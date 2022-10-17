Воздушную тревогу объявили в Одессе и Николаевской области

Украинских разведчиков взяли в плен в Харьковской области

Украинский разведчик Бережной рассказал о том, как его разведгруппа попала в плен в Харьковской области

Военнослужащий украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал о том, как разведгруппу, в которую он входил, взяли в плен в районе села Берестовое в Харьковской области.

Украинская разведгруппа из шести военных должна была пройти 3 км. После 2 км командир группы «с товарищем» прошли вперед, но не вернулись. «Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», – приводит слова Бережного РИА «Новости».

Он попал в плен к военным ЛНР на сватовском направлении. Бережной рассказал, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек, всего на этом направлении работало около 100 таких же, как он, разведчиков. Среди иностранных наемников были представители США, Канады, Великобритании, Италии, Польши.

«Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое. Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота», – пояснил он, добавив, что «лейтенант был, подполковник один». По его словам, «им просто нравится Украина, и они хотят помочь Украине победить Россию».

Как заявил Бережной, до 2022 года иностранные офицеры не воевали за Украину. Он заявил: «Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов».

Напомним, украинские войска попытались прорвать линию фронта у Сватово и Кременной. Однако, как сообщил источник в силовых структурах ЛНР, российские войска отбили атаку и уничтожили около 85–90% колонн наступавших.

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