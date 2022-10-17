Победитель «Лидеров России» Петраков стал министром планирования и развития Забайкалья

В Забайкальском крае назначили нового министра планирования и развития региона

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Владимир Петраков назначен заместителем председателя правительства Забайкальского края – министром планирования и развития региона.

Петраков отметил, что в новом качестве будет заниматься привлечением инвестиций в приоритетные отрасли – промышленность, строительство, сельское хозяйство региона. Кроме того, по его словам, будет курировать вопросы развития инфраструктуры для инвестиционных проектов, а также для социальной, транспортной сфер, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он указал, что впереди реализация стратегически важных задач – создание промышленных парков, нового железнодорожного пропускного пункта Приаргунский, строительство заводов по производству извести и цемента.

Петраков также рассказал о своем профессиональном опыте, добавив, что в рамках работы в «Интер РАО» ему приходилось часто взаимодействовать с представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти. Он подчеркнул, его накопленный опыт востребован, и у него появилось желание поделиться знаниями и использовать свои компетенции на благо страны. «Конечно, новая должность – это серьезный вызов для меня, и я очень благодарен Александру Михайловичу Осипову, что поверил в меня», – уточнил он.

Петраков принял участие в треке «Государственное управление» четвертого сезона «Лидеров России», одержал победу в этом направлении, получил путевку в суперфинал конкурса и стал победителем сезона.

«Мне казалось, что «Лидеры России» – это возможность проверить себя, сравнить свои компетенции с другими управленцами, прокачать горизонтальные связи, получить хотя бы немного мудрости наставников конкурса. Для этого я и принял решение участвовать. Но все оказалось в тысячу раз интереснее. Я стал частью чего-то огромного и светлого. Ты как будто подключаешься к постоянному потоку энергии заряженных, толковых, очень целеустремленных людей, и это заставляет тебя работать еще эффективнее», – резюмировал он.

До назначения на должность в региональное правительство Владимир Петраков более 10 лет работал в качестве директора по инвестициям в одной из крупнейших российских энергетических компаний ПАО «Интер РАО», где возглавлял инвестиции, проектную деятельность и инновации.