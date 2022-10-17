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В ЛНР рассказали о тщетных попытках ВСУ пробиться в Сватово и Кременную
Полковник полиции ЛНР Киселев: Все попытки украинских войск прорваться в Кременную и Сватово тщетны
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Попытки ВСУ прорваться в Кременную и Сватово в Луганской Народной Республике тщетны, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
По словам Киселева на направлении Сватово и Кременной украинские войска не прекращают попытки прорваться в эти населенные пункты, или обойти их, но все они оканчиваются ничем, передает РИА «Новости».
По словам полковника, который с раннего утра находился в Лисичанске и его пригородах, по всей линии от Сватово до Лисичанска велась контрбатарейная стрельба российских войск при активной помощи ВКС, поражавших технику и живую силу противника.
Ранее в понедельник офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ пытались прорваться в районе Сватова и Кременной, российские силы дали отпор и уничтожили большое количество иностранных наемников.
ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении
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На Купянском направлении ВС России сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.
Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово – Кременная.
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В Крыму встретили ОМОН «Беркут», вернувшийся на отдых из зоны СВО
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Бойцы крымского спецподразделения Росгвардии «Беркут» вернулись из зоны специальной военной операции на Украине, сообщают в соцсетях.
«Крымский ОМОН «Беркут» Росгвардии вернулся из зоны СВО, где они с честью исполнили свой долг», – говорится в сообщении Telegram-канала VZВОД, которое также опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.
Напомним, «Беркут» был спецподразделением МВД Украины. Во время евромайдана его бойцы противостояли украинским радикалам, многие из силовиков в этих столкновениях получили ранения, некоторые погибли. После госпереворота новые власти Украины объявили бойцов «Беркута» виновными в смертях участников беспорядков, спецподразделение было распущено, на его бывших сотрудников начались гонения.
Многие из «беркутовцев» переехали в Россию. В Крыму, который воссоединился с Россией, а также в Донбассе возвращавшихся «беркутовцев» встречали как героев. В Донбассе «беркутовцы» поддержали ДНР и ЛНР. В России «Беркут» решили включить в состав подразделений специального назначения ОМОН МВД России под тем же названием. В результате «Беркут» стал особым подразделением Росгвардии в Крыму и Севастополе. Его сотрудники были представлены к медалям «За ратную доблесть» и «За возвращение Крыма».
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Минобороны показало боевую работу «дронобойного ружья»
Российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками – в ходе спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Сообщается, что артиллерийские подразделения находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчеты которых уничтожают беспилотники противника электромагнитным импульсом. «Минобороны России впервые продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками в ходе спецоперации», – сообщает ТАСС.
На кадрах военный сообщает сослуживцам об «обнаружении птички» в своем районе. На беспилотник воздействуют «дронобойным ружьем», после чего БПЛА снижается, передает РИА «Новости».
В частности, такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил, что за две недели таким образом было сбито до 20 дронов противника.
В июле сообщалось, что в ходе военной спецоперации на Украине впервые применили российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам энергетики Украины, цели ударов были достигнуты, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в течение суток ВС России наносили удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что все назначенные объекты были поражены.
Также утверждается, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов.
В понедельник Россия нанесла по энергетическим инфраструктурным объектам в разных регионах Украины несколько волн ракетных ударов. Ракетные удары продолжились и в последующие дни. Вечером в пятницу сообщалось, что нанесен удар по Никополю в Днепропетровской области.
В Запорожской области рассказали об учениях ВСУ по форсированию Днепра
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о проведении ВСУ учений по форсированию Днепра
В сентябре и октябре вооруженные силы Украины несколько раз провели учения по форсированию Днепра, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» (Запорожская область) Владимир Рогов.
По словам Рогова, такие учения ВСУ проводили в сентябре как минимум три раза, в октябре – минимум дважды. Он указал, что боевое слаживание украинских силовиков началось во второй половине сентября у Вольноандреевки – на верхней верфи Днепра, выше Днепровской ГЭС. Военные базировались на Запорожском судоремонтном центре, «пока туда не прилетели наши ракеты», передает ТАСС.
Напомним, группа военнослужащих Украины пыталась провести разведку на берегу Днепра. Когда группу раскрыли, украинские военные начали стрельбу. Ответным огнем было ликвидировано несколько членов украинской разведгруппы, остальные уплыли.
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Минобороны заявило о новых ударах высокоточным оружием по системе энергетики Украины
ВС России в последние сутки продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Напомним, утром понедельника воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад.
Яйца подорожали на Украине после воссоединения Херсонской области с Россией
Украинский министр Сольский и «Союз птицеводов Украины» объяснили рост цен на куриные яйца российской спецоперацией
Производители заявили, что очередной скачок цен на куриные яйца на Украине объясняется воссоединением Херсонской области с Россией. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский связал рост цен с российской спецоперацией.
Стоимость десятка куриных яиц на Украине сейчас стоит как минимум 80 гривен (135 рублей). Сольский заявил, что это произошло, поскольку некоторые птицефабрики прекратили работу из-за российской спецоперации, а те, что работать продолжили, не спешили расширять производство. Министр заверил, что вскоре ситуация должна нормализоваться.
При этом «Союз птицеводов Украины» указал, что одним из крупнейших производителем яиц на Украине был комплекс «Чернобаевский». «Чернобаевский» расположен в Херсонской области, которая сейчас вновь является частью России, а не Украины, передает РИА «Новости».
Глава российского государства Владимир Путин утвердил возвращение территорий ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России 5 октября. Эти регионы были официально включены в перечень субъектов Российской Федерации в Конституции России.
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Воздушную тревогу объявили в Черкасской и Полтавской областях Украины
Власти Черкасской и Полтавской областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти.
О воздушной тревоге в Черкасской области сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, аналогичное сообщение сделал глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин, передает РИА «Новости».
В метрополитене Харькова сообщили, что «по техническим причинам» метро не работает. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в некоторых районах города пропал свет.
Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Мужчина подорвался на мине в Белгородской области
Глава Белгородской области Гладков: В Белгородской области мужчина наступил на мину, ему оторвало ступню
В Шебекинском городском округе Белгородской области мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, пострадавшему оказана помощь, бригада «скорой» увезла его в больницу.
Гладков предупредил жителей Белгородской области об опасности нахождения в лесах после обстрелов со стороны Украины и попросил не посещать лесополосы во всех граничащих с Украиной муниципальных районах.
Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до трех.
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
В нескольких областях на юге и в центральной части Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Сообщения о воздушной тревоге опубликовали власти Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, а также города Запорожье, который пока находится под контролем Киева. Повторно воздушную тревогу объявили власти Одессы и Николаевской области. По данным украинских СМИ, воздушная тревога объявлена также в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, передает ТАСС.
СМИ сообщают о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве. Несколько часов назад сообщалось, что в городе горел склад горюче-смазочных материалов, передает РИА «Новости».
Также сообщается о взрыве в городе Запорожье.
Напомним, вечером в воскресенье сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Николаеве. Аварийное отключение света после российских ударов произошло в Сумской области Украины.
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Российские силы на трех направлениях уничтожили более 310 украинских военных
На Купянском направлении огнем российской артиллерии нанесено поражение 14-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Ликвидированы порядка 160 украинских военнослужащих, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, тактическая группа ВСУ предприняла попытку наступления на Лисичанском направлении в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой народной республики (ДНР), оно было отбито, отчитались в Минобороны. В итоге уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две бронемашины.
Российскими войсками на Николаево-Криворожском направлении пресечена попытка ВСУ прорвать оборону в районе Брускинского Херсонской области. Здесь ликвидировано более 100 украинских военнослужащих и 13 бронемашин.
В районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Дробышево ДНР ударами оперативно-тактической авиации за сутки поражены два пункта управления, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила в 127 районах.
Возле населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Соледар, Верхнекаменское ДНР, Новогригоровка Николаевской области, Давыдов Брод и Новопетровка Херсонской области уничтожены шесть складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.
Нанесено поражение украинской батарее систем залпового огня «Смерч» в районе Казачей Лопани и батарее американских гаубиц М777 под Металловкой Харьковской области, сообщил Конашенков.
С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотников, 5855 танков, подытожили в оборонном ведомстве.
Песков: НАТО влезла в украинский конфликт, но СВО будет доведена до конца
Пресс-секретарь президента Песков: Спецоперация продолжится и будет доведена до конца
Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
Как рассказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине, что никак не скажется на целях и полаганиях России, соответственно, операция продолжится и будет доведена до конца, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря российского лидера, Москве «существенно тяжелее» от поддержки НАТО Украине, поскольку это требует экономической и прочей мобилизации, но потенциал России позволяет даже в этих условиях продолжать спецоперацию
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как НАТО начинает на Украине войну на истощение.
Украинский офицер: ВСУ наносили на технику знаки Z для выхода из Мариуполя
Пленный майор Мищенко: ВСУ наносили на технику знаки Z для прорыва из Мариуполя в сторону Запорожья
ВСУ наносили на свою технику опознавательные знаки российских войск, когда в апреле готовили прорыв из Мариуполя в сторону Запорожья, рассказал находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко.
По словам Мищенко, комбат отдал приказ нарисовать на технике знаки Z, чтобы сойти за российских военных, а военнослужащим приказал повязать повязки белого цвета, передает РИА «Новости».
По его словам, ВСУ хотели на высокой скорости проехать российские посты, но началась суматоха, выскочивший первым на прорыв командир попал в плен, начались бомбежки – и украинская техника была уничтожена.
Напомним, замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что в ночь на 12 апреля солдаты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ попытались прорваться из блокированного завода им. Ильича в Мариуполе. Спецназ ДНР ликвидировал попытку прорыва. Среди убитых нашли тело командира бригады полковника Владимира Баранюка.
В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС
Врио вице-губернатора Херсонской области Стремоусов заявил об усилении защиты Каховской ГЭС
Защита Каховской ГЭС в Херсонской области усилена во избежание провокаций с украинской стороны, сообщил временно исполняющий обязанности вице-губернатора области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов отметил, что усилена защита ГЭС: туда не пройдут – это стратегический объект, передает ТАСС.
Каховская ГЭС входит каскад Днепровских гидроэлектростанций и расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Ранее глава администрации города Владимир Леонтьев рассказал, что ВСУ артобстрелами разрушили или повредили около 350 домов и инфраструктуру города в Новой Каховке Херсонской области.
Воздушную тревогу объявили в Одессе и Николаевской области
Власти Одессы второй раз за утро объявили в городе воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Одессе, звучат сирены и в Николаевской области, сообщают местные власти.
В сообщении городских властей Одессы в Telegram-канале предупреждается о воздушной тревоге в городе, при этом это второе объявление за утро, первый раз тревога звучала около 3.00, передает РИА «Новости».
Также воздушную тревогу объявили в Николаевской области, об этом предупредил жителей в своем Telegram-канале глава обладминистрации Виталий Ким.
Ранее была объявлена воздушная тревога в Киеве и других областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в городе, в Сумской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры, о пожаре на объекте энергоинфраструктуры сообщают и в Днепропетровской области.
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