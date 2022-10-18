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В офисе Зеленского сообщили о «прилете» в Житомире
В офисе Зеленского сообщили о попаданиях в объект инфраструктуры в Житомире
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Зафиксированы два прилета в объект энергообеспечения в Житомире на Украине, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
По его словам, по предварительным данным есть «два прилета» в объект энергообеспечения в Житомире, работает ГСЧС, передает РИА «Новости».
Как утверждают украинские СМИ, в городе пропал свет.
Ранее три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.
До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины.
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Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве
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Процесс мобилизации в столице завершен в полном объеме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Явка по мобилизационным повесткам более не требуется.
Пункты сбора призванных в рамках мобилизации будут закрыты 17 октября 2022 года в 14.00. Также все повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие, написал Собянин в своем блоге.
Мэр подчеркнул, что мобилизация стала огромным испытанием для тысяч жителей города, однако задача по мобилизации была выполнена в первую очередь благодаря чувству долга, ответственности и патриотизму жителей столицы.
Собянин отметил, что власти столицы будут оказывать прямое содействие Министерству обороны в материально-техническом обеспечении. Совместно с властями региона, куда отправились мобилизованные москвичи, столичные власти будут содействовать улучшению быта в воинских частях.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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Добровольцы из Нижегородской области погибли на полигоне под Белгородом
Губернатор Никитин сообщил о гибели контрактников из Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли добровольцы-контрактники из Нижегородской области, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В своем Telegram-канале Никитин написал, что на службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что семьям будет оказана необходимая помощь. Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром, добавил он.
Число погибших нижегородцев глава региона не уточнил.
Напомним, в субботу два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. В результате погибли 11 человек, еще 15 человек получили ранения. Террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены. Возбуждено уголовное дело.
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Минобороны заявило о новых ударах высокоточным оружием по системе энергетики Украины
ВС России в последние сутки продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Напомним, утром понедельника воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад.
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Политолог указал на риски Израиля при поставках оружия Украине
Израильский политолог Ципис: Израиль не пожертвует балансом сил в Сирии ради поставок оружия Киеву
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Призыв израильского министра Нахмана Шая предоставить оружие Киеву не будет услышал властями Израиля – они не захотят ссориться с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал призыв Шая.
«Киевским режимом сейчас разыгрывается «еврейская карта» – давление на Израиль с помощью влиятельной и обширной общины евреев на Украине. Лидеры общины «убедили» министра по делам диаспоры Нахмана Шая, что им угрожает опасность, и только израильское оружие может защитить от России украинскую еврейскю диаспору. Хотя связь, на мой взгляд, неочевидная», – отметил эксперт Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис.
По словам собеседника, заявление Шая вызвано еще и тем, что сама его должность предполагает следование интересам и обращениям еврейских диаспор по всему миру. «Я вас уверяю, если бы еврейская диаспора, допустим, в Аргентине, обратилась к Шаю с какой-то такой же мало реалистичной просьбой, он бы все равно не услышал и, скорее всего, озвучивал, потому что это его работа», – пояснил политолог.
Впрочем, отметил собеседник, израильские власти, скорее всего, не последуют призыву Шая, поскольку в Сирии до сих пор находится российский военный контингент, и Израиль не захочет ссориться с Москвой. «Все удары, которые Израиль наносит по целям группировки «Хезболла» в Сирии, проводятся с молчаливого согласия Москвы. Если вдруг наша страна начнет поставлять оружие киевскому режиму, то это вызовет ответные шаги России у нас на приграничных территориях, так что Израиль не будет рисковать нынешним положением вещей», – пояснил аналитик.
Он напомнил, что все израильские полеты в приграничных зонах видны батареям российских сил ПВО в Сирии, также Израиль постоянно контактирует с Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. «Израиль не будет из-за Украины ломать то хрупкое состояние относительного покоя, которое сейчас установилось в Сирии», – подчеркнул собеседник.
Впрочем, заметил эксперт, отдельное израильское вооружение действительно попадает на Украину, но не напрямую, а через Польшу, Румынию, Болгарию. «Это происходит не потому, что ряд израильских бизнесменов и чиновников очень любит Киев, а потому что они очень любят деньги», – объяснил Ципис.
Поставлять оружие Киеву в понедельник призвал израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай. «Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь [от Израиля], как она получает ее от США и стран НАТО», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
На слова израильского чиновника резко отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», – написал он в своем Telegram-канале.
Что касается самого Шая, то своим заявлением он отреагировал на слухи о том, что Иран собирался поставить России баллистические ракеты собственного производства. Информацию об этом опубликовала газета Washington Post.
По данным разведки США, на которые сослалось американское издание, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Сообщалось, что Иран также готовит поставки «дополнительных» беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Израиль с начала спецоперации России на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб, напоминает РИА «Новости».
Отметим также, в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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Российские силы на трех направлениях уничтожили более 310 украинских военных
На Купянском направлении огнем российской артиллерии нанесено поражение 14-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Ликвидированы порядка 160 украинских военнослужащих, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, тактическая группа ВСУ предприняла попытку наступления на Лисичанском направлении в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой народной республики (ДНР), оно было отбито, отчитались в Минобороны. В итоге уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две бронемашины.
Российскими войсками на Николаево-Криворожском направлении пресечена попытка ВСУ прорвать оборону в районе Брускинского Херсонской области. Здесь ликвидировано более 100 украинских военнослужащих и 13 бронемашин.
В районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Дробышево ДНР ударами оперативно-тактической авиации за сутки поражены два пункта управления, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила в 127 районах.
Возле населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Соледар, Верхнекаменское ДНР, Новогригоровка Николаевской области, Давыдов Брод и Новопетровка Херсонской области уничтожены шесть складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.
Нанесено поражение украинской батарее систем залпового огня «Смерч» в районе Казачей Лопани и батарее американских гаубиц М777 под Металловкой Харьковской области, сообщил Конашенков.
С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотников, 5855 танков, подытожили в оборонном ведомстве.
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Зафиксированы три попадания в объект энергообеспечения в Киеве
В офисе Зеленского сообщили о трех попаданиях в объект энергообеспечения в Киеве
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Три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что предварительно зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города, передает РИА «Новости».
По информации депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, в городе перебои с электроснабжением.
При этом звуки взрывов слышны в Киеве утром после объявления воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал «Прямой».
Другой официальной информации на данный момент нет.
Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины.
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Россия вернула 110 граждан в результате обмена пленными с Украиной
Минобороны: 110 граждан России возвращены в результате обмена с украинской стороной
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Более 100 российских граждан, среди которых и моряки, возвращены в Россию в результате переговоров с украинской стороной, сообщили в Минобороны России.
«17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года», – говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что обмен прошел при личном участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.
В то же время Украине были переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ, две украинки перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации.
Все российские освобожденные самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в кратчайшие сроки будут доставлены в медучреждения столицы для лечения и реабилитации.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110.
Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины
Советник главы офиса Зеленского Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины
Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Как заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. По словам советника главы офиса Зеленского, этот ключик якобы заключается в том, чтобы заставить ПВО Украины выстрелить весь ракетный запас в попытке уничтожить дроны, которых, по словам Арестовича, якобы «2,4 тыс. штук зафрахтовали». Он также выразил мнение, что Россия может «кошмарить» ВСУ в таком режиме еще два-три месяца, передает РИА «Новости».
Накануне политолог, киевлянин Алексей Нечаев прокомментировал газете ВЗГЛЯД атаку дронов по центру принятия решений в столице Украины, где принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110
Врио главы ДНР Пушилин рассказал о возвращении из украинского плена 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих
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Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин в своем Telegram-канале написал, что сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. По его словам, из застенков украинского режима возвращаются домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других российских регионов, указал он.
«Мы Киеву отдаем в основном женщин», – уточнил Пушилин.
Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность».
Ранее Пушилин сообщил, что Киев при обмене пленными не интересуют ни обычные украинские военные, ни даже рядовые члены националистического полка «Азов» (запрещен в России).
Воздушную тревогу объявили в Черкасской и Полтавской областях Украины
Власти Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти.
О воздушной тревоге в Черкасской области сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, аналогичное сообщение сделал глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин, передает РИА «Новости».
В метрополитене Харькова сообщили, что «по техническим причинам» метро не работает. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в некоторых районах города пропал свет.
Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Мэр Харькова Терехов: Под ударом одно из промышленных предприятий города
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
По его словам, в городе за пять минут произошло две серии взрывов, под удар попало одно из городских промышленных предприятий, передает РИА «Новости».
Метрополитен Харькова сообщил, что движение поездов в городском метро приостановлено из-за обстрелов.
Ранее Терехов рассказал, что удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропали вода и свет.
Названы потери ВСУ за полтора месяца в Херсонской области
Стремоусов: ВСУ потеряли 320 танков и 9,8 тыс. военных за последние 1,5 месяца на Херсонщине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние полтора месяца только на Херсонском направлении потеряли около 1590 единиц техники, включая 320 танков и порядка 9,8 тыс. военных, заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.
По словам Стремоусова, Киев потерял около 250 БМП, 542 бронемашины, 320 танков, 335 пикапов с пулеметами, семь вертолетов и 36 самолетов, а всего количество уничтоженной украинской техники составило 1590. Он добавил, что убитыми ВСУ потеряли порядка 9,8 тыс. наемников и кадровых военных, передает ТАСС.
Напомним, в субботу Стремоусов рассказал, что вооруженные силы Украины провалили наступление в Херсонской области.
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Четырехсотый самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование «гвардейский»
Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому полку
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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетное наименование «гвардейский», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Полк дислоцируется в Чебаркуле Челябинской области. Ведет свою историю от 285-го минометного полка, созданного в годы Великой Отечественной войны в 1943 году. После 1945 года полк дислоцировался в ГДР, в городе Бернау. Был расформирован в 1997 году и заново сформирован в 2018 году в составе 90-й гвардейской танковой дивизии. На его вооружении в том числе стоят РСЗО «Град» и «Ураган», самоходные гаубицы «Акация».
Путин присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву, погибшему в результате ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсону.
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В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в шести областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины, сообщают украинские СМИ и ряд глав регионов.
Как сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, воздушная тревога объявлена по всей территории региона, передает ТАСС.
Такие же объявления сделали глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин и Киевская горадминистрация.
В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в северной части города.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели ВСУ
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить украинские цели на Авдеевском направлении
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить три украинские цели на Авдеевском направлении, скорректировав огонь с помощью БПЛА.
Как рассказал боец с позывным Дробан, он совершил вылазку в Опытное, где корректировал огонь артиллерии по позициям ВСУ. Благодаря разведке при помощи беспилотника, 152-мм гаубица «Гиацинт» и 100-мм пушка «Рапира» поразили три цели противника.
Бойцы Народной милиции ДНР отметили, что артиллерия российских сил на этом направлении в 10 раз превосходит артиллерию ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг российские силы освободили поселок Опытное и село Иванград в пригороде Артемовска.