Рогов заявил об отсутствии причин организованного выезда населения из Запорожской области

Названы преимущества российской армии в битве за Херсон

Военный эксперт Сивков: России удалось лишить Украину шансов на внезапное наступление в Херсонской области

ВСУ, очевидно, готовятся начать серьезный бой за Херсон. И наши силы уже готовы к этому, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Херсонской области сообщили о концентрации сил ВСУ на линии боевого соприкосновения.

«В преддверии большого столкновения мы пытаемся заранее минимизировать потери среди мирного населения. И сейчас противник пытается создать такие условия, в которых можно было бы нанести поражение нашим силам. Так, чтобы разорвать связь внутри наших войск, они могут попытаться взорвать дамбу на Каховской ГЭС», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт обратил внимание на численное превосходство противника. «Несмотря на то, что большая часть из них – мобилизованные, сегодня это имеет огромное значение. Судя по всему, ВСУ планирует бросать в бой сразу крупные группы войск», – пояснил он.

«Вместе с тем сейчас бои идут в основном малыми группами. На первый взгляд может показаться, что это разведка боем, но она почему-то длится слишком долго. Возможно, это попытки развить наступление. При этом из-за нехватки бронетехники, боеприпасов и топлива командованием ВСУ по совету натовских генералов выбрана именно такая тактика», – предполагает Сивков.

«Основываясь на словах генерала Суровикина, можно предположить, что на Херсонском направлении готовится мощный удар по типу того, что мы наблюдали в Харьковской области. Но проблема в том, что ВСУ сейчас не имеют главного преимущества – внезапности. Очевидно, что мы уже готовимся к этому бою, знаем численность сил противника, его расположение и планы. За счет этого ВСУ могут понести очень серьезные потери», – уверен собеседник.

Эксперт также считает, что основная проблема сегодня не в том, чтобы уничтожать скопления сил врага на подходах к линии боевого соприкосновения. «Надо бить по противнику еще на этапе переброски войск. Мы, конечно, наносим удары по переброшенным формированиям ВСУ. Но не понятно, почему они вообще могут перебрасывать силы, в том числе по железной дороге. Почему мы в лоб не громим эти силы еще на этапе формирования?» – задается вопросом доктор военных наук. – «Ведь как только нашей армии чуть-чуть развязали руки, тут же мы увидели удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. И это, как мы понимаем, уже снижает боеспособность ВСУ».

Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации.

Стремоусов также отметил, что «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску.

Кроме того, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Власти Херсонской области призвали жителей срочно эвакуироваться через СМС-сообщения.

Помимо этого, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.

Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД