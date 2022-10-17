В ЛНР рассказали о тщетных попытках ВСУ пробиться в Сватово и Кременную

Полковник полиции ЛНР Киселев: Все попытки украинских войск прорваться в Кременную и Сватово тщетны

Попытки ВСУ прорваться в Кременную и Сватово в Луганской Народной Республике тщетны, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

По словам Киселева на направлении Сватово и Кременной украинские войска не прекращают попытки прорваться в эти населенные пункты, или обойти их, но все они оканчиваются ничем, передает РИА «Новости».

По словам полковника, который с раннего утра находился в Лисичанске и его пригородах, по всей линии от Сватово до Лисичанска велась контрбатарейная стрельба российских войск при активной помощи ВКС, поражавших технику и живую силу противника.

Ранее в понедельник офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ пытались прорваться в районе Сватова и Кременной, российские силы дали отпор и уничтожили большое количество иностранных наемников.