В Сибири и на Урале открыли новые участки федеральных трасс

Взгляд
13 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
Разделы

Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

«Зерновая сделка» помогла Киеву организовать теракт против Крымского моста vk.com/myfeo_ru/Global Look Press
Теракт против Крымского моста выявил серьезный изъян для безопасности России в «зерновой сделке». Она предусматривает, что корабли с зерном досматриваются только в турецких проливах. Вышедшее же из Одессы судно со взрывчаткой смогло спокойно зайти в Дунай. Разрыв «зерновой сделки» проблему не решит – после ухода с острова Змеиный Россия потеряла контроль над этим сектором Черного моря. Какие есть варианты? Подробности...
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Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
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Эстония шантажировала епископа Русской церкви

Митрополит Евгений Сайт МДА.
«Не разделяю слова Святейшего патриарха Кирилла». Такое заявление Эстония вынудила сделать митрополита Эстонской православной церкви Евгения. На первый взгляд, эти слова кажутся едва ли не бунтом против руководства российского православия. Так ли это на самом деле, каковы реальные причины происходящего – и что такого сказал глава РПЦ? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Австрия остается связным между ЕС и Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...

Европа убеждает в своей неадекватности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европейцы не могут начать говорить себе правду о собственном положении в мире. Максимум, что может позволить себе главный представитель дипломатии Евросоюза – продолжать убеждать человечество в своей неполной адекватности. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
У каждой меры социальной поддержки есть своя цена, и порой весьма немалая. Но когда дело касается интересов банков, наши сограждане особенно бескомпромиссны. Подробности...
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Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

Как спецоперацию изменит зима

Как США и НАТО обманули СССР

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
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    Россия должна подтолкнуть Прибалтику к денацификации

    воздушная дуэль


    В Киеве подтвердили уничтожение украинского МиГ-29 российским дроном-камикадзе

    экспортный газопровод


    При попытке теракта на «Турецком потоке» задержаны диверсанты

    армия Украины


    Трансгендер из США вступил в ряды ВСУ

    Видео

    спецоперация на Украине


    Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

    «антигосударственная практика»


    Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

    переброска взрывчатки


    Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

    энергетический кризис


    Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    В Сибири и на Урале открыли новые участки федеральных трасс

    13 октября 2022, 21:22

    Движение по всем четырехполосным участкам автодорог Р-257 «Енисей» в Хакасии и Р-242 Пермь – Екатеринбург в Пермском крае запущено одновременно в режиме телемоста в рамках X Международной специализированной выставки-форума «Дорога 2022» в Казани.

    Открывая движение, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил, что 9-километровый участок трассы Р-257 в Хакасии, а также два участка на автомобильной дороге Р-242 от Перми до Екатеринбурга, причем один из этих участков является частью транспортного коридора «Запад – Восток» и маршрута Казань – Екатеринбург, развитие которого должны завершить до конца 2024 года, говорится на сайте Росавтодора.

    Строительство путепровода над региональной дорогой Усть-Абакан – Черногорск позволило разделить транспортные потоки с федеральной трассой, пропускная способность участка увеличилась в два раза и позволит пропустить до 20 тыс. автомобилей в сутки.

    Во время реконструкции отрезка трассы  Р-242 Пермь – Екатеринбург в Пермском крае на участке г. Пермь – граница Свердловской области построена двухуровневая транспортная развязка на деревню Байболовка, два моста через реку Юмыш и два надземных пешеходных перехода, а также шесть остановочных комплексов с заездными карманами для безопасной посадки пассажиров и тротуарами.

    В рамках развития маршрута Казань – Екатеринбург продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области на участках общей протяженностью 139 км, до 2024 года вся трасса в границах Свердловской области будет расширена до четырех полос.

    Реконструкция и капитальный ремонт указанных участков автодорог с расширением до четырех полос и разделением встречных потоков позволили повысить скорость и безопасность движения, производительность транспортных средств, снизили себестоимость доставки грузов, а также улучшили экологическую обстановку.

    Работы проводились в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

    X Международная специализированная выставка-форум «Дорога 2022» проходит в эти дни в Казани в МВЦ «Казань ЭКСПО».


    Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие
    		    13 октября 2022, 13:17
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Запад даст мощный военный ответ, который может привести к «уничтожению российской армии», на якобы предполагаемое Россией применение ядерного оружия на Украине, однако этот ответ не будет ядерным, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

    Боррель пообещал, что ЕС, США и НАТО ответят в случае ядерного нападения на Украину. Боррель заявил, что ответ Запада не будет ядерным, однако его мощь с военной точки зрения будет велика, передает ТАСС.

