербента призывали в военкомат через громкоговорители на машинах.
Он попросил прощения за некорректную информацию, которая ранее распространялась через громкоговорители. Также он попросил местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Мусаев указал, что никаких изменений в частичной мобилизации нет, призыву подлежат те категории граждан, которые были объявлены ранее, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, решение дербентских властей об оповещении людей для явки в военкомат с помощью громкоговорителей это «несусветная глупость», сказал глава Дагестана Сергей Меликов.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу и просит «всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города» с паспортом и военным билетом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти назвали призывной возраст для рядовых мужчин-медиков
Предельный призывной возраст для мужчин-медиков рядового и сержантского составов составляет 50 лет, для женщин – 45 лет, сообщает портал «Объясняем.рф».
По сообщению портала, предельный возраст призыва, в том числе медиков: для рядового и сержантского составов – до 50 лет, передает ТАСС.
Уточняется, что для мужчин-медиков, имеющих младшее офицерское звание, предельный возраст призыва составляет 60 лет, старшее - 65 лет.
При этом предельный возраст призыва женщин-медиков, имеющих офицерское звание, – до 50 лет, а остальных женщин-медиков - до 45 лет.
Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщалось, что военкомат не может пригласить мобилизуемого явиться сообщением в мессенджере или по СМС, единственная форма оповещения – личное вручение повестки под подпись. Кроме того, раскрыт ряд поводов для освобождения от частичной мобилизации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Уточнены критерии освобождения от мобилизации специалистов IT и связи
Отсрочка от призыва по частичной мобилизации распространяется на соответствующих необходимым критериям специалистов, трудоустроившихся и после 21 сентября в аккредитованную Минцифры России IT-компанию.
Таким образом, Минцифры уточнило ответ на опубликованный на портале «Объясняем.рф» вопрос, что отсрочка распространяется на всех сотрудников, которые соответствуют критериям и работают в компании на момент подачи заявления об отсрочке, передает ТАСС.
Ранее Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
До этого на «Госуслугах» была открыта форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации. Как отмечало министерство, форму для начала нужно заполнить, сохранить файл в формате CSV, подписать у гендиректора компании с помощью его УКЭП и отправить через портал госуслуг, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений. Заявление на отсрочку будет формироваться самим сотрудником, но к нему надо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, которое должно быть заверено электронной подписью генерального директора аккредитованной Минцифры организации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков объяснил решение о переносе осеннего призыва
|
|
Решение о переносе призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, оно позволит развести потоки мобилизованных и срочников, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией, отметил Песков. По его словам, чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
Напомним, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генерал Салюков отметил роль «Вербы» и «Иглы» в уничтожении авиации Украины
|
|
Треть всей уничтоженной украинской пилотируемой авиации сбита с использованием ПЗРК «Верба» и «Игла», сообщил главнокомандующий Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.
Салюков сообщил, что «Верба» и «Игла» хорошо показали себя в поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае, пишет «Красная звезда».
Кроме того, по его словам, хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине бронеавтомобили семейства «Тайфун-К». Так, санитарные машины «Линза», предназначенные для эвакуации раненых, позволили спасти большое количество солдат и офицеров, передает РИА «Новости».
Сухопутные войска в ходе спецоперации уделяют пристальное внимание подготовке, помимо офицерского корпуса, профессиональных младших специалистов в ускоренные сроки, сообщил Салюков. Были внесены коррективы в их подготовку с учетом сокращенных сроков и необходимых для выполнения боевых задач навыков. Это направление является приоритетным, сказал он. Салюков сообщил, что Героями России в ходе спецоперации стали 28 офицеров, закончивших учебные заведения Сухопутных войск.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Парламент Башкирии предложил Госдуме привлекать заключенных к участию в спецоперации на Украине
|
|
Госсобранием Башкирии разрабoтан и внесен в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в Уголoвный кодекс Рoссийской Федерации».
По словам председателя парламента Константина Толкачева, законопроектом предлагается закрепить правoвые оснoвы привлечения oсужденных граждан к участию в специальной вoенной операции или других вoенных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации, передает mgazeta.com.
В соответствии с Кoнституцией, защита Отечества является дoлгом и обязаннoстью каждого гражданина нашей страны. Законoпроект направлен на создание условий для реализации соответствующих положений Основного закона в отнoшении лиц, отбывающих угoловное наказание. Своим участием в военных действиях в защиту интересoв Российской Федерации осужденный сможет искупить свoю вину перед обществом и достичь, таким образoм, целей уголовного наказания.
Согласно законопрoекту, осужденному решением суда может быть предоставлена отсрoчка отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. В дальнейшем при решении вопрoса об освобoждении от отбывания наказания или о замене oставшейся его части на бoлее мягкое наказание предлагается исхoдить из того, что время участия в военных действиях засчитывается в срoк лишения свободы из расчета десять дней лишения свободы за один день участия в военных действиях. В случае причинения вреда здоровью, которое делает дальнейшее участие в боевых действиях невозможным, вопрoс о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении будет решаться судом.
По словам Толкачева, отсрочку от отбывания наказания для участия в специальной военной операции предлагается предоставлять oсужденным, которые отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной вoинской части, принудительных рабoт или лишения свобoды, при условии дoбровольного их согласия. При этом не смогут воспользoваться отсрочкой граждане, oсужденные за преступления против пoловой неприкоснoвенности несовершеннoлетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений.
