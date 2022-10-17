Российские силы на трех направлениях уничтожили более 310 украинских военных

На Купянском направлении огнем российской артиллерии нанесено поражение 14-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ликвидированы порядка 160 украинских военнослужащих, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, тактическая группа ВСУ предприняла попытку наступления на Лисичанском направлении в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой народной республики (ДНР), оно было отбито, отчитались в Минобороны. В итоге уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две бронемашины.

Российскими войсками на Николаево-Криворожском направлении пресечена попытка ВСУ прорвать оборону в районе Брускинского Херсонской области. Здесь ликвидировано более 100 украинских военнослужащих и 13 бронемашин.

В районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Дробышево ДНР ударами оперативно-тактической авиации за сутки поражены два пункта управления, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила в 127 районах.

Возле населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Соледар, Верхнекаменское ДНР, Новогригоровка Николаевской области, Давыдов Брод и Новопетровка Херсонской области уничтожены шесть складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Нанесено поражение украинской батарее систем залпового огня «Смерч» в районе Казачей Лопани и батарее американских гаубиц М777 под Металловкой Харьковской области, сообщил Конашенков.

С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотников, 5855 танков, подытожили в оборонном ведомстве.