Пентагон пообещал не участвовать в конфликте на Украине и поставлять оружие Киеву

Министр обороны США Остин заявил, что НАТО не будет вовлечено в конфликт на Украине

НАТО не представляет угрозы для России и не будет вовлечено в войну на Украине, но продолжит поддерживать Киев, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По словам Остина, НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но будет защищать каждый дюйм территории, суверенитет и территориальную целостность каждого своего союзника, и Америка по-прежнему глубоко привержена этой задаче, передает ТАСС.

По его словам, НАТО не будет вовлекаться в боевые действия на Украине, но будет поддерживать эту страну в усилиях по самозащите.

Ранее министр обороны Украины Резников рассказал, что его страна уже де-факто присоединилась к НАТО.

Газета Politico сообщила, что страны НАТО разрабатывают рассчитанный на десять лет план восстановления затронутого боевыми действиями военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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