Пентагон пообещал не участвовать в конфликте на Украине и поставлять оружие Киеву

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13 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
Разделы

Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

«Зерновая сделка» помогла Киеву организовать теракт против Крымского моста vk.com/myfeo_ru/Global Look Press
Теракт против Крымского моста выявил серьезный изъян для безопасности России в «зерновой сделке». Она предусматривает, что корабли с зерном досматриваются только в турецких проливах. Вышедшее же из Одессы судно со взрывчаткой смогло спокойно зайти в Дунай. Разрыв «зерновой сделки» проблему не решит – после ухода с острова Змеиный Россия потеряла контроль над этим сектором Черного моря. Какие есть варианты? Подробности...
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Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
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Эстония шантажировала епископа Русской церкви

Митрополит Евгений Сайт МДА.
«Не разделяю слова Святейшего патриарха Кирилла». Такое заявление Эстония вынудила сделать митрополита Эстонской православной церкви Евгения. На первый взгляд, эти слова кажутся едва ли не бунтом против руководства российского православия. Так ли это на самом деле, каковы реальные причины происходящего – и что такого сказал глава РПЦ? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Австрия остается связным между ЕС и Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...

Европа убеждает в своей неадекватности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европейцы не могут начать говорить себе правду о собственном положении в мире. Максимум, что может позволить себе главный представитель дипломатии Евросоюза – продолжать убеждать человечество в своей неполной адекватности. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
У каждой меры социальной поддержки есть своя цена, и порой весьма немалая. Но когда дело касается интересов банков, наши сограждане особенно бескомпромиссны. Подробности...
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Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

Как спецоперацию изменит зима

Как США и НАТО обманули СССР

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
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    экспортный газопровод


    При попытке теракта на «Турецком потоке» задержаны диверсанты

    дрон-камикадзе


    Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам

    армия Украины


    Трансгендер из США вступил в ряды ВСУ

    Видео

    спецоперация на Украине


    Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

    «антигосударственная практика»


    Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

    переброска взрывчатки


    Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

    энергетический кризис


    Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    Пентагон пообещал не участвовать в конфликте на Украине и поставлять оружие Киеву

    Министр обороны США Остин заявил, что НАТО не будет вовлечено в конфликт на Украине

    13 октября 2022, 19:41

    Текст: Вера Басилая

    НАТО не представляет угрозы для России и не будет вовлечено в войну на Украине, но продолжит поддерживать Киев, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    По словам Остина, НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но будет защищать каждый дюйм территории, суверенитет и территориальную целостность каждого своего союзника, и Америка по-прежнему глубоко привержена этой задаче, передает ТАСС.

    По его словам, НАТО не будет вовлекаться в боевые действия на Украине, но будет поддерживать эту страну в усилиях по самозащите.

    Ранее министр обороны Украины Резников рассказал, что его страна уже де-факто присоединилась к НАТО.

    Газета Politico сообщила, что страны НАТО разрабатывают рассчитанный на десять лет план восстановления затронутого боевыми действиями военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    При попытке теракта на «Турецком потоке» задержаны диверсанты
    Песков: Диверсанты пытались взорвать «Турецкий поток» на территории России на суше
    		    13 октября 2022, 15:57
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» на территории России были задержаны несколько диверсантов.

    По его словам, Украина посягала на «Турецкий поток» на территории России на суше, были захвачены диверсанты, несколько человек было арестовано. Он назвал это посягательством на собственность России, которая находится в функциональном состоянии и полностью загружена газом, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что «это посягательство на остающийся в функциональном состоянии, полностью загруженный, работающий как часы, маршрут». К  этому причастны «некие силы, о их возможном происхождении Путин намеки давал». Ваше дело, как трактовать эти намеки, добавил он.

    Ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.

    По словам президента, Киев уже давно использует террористические методы, наносятся удары и по Запорожской АЭС.

    Напомним, 22 сентября ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу. Были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. Также были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, которые обеспечивали подготовку диверсии.

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    Коментарии (62)
    В Киевской области прозвучали взрывы
    		   13 октября 2022, 07:21
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Ольга Иванова

    В Киевской области Украины прогремела серия взрывов в результате удара дронов-камикадзе, сообщил председатель региональной военной администрации Алексей Кулеба.

    В своем Telegram-канале он написал, что зафиксированы удары по одной из общин области. Предварительно это была атака дронов-камикадзе. Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога.

    Ранее сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу. 

    Коментарии (46)
    В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
    		    13 октября 2022, 08:24
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

    Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.

    Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.

    Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.

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    Коментарии (58)
    Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
    Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины

    13 октября 2022, 10:59

    Текст: Александра Юдина

    В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.

    Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.

