Кулеба заявил о важности ситуации на боле боя для итога конфликта с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: Конфликт с Россией закончится дипломатией, баланс будет определен ситуацией на поле боя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что конфликт с Россией закончится дипломатией, но Киев рассчитывает с помощью западных санкций и западного оружия обратить ситуацию в свою пользу.

Видео разговора Кулебы с российскими пранкерами, которые выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, размещено в Telegram-канале Вована и Лексуса.

«Конечно, все закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций... Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», – приводит слова главы МИД Украины РИА «Новости».

Кулеба выразил мнение, что русские предложат переговоры якобы в тот момент, когда поймут, что проигрывают и им нужна пауза. При этом, по его словам, если этот момент наступит, то это значит, что Украине переговоры будут «невыгодны».

Он также выразил мнение, что оружие и санкции – это два инструмента, которые якобы улучшат положение Украины за переговорным столом.

Ранее президент Владимир Путин назвал странной дипломатической установкой слова главы дипломатии ЕС Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин посоветовал Боррелю «посмотреть реалиям в глаза» и «сделать правильные выводы».

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