Пелоси в день штурма Капитолия выразила готовность «вырубить» Трампа

Спикер палаты представителей США Пелоси заявила о готовности «вырубить» Трампа и сесть в тюрьму

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в день штурма Капитолия заявила, что хочет «вырубить» покидавшего тогда пост президента Дональда Трампа, и готова за это сесть в тюрьму, сообщает телеканал CNN со ссылкой на видео.

«Если он придет, я его вырублю. .<..> И я сяду в тюрьму, но я буду счастлива», – передает РИА «Новости» слова Пелоси, сказанные на видео, опубликованном CNN.

Напомним, в начале января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

Трамп ранее пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия, если он вновь станет президентом США.