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    Коментарии (19)
    СМИ: Израиль передает Киеву разведданные о российской армии
    Издание New York Times сообщило, что Израиль передает Украине данные разведки о России

    13 октября 2022, 17:19

    Текст: Елизавета Шишкова

    Израиль передает Украине данные об «иранских беспилотниках», которые Россия якобы используют в ходе конфликта, а также раскрывает позиции российских военных.

    По данным источника газеты New York Times, Израиль предоставляет Украине разведывательные данные об иранских беспилотниках, а одна из фирм страны передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России, сообщает «Московский комсомолец».

    При этом официально власти Израиля опровергают сотрудничество с Украиной, чтобы не провоцировать Россию.

    Ранее NYT сообщала, что Россия применяет на Украине новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные иранские беспилотники.

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    Названа дата начала суда над замкомандира нацбатальона «Айдар»
    В Ростове предстанет перед судом заместитель командира нацбатальона «Айдар»
    		   12 октября 2022, 21:09
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Южный окружной военный суд в Ростове 18 октября начнет процесс по уголовному делу заместителя командира украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги (внесен в список экстремистов и террористов), сообщила пресс-служба суда.

    Его обвиняют по статье за организацию незаконного вооруженного формирования и прохождение обучения для организации террористической деятельности, сообщает Lenta.ru.

    По данным следствия, Мурыга в 2015 году вступил в батальон «Айдар», являющийся незаконным вооруженным формированием. Там он получил оружие и боеприпасы, а также прошел обучение тактике ведения ближнего боя с противником, обращению с боевым оружием.

    В батальоне Мурыга выполнял обязанности по охране лагеря, располагавшегося в Луганской области Украины.

    Он был арестован 19 мая на два месяца по обвинению в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые Народной милиции.

    В конце мая Росфинмониторинг внес Мурыгу в список экстремистов и террористов. 

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    Коментарии (25)
    Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР
    		    13 октября 2022, 10:43
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

    Согласно сообщению штаба, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград, сообщает ДАН.

    Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей. 

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска. 

    Коментарии (14)
    Минобороны: При отражении атак ВСУ на трех направлениях уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих
    		    13 октября 2022, 14:47
    Фото: Минобороны РФ

    За минувшие сутки ВСУ совершили атаки на Краснолиманском, Купянском, Николаево-Криворожском направлениях, но благодаря успешным действиям российских сил все они были отражены, уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Противник в составе двух ротных тактических групп пытался на Купянском направлении атаковать Котляровку и Орлянку в Харьковской области. Однако все атаки были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также подразделения ВСУ предприняли новую попытку форсирования реки Жеребец на Краснолиманском направлении, для этого они привлекли силы двух батальонных тактических групп. Целью ставилось овладение населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР). Но ответным огнем противник был рассеян на подступах к реке и был вынужден отступить. В результате ликвидированы 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, сообщил Конашенков.

    Подразделения ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Костромка, Пятихатки и Правдино Херсонской области. В результате отражения атак ликвидированы более 110 украинских военнослужащих.

    За минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления и 52 артиллерийских подразделения в 164 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе и Новопавловка Запорожской области, а также Солончаки Николаевской области. Рядом с населенным пунктом Червоный Запорожец Днепропетровской области авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, а рядом с Порскалевкой Полтавской области – Су-27 ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Уничтожены 12 беспилотников в районах Новогригоровки, Ивановки, Новолуганского, Старомлиновки в ДНР, Владимировки в ЛНР, Кисилевки, Таврийского и Чайкино в Херсонской области.

    Перехвачены 16 снарядов американских систем HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Корсунка, Каховка, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области. А в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.

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    Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
    Президент России Владимир Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
    		    13 октября 2022, 08:59
    Фото: Пресс-служба президента Казахстана/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.

    «Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», – передает ТАСС заявление Путина, которое он сделал на Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане.

    По его словам, ситуация в Афганистане остается одним из острейших вызовов безопасности.

    Путин заявил, что Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности в рамках региона. Он подчеркнул, что после более 20 лет военного присутствия США и НАТО и провала их политики Афганистан оказался не способен без помощи решать связанные с террористическими угрозами проблемы, передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

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    Коментарии (7)
    Украинский истребитель упал под Винницей

    13 октября 2022, 07:13

    Текст: Ольга Иванова

    Накануне вечером под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило украинское командование воздушных сил.

    Отмечается, что около 21.00 аварию потерпел истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил, летчик успел катапультироваться, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что пилот «начал терять управление по неустановленным техническим причинам».

    Ранее сообщалось, что российские истребители за сутки сбили два самолета воздушных сил Украины над поселками Новогродовка и Свиридоновка в Донецкой народной республике. 

