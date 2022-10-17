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Воздушную тревогу объявили в Одессе и Николаевской области
Власти Одессы второй раз за утро объявили в городе воздушную тревогу
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Воздушную тревогу объявили в Одессе, звучат сирены и в Николаевской области, сообщают местные власти.
В сообщении городских властей Одессы в Telegram-канале предупреждается о воздушной тревоге в городе, при этом это второе объявление за утро, первый раз она звучала около 3.00, передает РИА «Новости».
Также воздушную тревогу объявили в Николаевской области, об этом предупредил жителей в своем Telegram-канале глава обладминистрации Виталий Ким.
Ранее была объявлена воздушная тревога в Киеве и других областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в городе, в Сумской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры, о пожаре на объекте энергоинфраструктуры сообщают и в Днепропетровской области.
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Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ
Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов: Потери ВСУ по всей линии фронта составляют около 500 человек в день
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Уровень потерь Вооруженных сил Украины по всей линии фронта составляет около 500 человек в день, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, в 100-километровой зоне ответственности «Ахмата» противник теряет более 100 человек в день, не считая вооружения, техники и оснащения. Он добавил, что по всей линии фронта можно однозначно говорить о потерях ВСУ до 500 человек, передает ТАСС.
Алаудинов добавил, что ВСУ массово бросают тела своих погибших на поле боя и не отчитываются об их количестве, потому что в противном случае народ начнет осознавать реальные масштабы ежедневных потерь украинских сил.
Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.
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В МИД Украины заявили о стремлении князя Владимира привести Киев в ЕС
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Министерство иностранных дел Украины заявило в Twitter, что еще князь Владимир в 10 веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
Ведомство написало, что Украина и Европа всегда были друзьями, в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Киеву нужно вступить в ЕС, передает РИА «Новости».
В МИД Украины подчеркнули, что как и прежде Украина живет с этой идеей и защищает Европу от России.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.
Также историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси».
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ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении
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На Купянском направлении ВС России сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.
Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово – Кременная.
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В Херсонской области объяснили смысл выезда мирных жителей в другие регионы
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о целях выезда мирных жителей
Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от ВСУ и перейти в наступление, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По словам Стремоусова, жители, правобережной части области начали покидать свои дома, чтобы ВС России имели возможность зачистить территорию, занятую ВСУ и перейти в наступление, передает РИА «Новости».
По его словам, уезжают в первую очередь люди с детьми, Россия предоставила им возможность не жить под постоянными обстрелами и сменить обстановку.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к российскому правительству с просьбой помочь с организацией выезда мирных жителей в приграничные регионы России, так как ВСУ ежедневно наносят удары по области. При этом он отметил, что строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет.
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Российские войска отразили попытку наступления ВСУ у Сватово и Кременной
В районах городов Сватово и Кременная вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления, но российские войска уничтожили около 90% украинской группировки, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Источник ТАСС рассказал, что российская сторона отразила все попытки массированного наступления ВСУ в направлениях Сватово и Кременной. По словам источника, «полностью разбито» около 85–90% колонн наступавших.
При этом источник полагает, что в ближайшие дни вооруженные силы Украины намерены снова предпринять попытку прорвать линию фронта. «Ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», – сказал он.
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Кличко сообщил о взрывах в Киеве
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В Шевченковском районе Киева произошло два взрыва, сообщил мэр Виталий Кличко. Председатель сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Сумской области Украины. О пожаре на объекте энергоинфраструктуры сообщают и в Днепропетровской области.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram, что «столицу атаковали дроны-камикадзе». По его словам, Украине требуется «больше систем ПВО и как можно скорее», у Киева «нет времени на медленные действия».
В Киеве была объявлена воздушная тревога. В свою очередь, украинские СМИ сообщают, что над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго» поднимаются клубы дыма. По информации СМИ, после одного из попаданий начался сильный пожар, передает ТАСС.
Живицкий сообщил в Telegram: «В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры».
Как сообщил в Telegram глава обладминистрации в Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко, «ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры», начался сильный пожар.
Напомним, вечером в воскресенье прогремели взрывы в Одесской области и в Николаеве. В ночь на понедельник сообщалось о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве и взрыве в городе Запорожье.
ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам энергетики Украины, цели ударов были достигнуты, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в течение суток ВС России наносили удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что все назначенные объекты были поражены.
Также утверждается, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов.
В понедельник Россия нанесла по энергетическим инфраструктурным объектам в разных регионах Украины несколько волн ракетных ударов. Ракетные удары продолжились и в последующие дни. Вечером в пятницу сообщалось, что нанесен удар по Никополю в Днепропетровской области.
Ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: По администрации Донецка попала ракета HIMARS ВСУ
Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По словам Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреляли тремя ракетами HIMARS из Курахово, одна из ракет попала в здание администрации Донецка, передает РИА «Новости». Он добавил, что под обстрелами находятся большинство районов Донецка.
Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.
Ранее в воскресенье сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, один снаряд разорвался рядом со зданием городской администрации.
В Запорожской области рассказали об учениях ВСУ по форсированию Днепра
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о проведении ВСУ учений по форсированию Днепра
В сентябре и октябре вооруженные силы Украины несколько раз провели учения по форсированию Днепра, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» (Запорожская область) Владимир Рогов.
