Вандалы облили супом картину ван Гога «Подсолнухи»

Вандалы признались в порче картины ван Гога «Подсолнухи» стоимостью более 80 млн долларов

Участники британского экологического движения сообщили, что облили томатным супом известную картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, картина стоит более 84 млн долларов.

Две девушки зашли в зал в Национальной галерее на Трафальгарской площади и вылили на картину содержимое двух банок консервированного томатного супа. Картина оценивается в 84,2 млн долларов.

«Они требуют, чтобы правительство Великобритании остановило новые проекты по добыче нефти и газа», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации Just Stop Oil, передает РИА «Новости».

Сразу после инцидента участники приклеили руки к стене галереи. Ранее участники движения две недели перекрывали улицы британской столицы, в том числе их проезжую часть. Полиция провела уже более 350 арестов.

Движение выступает против плана британского правительств разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году.