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    Эрдоган призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной
    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вере в справедливое завершение конфликта на Украине
    		    13 октября 2022, 10:15
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Турция поддерживает справедливое завершение российско-украинского конфликта и не теряет надежды в благополучном поиске дипломатических рычагов урегулирования вопроса вопреки всем сложностям, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

    По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития» в Украине.

    Эрдоган добавил, что последствия кризиса в Украине распространяются не только на ее территорию, но и на соседние регионы, ощутимы на глобальном уровне. «Я много раз говорил, что справедливый мир может быть достигнут лишь путем дипломатии. В войне не будет победителей, а у справедливого мира нет проигравших», – отметил Эрдоган.

    Вместе с тем глава турецкого государства заверил, что совместные усилия Анкары, ООН и сторон конфликта (по достижению «зернового соглашения» в Стамбуле), сосредоточенные на снижении к минимуму негативных последствий конфликта, получили признание во всем мире.

    Ранее на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане прибыл президент Владимир Путин. У него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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    Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде
    Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде

    13 октября 2022, 14:37

    Текст: Александра Юдина

    Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.

    Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.

    Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».

    Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.

    «Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.

    В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.

    Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.

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    Пятнадцать стран Европы начали создание собственной системы ПВО «Sky Shield»
    		    13 октября 2022, 14:09
    Фото: REUTERS/Yves Herman
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Германия и 14 других стран НАТО запустили проект по созданию европейской системы ПРО. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и 14 ее коллег в четверг, 13 октября, подписали в Брюсселе декларацию о намерениях по созданию противовоздушного щита European Sky Shield, сообщили СМИ.

    По словам Ламбрехт, проект создается в целях закрытия брешей в ПРО, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов). Проект планирует объединить различные системы ПВО, предназначенные для уничтожения крылатых и баллистических ракет и боевых беспилотников. Среди подобных систем называется немецкая Iris-T, одну из которых Германия передала Украине. Сам бундесвер пока не принял эти системы на вооружение.

    По словам Ламбрехт, необходимо быстро раздобыть системы IRIS-T SLM, Patriot и еще более совершенные. В качестве системы для перехвата ракет в Европе изучают американо-израильскую Arrow 3.

    Совместную декларацию о намерениях подписали Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния и Словения. К проекту намерена присоединиться и Эстония.

    Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM.

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    В Грузии назвали «подонком» советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка
    Грузинский депутат Ираклий Берая назвал «подонком» советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка
    		    13 октября 2022, 15:03
    Фото: Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС
    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Депутат правящей «Грузинской мечты» Ираклий Берая назвал «подонком» советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который в эфире оппозиционной грузинской телекомпании «Формула» обвинил в сотрудничестве с Россией бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Подоляк, ты просто подонок. Вот что я могу сказать, он больше ничего от Грузии не заслуживает», – сказал Ираклий Берая.

    «Украина в огне, в борьбе с Россией, и в это время какой-то советник низкого класса позволяет себе обвинять достойнейшего человека, обвинять без каких-либо аргументов», – отметил депутат.

    По словам парламентария, «интерес Бидзины Иванишвили заключается только в том, чтобы Грузия была интегрированной в Европу и развитой страной».

    Другой депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Амилахвари напомнил, что Киев регулярно обвиняет Тбилиси в сотрудничестве с Москвой, «но не приводит никаких доказательств».

    «Такие обвинения – это часть гибридной войны, которую ведет Украина против руководства Грузии для вовлечения Грузии в конфликт», – заявил Георгий Амилахвари.

    Депутат посоветовал Подоляку «заняться собой и своей страной, искать пророссийских агентов, продавших Украину, в собственных рядах».

    Накануне Грузия поддержала Украину при голосовании по антироссийской резолюции в ООН.

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    НАТО собралось восстановить военно-промышленный комплекс Украины за 10 лет
    Politico: НАТО собралось восстановить военно-промышленный комплекс Украины за 10 лет
    		    13 октября 2022, 09:45
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Страны НАТО разрабатывают рассчитанный на десять лет план восстановления затронутого боевыми действиями военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщила газета Politico.

    Как пишет Politico, для обеспечения полной совместимости Украины с НАТО стороны решили рассмотреть переход от советского оборудования к оборудованию стандартов НАТО. Для этого альянс будет искать способы восстановить ВПК Украины, передает ТАСС.

    По данным газеты, в октябре НАТО уже провела встречу с представителями Киева, на которой обсудили вопрос помощи украинской оборонке и в то же время пополнение запасов оружия самого альянса.

    Издание пишет, что страны НАТО решили помочь Украине не только для удовлетворения повседневных нужд, а для превращения ее в страну НАТО по определению, хотя и не принятой официально.

    Ранее министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву в Брюсселе заявил, что Вашингтон нарастил инвестиции в военно-промышленное производство для того, чтобы продолжить предоставлять помощь Украине.

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