    Глава дипломатии ЕС утверждает, что военные меры Запада могут привести к «уничтожению российской армии».

    Боррель процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что Россия «не блефует», когда говорит о том, что будет защищать свою территорию «всеми доступными средствами». Он подчеркнул, что Запад «тоже не блефует», когда предупреждает о последствиях. Боррель отметил, что весь мир заинтересован в том, «чтобы [конфликт на Украине] закончился».

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что сомневается в том, что российский лидер Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине. 

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    При попытке теракта на «Турецком потоке» задержаны диверсанты
    Песков: Диверсанты пытались взорвать «Турецкий поток» на территории России на суше
    		    13 октября 2022, 15:57
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» на территории России были задержаны несколько диверсантов.

    По его словам, Украина посягала на «Турецкий поток» на территории России на суше, были захвачены диверсанты, несколько человек было арестовано. Он назвал это посягательством на собственность России, которая находится в функциональном состоянии и полностью загружена газом, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что «это посягательство на остающийся в функциональном состоянии, полностью загруженный, работающий как часы, маршрут». К  этому причастны «некие силы, о их возможном происхождении Путин намеки давал». Ваше дело, как трактовать эти намеки, добавил он.

    Ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.

    По словам президента, Киев уже давно использует террористические методы, наносятся удары и по Запорожской АЭС.

    Напомним, 22 сентября ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу. Были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. Также были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, которые обеспечивали подготовку диверсии.

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    Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
    Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
    		    13 октября 2022, 01:09
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

    По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.

    Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами.

    Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.

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    Названы отказавшиеся голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН страны
    Иран, Азербайджан, Венесуэла и еще семь стран отказались голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН

    13 октября 2022, 02:02

    Текст: Ольга Иванова

    В голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, которая не признает референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, не стали принимать участие десять стран, среди них Иран, Азербайджан, Венесуэла.

    Согласно результатам, отказались голосовать представители Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Венесуэлы, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Сан-Томе и Принсипи, сообщает РИА «Новости».

    Воздержались от голосования Китай, Индия, ЮАР, ЦАР, Куба, Алжир, Армения, Таджикистан, Эритрея, Эфиопия, Узбекистан, Пакистан, Боливия и другие страны.

    Как подчеркнул у себя в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, все они не поддались на давление многих влиятельных и населенных стран.

    «За это им огромное спасибо! Особенно же следует поблагодарить Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, не побоявшихся проголосовать против него», – написал он.

    Дипломат указал на то, что из выступлений очень многих государств на спецсессии можно было сделать вывод, что они как минимум воздержатся, а «оголтело за проект, по сути, выступал только западный лагерь».

    Как заметил дипломат, он стал свидетелем торжества в ГА ООН «демократии под дулом пистолета».

    Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

    За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. 

     

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    Военкомат подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области
    Власти Челябинской области: Военкомат подтвердил гибель пяти мобилизованных жителей области

    13 октября 2022, 11:50

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военный комиссариат подтвердил гибель пяти жителей Челябинской области, которые были мобилизованы в регионе, их семьям власти окажут помощь, сообщили в пресс-службе губернатора и областного правительства.

    По сообщению пресс-службы, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, которых призвали из коркинского военного комиссариата. Там выразили родственникам погибших глубокие соболезнования и пообещали, что окажут всю необходимую помощь, включая 1 млн рублей дополнительно к федеральным выплатам, передает ТАСС.

    Ранее Следственный комитет по поручению председателя СК Александра Бастрыкина создал горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Обратиться в ведомство можно по телефону – 8-800-100-12-60 (# 5), следуя рекомендациям голосового помощника. 

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    Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам
    		    13 октября 2022, 16:04
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Шишкова

    Видеозапись с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по автомобилю, в котором находились украинские боевики, опубликовало Минобороны.

    На видео демонстрируется изображение с установленной на головке самонаведения дрона камеры, двигающегося в сторону внедорожника, рядом с которым находятся украинские солдаты.

    Далее следуют кадры, снятые с другого дрона. Видно, как к машине подлетает «Ланцет», беспилотник-камикадзе врезается в цель, затем происходит взрыв, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским десантом колонны бронетехники ВСУ.

