В Сибири и на Урале открыли новые участки федеральных трасс

Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть

Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти

Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.

«Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.

«Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.

«Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.

«Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.

«По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

«И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.

«Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.

Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.

При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.

«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.

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