По словам Рогова, такие учения ВСУ проводили в сентябре как минимум три раза, в октябре – минимум дважды. Он указал, что боевое слаживание украинских силовиков началось во второй половине сентября у Вольноандреевки – на верхней верфи Днепра, выше Днепровской ГЭС. Военные базировались на Запорожском судоремонтном центре, «пока туда не прилетели наши ракеты», передает ТАСС.
Напомним, группа военнослужащих Украины пыталась провести разведку на берегу Днепра. Когда группу раскрыли, украинские военные начали стрельбу. Ответным огнем было ликвидировано несколько членов украинской разведгруппы, остальные уплыли.
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Гладков сообщил о пострадавших в результате обстрела Белгорода ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых в результате обстрела Белгорода
Два человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что над городом прозвучало минимум 16 взрывов, у зданий дрожали стекла.
По сообщению Гладкова в Telegram-канале, город подвергся обстрелу, сейчас губернатор объезжает территорию района и самого Белгорода. По информации Гладкова, ранены два человека.
Ранее сообщалось, что над Белгородом начала работать система противовоздушной обороны. На нефтебазе в Белгороде начался пожар после обстрела со стороны Украины.
Число пострадавших при обстреле в Белгороде увеличилось до трех
Глава Белгородской области Гладков: В результате обстрела в Белгороде в одной семье пострадали три человека
Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до трех, все они из одной семьи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, в результате обстрела ВСУ Белгорода в одной семье двое мужчин получили осколочные ранения и были доставлены в больницу, а женщине оказали помощь на месте, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода украинскими войсками.
В Киеве слышны взрывы
Агентство ТСН: В столице Украины слышны взрывы
Взрывы слышны в Киеве в воскресенье, сообщило украинское агентство ТСН.
Как передает ТАСС, других подробностей TCH не приводит, в Telegram-канале телеканала сообщается также о подлете боевых дронов к Винницкой области.
Ранее в воскресенье в Киеве объявили воздушную тревогу.
Взрывы прозвучали в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, сообщается о взрывах в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины.
Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. В сообщениях СМИ говорится, что взрывы произошли в Одесской области, а также в Николаеве, передает ТАСС.
По данным украинских СМИ, в Николаеве начался пожар. Также сообщается о взрывах в Харьковской области, передает РИА «Новости».
В начале недели энергетические инфраструктурные объекты в нескольких регионах Украины были поражены ракетными ударами. Удары продолжились и в последующие дни. Так, в воскресенье Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы страны нанесли очередные удары по объектам энергетики Украины, цели ударов были достигнуты. В Киеве были слышны взрывы.
Мэр Донецка назвал удар ВСУ по зданию администрации целенаправленным
Мэр Донецка Кулемзин считает, что по зданию администрации нанесен предметный целенаправленный удар со стороны ВСУ
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации Донецка был целенаправленным, «прилеты были рядом со зданием», заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«Как можно оценивать очередной террор со стороны Украины? По гражданскому зданию нанесен предметный целенаправленный удар – здесь не может быть сомнений никаких, потому что прилеты были рядом со зданием. Сейчас прямое попадание», – сказал он на месте происшествия, передает ТАСС.
Кулемзин отметил, что здание получило значительные разрушения. «Чудом никто не погиб. Работы уже организованы, будем принимать меры, чтобы продолжить функционирование», – уточнил он.
Мэр города также добавил, что сейчас работа администрации не парализована, не остановлена, все службы находятся во взаимосвязи.
Отмечается, что коммунальные службы Донецка уже начали ликвидацию последствий обстрела, в частности уборку битого стекла.
По его слова, пострадавших при обстреле здания администрации Донецка контузило. Тяжелых ранений нет, жизни ничего не угрожает, указал он.
Ранее сообщалось, что одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации.
Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.
Украинских разведчиков взяли в плен в Харьковской области
Украинский разведчик Бережной рассказал о том, как его разведгруппа попала в плен в Харьковской области
Военнослужащий украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал о том, как разведгруппу, в которую он входил, взяли в плен в районе села Берестовое в Харьковской области.
Украинская разведгруппа из шести военных должна была пройти 3 км. После 2 км командир группы «с товарищем» прошли вперед, но не вернулись. «Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», – приводит слова Бережного РИА «Новости».
Он попал в плен к военным ЛНР на сватовском направлении. Бережной рассказал, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек, всего на этом направлении работало около 100 таких же, как он, разведчиков. Среди иностранных наемников были представители США, Канады, Великобритании, Италии, Польши.
«Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое. Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота», – пояснил он, добавив, что «лейтенант был, подполковник один». По его словам, «им просто нравится Украина, и они хотят помочь Украине победить Россию».
Как заявил Бережной, до 2022 года иностранные офицеры не воевали за Украину. Он заявил: «Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов».
Напомним, украинские войска попытались прорвать линию фронта у Сватово и Кременной. Однако, как сообщил источник в силовых структурах ЛНР, российские войска отбили атаку и уничтожили около 85–90% колонн наступавших.
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