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    Коментарии (31)
    В Киевской области прозвучали взрывы
    		   13 октября 2022, 07:21
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Ольга Иванова

    В Киевской области Украины прогремела серия взрывов в результате удара дронов-камикадзе, сообщил председатель региональной военной администрации Алексей Кулеба.

    В своем Telegram-канале он написал, что зафиксированы удары по одной из общин области. Предварительно это была атака дронов-камикадзе. Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога.

    Ранее сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу. 

    Коментарии (46)
    В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
    		    13 октября 2022, 08:24
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

    Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.

    Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.

    Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.

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    Коментарии (58)
    Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть
    Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти
    		    13 октября 2022, 12:14
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.

    «Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.

    «Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.

    «Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.

    «Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.

    «По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    «И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.

    «Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.

    Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.

    При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.

    В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.

    «Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.

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    Коментарии (15)
    Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
    Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории Донбасса

    13 октября 2022, 18:06

    Текст: Кристина Цыцура

    Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас наступает переломный момент в ходе освобождения территории ДНР, находившейся под контролем украинских войск.

    По его словам, сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованные, которые проходят слаживание. Это позволяет выходить с четким планом следующих операций по освобождению населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на слова Пушилина, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».

    Ранее Пушилин сообщал, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении. 

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    Коментарии (13)
    СМИ: Израиль передает Киеву разведданные о российской армии
    Издание New York Times сообщило, что Израиль передает Украине данные разведки о России

    13 октября 2022, 17:19

    Текст: Елизавета Шишкова

    Израиль передает Украине данные об «иранских беспилотниках», которые Россия якобы используют в ходе конфликта, а также раскрывает позиции российских военных.

    По данным источника газеты New York Times, Израиль предоставляет Украине разведывательные данные об иранских беспилотниках, а одна из фирм страны передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России, сообщает «Московский комсомолец».

    При этом официально власти Израиля опровергают сотрудничество с Украиной, чтобы не провоцировать Россию.

    Ранее NYT сообщала, что Россия применяет на Украине новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные иранские беспилотники.

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    Коментарии (46)
    МИД объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
    МИД России объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
    		    13 октября 2022, 13:03
    Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России высказало недоумение послам Германии, Дании и Швеции в связи с отсутствием официальной реакции на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных российских ведомств и Газпрома к расследованию диверсий на «Северных потоках».

    В ведомстве подчеркнули, что обращение Мишустина было направлено еще 5 октября. При этом, отмечается в сообщении на сайте МИД, есть информация об участии других стран, в том числе США, в расследовании.

    В МИД пояснили, что если в допуске российских экспертов будет отказано, то Москва будет исходить из того, что странам есть, что скрывать, либо они покрывают исполнителей диверсий.

    Москва не будет признавать никакие «псевдо­результаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать специалисты из России.

    Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. 

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    Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
    Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины

    13 октября 2022, 10:59

    Текст: Александра Юдина

    В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.

    Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.

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    Оператор нефтепровода «Дружба» не нашел вины третьих лиц в разливе нефти
    Оператор нефтепровода «Дружба» Pern: Вины третьих лиц в разливе нефти не обнаружено
    		   12 октября 2022, 23:22
    Фото: EPA/Roman Zawistowski/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Польский оператор нефтепровода «Дружба» Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, говорится в сообщении компании.

    Как говорится в сообщении, после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, место утечки было локализовано. Pern на основании первичных выводов и из способа деформации трубопровода сообщает, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц, сообщает РИА «Новости».

    Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем. 

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    Канцлер Германии заявил о «крестовом походе» Путина против либеральной демократии
    Канцлер Германии Шольц назвал спецоперацию России «крестовым походом» Путина против либеральной демократии
    		    13 октября 2022, 15:43
    Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита по прогрессивному управлению в Берлине заявил, что спецоперация России на Украине является частью «более широкого крестового похода против либеральной демократии».

    По его словам, президент России Владимир Путин и его приближенные дали понять это «очень определенно», сообщает издание DW.

    Напомним, 30 сентября, когда главы Донбасса, Херсонской области и Запорожья подписали договоры о вхождении в состав России, Владимир Путин произнес речь. В ней российский лидер дал оценку США, отметив, что для них важно, «чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов», чтобы все государства мира оставались элементами неоколониальной системы, объектами грабежа, зависимыми от власти доллара и технологического диктата.

    Также Путин тогда заявил, что диктатура Запада направлена против всех обществ, это полное отрицание человека, веры и ценностей, которое приобретает черты сатанизма. Президент сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из Нагорной проповеди.

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