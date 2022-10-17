Иностранных наемников уничтожили при попытке прорыва в Сватово и под Кременной

Союзные силы уничтожили иностранных наемников при попытке прорыва под Сватово и Кременной

ВСУ пытались совершить попытку прорыва в районе Сватова и Кременной, союзные силы дали отпор и уничтожили большое количество иностранных наемников, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По словам Марочко, ВСУ попытались прорваться через российскую линию обороны в районе населенных пунктов Кременная и Сватово, все их атаки были отбиты, они понесли катастрофические потери, как в личном составе, так и в вооружении и технике, передает ТАСС.

Офицер ЛНР также подчеркнул, что во время попытки прорыва было уничтожено большое количество иностранных наемников, поскольку сейчас в штурмовым подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы.

Напомним, украинские войска попытались прорвать линию фронта у Сватово и Кременной. Однако, как сообщил источник в силовых структурах ЛНР, российские войска отбили атаку и уничтожили около 85–90% колонн наступавших.