По словам спикера республиканского парламента, привлечение oсужденных к участию в СВО и других вoенных действиях позвoлит усилить численный состав Воoруженных Сил Российской Федерации.
Ранее в Сети появилось видео с человеком, похожим на Пригожина. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы «Вагнер» и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.
Напомним, в принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» заявили, что на одном из видео, на котором идет вербовка заключенных для участия в спецоперации, мужчина «чудовищно похож» на бизнесмена Евгений Пригожина.
Главой Национального центра управления обороной России назначили Олега Горшенина
Главой Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации назначен полковник Олег Горшенин, сообщили источники в российском военном ведомстве.
Олег Горшенин родился 8 июля 1978 года в немецком городе Шверин. В 1995 году окончил Тверское суворовское военное училище. В 2000 году – Московское высшее общевойсковое командное училище с золотой медалью. Службу проходил в Московском военном округе в сухопутных войсках, пишут «Известия». Командовал 154-м отдельным комендантским Преображенским полком.
НЦУО предназначен для централизованного боевого управления Вооруженными силами РФ и играет важную роль в кризисных ситуациях.
Ранее руководителем НЦУО был генерал-полковник Михаил Мизинцев. 24 сентября он был назначен новым заместителем министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. На новой должности он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России.
Шойгу: Запад ведет программу «анти-Россия»
Состояние мира изменилось за восемь лет с момента возвращения Крыма, и стало ясно, что речь идет о большой программе «анти-Россия», заявил министр обороны Сергей Шойгу перед началом церемонии принятия в состав России новых территорий.
По словам Шойгу, мир изменился за восемь лет достаточно сильно. При этом стало понятно, что эти восемь лет были не первыми, и задолго до этого началось все то, что происходило потом. По словам министра обороны, в эти восемь лет как-то все сконцентрировалось и стало понятно, что речь даже не об Украине, речь о такой большой программе, которая называется «анти-Россия», передает ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что Запад отвел народу Украины роль пушечного мяса в угоду удержанию своей гегемонии в мире.
Стало известно, как проводится медкомиссия при частичной мобилизации
Портал «Объясняем.рф» рассказал, где проводится медицинская комиссия при частичной мобилизации – в части или на базе военкомата.
В Telegram-канале «Объясняем.рф» сообщается, что при частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия). Если мобилизуемый жалуется на здоровье, мобилизационная комиссия вправе направить его на дополнительное обследование в медицинское учреждение, говорится в сообщении.
Ранее на портале сообщили, что людям, имеющим бронь, выдадут удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации
Прокуратура Москвы организовала специальную горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Организована специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что горячая линия будет работать круглосуточно. Звонить можно по многоканальному телефону 8 (495) 951-71-97 по будням с 09.00 до 18.00 либо по телефону 8 (495) 955-97-32.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России запускает горячую линию для родственников россиян, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Новые люди» предложили конкретизировать условия частичной мобилизации
Депутаты фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Владислав Даванков и Георгий Арапов внесли на рассмотрение Госдумы поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», закрепляющие понятие «частичная мобилизация» и условия получения отсрочки.
Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В частности, к пунктам, уже указанным в законе, в качестве поправок добавляется право на получение отсрочки для людей, ухаживающих за близкими, нуждающимися в постоянном уходе, граждан, имеющих трех или более детей до 18 лет, мужьям беременных жен на сроке от 22 недель, студентам-очникам.
Кроме этого, в проекте указывается право на отсрочку для людей, являющихся единственным кормильцам в семье, где есть инвалиды, родственников военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов. Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя.
В пояснительной записке депутаты указывают на актуальность и своевременность принятия поправок для сохранения развития демографии в России и «снятия значительной социальной напряженности в обществе».
В партии напомнили, что с начала объявления частичной мобилизации «Новые люди» создали группу мобилизационной поддержки, специалисты которой уже приняли и обработали тысячи обращений, большая часть которых была связана с нарушениями проведения призыва и непонимания законности вручения повесток. Сообщить о неправомерной мобилизации можно на сайте партии «Новые люди» newpeople.ru.
Напомним, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее российский лидер призвал исправлять ошибки, допущенные при частичной мобилизации, разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генерал Хрулев объяснил методику стрелковой подготовки мобилизованных
|
|
«Важно освежить навыки стрельбы, нужна и банальная сборка-разборка автомата, отработка слаженности подразделений на уровне взвод–рота», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных россиян.
«Навыки владения стрелковым оружием остаются на протяжении многих лет, это как научиться ездить на велосипеде, а потом рефлекторная память поможет крутить педали и ровно держать руль», – отметил генерал.
По его словам, сейчас важно освежить навыки стрельбы, нужна и банальная сборка-разборка автомата, в бою это тоже может пригодиться.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Также Хрулев рассказал, что на поле боя, под огнем противника, солдат видит только то, что находится перед ним. При этом он должен чувствовать, что справа и слева от него находятся его сослуживцы, в которых военный должен быть уверен, даже не оглядываясь по сторонам.
«Еще должен уметь слушать команды командиров, несмотря на выстрелы или разрывы, и четко их выполнять. При достижении такого понимания это будет не просто боец, пусть даже храбрый и отважный, а часть единого механизма, способная выполнить поставленную задачу. Вот такая подготовка сейчас и проводится», – заявил бывший командующий.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как мобилизованных готовят для участия в спецоперации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД