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В Киеве заявили о де-факто присоединении к НАТО
Министр обороны Украины Резников рассказал, каким образом страна уже присоединилась к НАТО
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Длительное сотрудничество между Украиной и НАТО позволяет говорить, что страна де-факто уже является участником альянса, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу», – передает ТАСС со ссылкой на его публикацию в социальной сети.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО.
В Кремле посоветовали Зеленскому не произносить одну фразу
Помощник президента России Ушаков дал совет Зеленскому
Помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров, сказал фразу «никогда не говори никогда».
«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда», – передает ТАСС слова Ушакова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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В Киевской области прозвучали взрывы
В Киевской области Украины прогремела серия взрывов в результате удара дронов-камикадзе, сообщил председатель региональной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он написал, что зафиксированы удары по одной из общин области. Предварительно это была атака дронов-камикадзе. Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
В военкомате Нижнего Тагила предотвращен теракт
ФСБ сообщила, что по делу о подготовке теракта в Нижнем Тагиле задержали выходца с Украины
По факту попытки совершения теракта в одном из военкоматов Нижнего Тагила задержан выходец с Украины, сообщила УФСБ по Свердловской области.
Задержанный – 59-летний местный житель, гражданин России, мужчина прибыл Свердловскую область с Украины в 2014 году, злоумышленник заключен под стражу, передает РИА «Новости».
По месту жительства у задержанного изъяли компоненты для изготовления «самодельного взрывного и зажигательного устройства».
Ранее ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами теракта в Московском регионе, задержан гражданин Украины 1972 года рождения.
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В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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СК установил двенадцать причастных к теракту на Крымском мосту лиц
Глава СК Александр Бастрыкин назвал первые результаты расследования теракта на Крымском мосту
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Симферополе заслушал доклад о ходе расследования дела по факту совершения террористического акта на Крымском мосту. В совещании приняли участие сотрудники ФСБ и МВД России.
Первый заместитель главы СК Эдуард Кабурнеев доложил, что для расследования уголовного дела создана усиленная следственная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты, эксперты Следственного комитета из центрального аппарата и ряда региональных подразделений. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ФСБ и МВД России.
Сообщается, что уже установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта. По данным СК, есть доказательства того, что атака была организована спецслужбами Украины.
«По уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами, и по ним назначены необходимые экспертизы», – сказано в сообщении СК в Telegram.
В ведомстве уточнили, что в ходе следственных действий установлен маршрут передвижения взрывного устройства, закамуфлированного в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.
«Первоначально сформированный груз был доставлен из порта Одессы в Болгарию, затем переправлен в Грузию, оттуда в Армению, где прошел процедуру таможенного оформления, затем возвращен в Грузию, откуда был ввезен в Российскую Федерацию», – указали в СК.
Следственные действия и расследование дела продолжается.
Ранее ФСБ России сообщила, что теракт на Крымском мосту был организован руководителем военной разведки Украины Кириллом Будановым. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта, в том числе пять граждан России.
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Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.
Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.
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Названа дата начала суда над замкомандира нацбатальона «Айдар»
В Ростове предстанет перед судом заместитель командира нацбатальона «Айдар»
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Южный окружной военный суд в Ростове 18 октября начнет процесс по уголовному делу заместителя командира украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги (внесен в список экстремистов и террористов), сообщила пресс-служба суда.
Его обвиняют по статье за организацию незаконного вооруженного формирования и прохождение обучения для организации террористической деятельности, сообщает Lenta.ru.
По данным следствия, Мурыга в 2015 году вступил в батальон «Айдар», являющийся незаконным вооруженным формированием. Там он получил оружие и боеприпасы, а также прошел обучение тактике ведения ближнего боя с противником, обращению с боевым оружием.
В батальоне Мурыга выполнял обязанности по охране лагеря, располагавшегося в Луганской области Украины.
Он был арестован 19 мая на два месяца по обвинению в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые Народной милиции.
В конце мая Росфинмониторинг внес Мурыгу в список экстремистов и террористов.
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Российские войска пресекли прорыв ВСУ у села Кисловка в Харьковской области
Вооруженные силы России выбили украинские подразделения с окраин Кисловки под Харьковом
ВС России не позволили украинским войскам прорвать оборону Кисловки в Харьковской области, населенный пункт был атакован ВСУ и наемниками одновременно с трех направлений, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что на Купянском направлении сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено.
ВСУ также предприняли безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Атаки были отражены.
По данным оборонного ведомства, общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи».
Также на Краснолиманском направлении пресечены попытки украинских войск форсировать реку Жеребец. Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 украинских военнослужащих.
По данным Минобороны, на Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российские войска отразили попытку атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.
Также российская армия отразила атаки ВСУ на Криворожском и Андреевском направлении.
ВС России также нанесли огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих.
Кроме того, уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец. Российские войска к тому же сорвали переброску украинских резервов в район боевых действий.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой народной республики и Лежино Запорожской области, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.
В районе Запорожья ударом был поражены штаб националистического формирования «Правый сектор*» (запрещен в России), узел связи националистического формирования «Азов» (запрещен в России) и два пункта временной дислокации иностранных наемников.
Ранее Минобороны сообщало, что истребительной авиацией ВКС России в Николаевской области был сбит самолет Су-24 ВСУ.
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В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию на Украине
Помощник президента Ушаков: Москва ожидает, что Эрдоган официально изложит Путину идеи по Украине
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В Кремле заявили, что ожидают от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане официального изложения инициативы Турции по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Пока в Москве видели только сообщения в прессе, отметил он, подчеркнув успешную роль Анкары в контексте вопросов, связанных с Украиной.
«В печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона выдвигает на этот счет конкретные предложения. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему активно затрагивать и в ходе астанинского контакта. Надеюсь, нас ожидает очень интересное и полезное обсуждение», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.
Он указал на различные форматы обсуждения, которые упоминались в СМИ: Россия, США, ведущие страны Западной Европы.
«Но это все пока что не более чем сообщения в прессе. Все идет к тому, что турки свои возможности не упустят и будут что-то предлагать», – пояснил Ушаков.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
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Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
Президент России Владимир Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
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Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.
«Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», – передает ТАСС заявление Путина, которое он сделал на Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане.
По его словам, ситуация в Афганистане остается одним из острейших вызовов безопасности.
Путин заявил, что Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности в рамках региона. Он подчеркнул, что после более 20 лет военного присутствия США и НАТО и провала их политики Афганистан оказался не способен без помощи решать связанные с террористическими угрозами проблемы, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
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Украинский истребитель упал под Винницей
Накануне вечером под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило украинское командование воздушных сил.
Отмечается, что около 21.00 аварию потерпел истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил, летчик успел катапультироваться, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что пилот «начал терять управление по неустановленным техническим причинам».
Ранее сообщалось, что российские истребители за сутки сбили два самолета воздушных сил Украины над поселками Новогродовка и Свиридоновка в Донецкой народной республике.
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Эксперт: Американское топливо на ЗАЭС доработает до конца срока эксплуатации
Эксперт Анпилогов объяснил процесс перехода Запорожской АЭС на российское топливо
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Запасы американского топлива, которое использовалось для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинской стороной, скорее всего, извлекать до конца срока его эксплуатации не будут, сказал газете ВЗГЛЯД президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов, комментируя планы Росатома перевести ЗАЭС на российское топливо.
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что Запорожская АЭС будет переведена на российское топливо, поскольку оно является самым лучшим для водо-водяного энергетического реактора (реактора ВВЭР), передает «Интерфакс». Уточняется, что несколько блоков станции работают на топливе американской компании Westinghouse.
«Американо-японская компания Westinghouse Electric Company (дочерняя компания корпорации Toshiba) скопировала дизайн советского топлива (по этому же стандарту производили топливо в РФ), но внесла туда несколько технических изменений. Причем эти изменения были самовольные, они не были согласованы с производителем. Как следствие, многие компании, которые поддерживают эксплуатацию станции, сняли свои гарантии с ЗАЭС», – говорит Анпилогов.
Он поясняет, что дизайн топлива – это его геометрические параметры и процент обогащения ураном. Westinghouse подняла в топливе обогащение ураном на 0,5–0,7% по сравнению с российским стандартом. В топливе появилось больше делящегося материала (урана-235), который дает атомную цепную реакцию, за счет чего удалось сделать отверстие внутри единичного ТВЭЛа (тепловыделяющего элемента). В российском топливе это отверстие либо минимальное, либо его вовсе нет.
«За счет этого отверстия топливо может служить дольше. Так, топливо Westinghouse выгорает до 18 месяцев, когда российское – за 12. Как следствие, на американском топливе станция может работать в режиме с меньшим количеством перезагрузок топлива и производит меньше остановок энергоблока. Однако здесь есть своя опасность: когда топливо не сбалансировано по проценту содержания урана, то нужен и более серьезный режим охлаждения – топлива больше, горит интенсивнее», – рассказывает специалист, подчеркивая, что существующей охлаждающей системы на АЭС в этом случае недостаточно.
Так, перегревшиеся ТВЭЛы изменяли геометрию самих тепловыделяющих сборок (ТВС) и их начинало «клинить» в активной зоне, поясняет эксперт. Такое происходило, например, на чешской АЭС «Темелин», после чего руководство приняло решение отказаться от топлива Westinghouse. С такой же проблемой поначалу сталкивались и украинцы, однако Westinghouse удалось их переубедить тем, что данное топливо в эксплуатации дешевле, хоть и стоит по факту дороже.
«В итоге украинцы на позиции «морских свинок в атомной отрасли» выдержали череду аварий. Westinghouse немного понизил процент обогащения в топливе, чтобы его охлаждение вытягивала штатная система реакторов, что-то улучшили и в самой системе охлаждения. Неким комплексом мероприятий добились того, чтобы американское топливо работало более-менее устойчиво», – объясняет Анпилогов.
Несмотря на то, что ЗАЭС теперь находится в ведении Росатома, по мнению специалиста, существующие запасы американского топлива извлекать на половине срока эксплуатации не будут. Однако перед тем, как снова начать использовать российское топливо, необходимо будет доработать станцию, что, по мнению собеседника, не составит труда для российских атомщиков.
Анпилогов также полагает, что возвращение ЗАЭС в энергосистему России будет небыстрым. «В настоящий момент ЗАЭС работает как энергетический остров, не имея никаких соединений с системой, которые разрушены регулярными украинскими обстрелами. Во-вторых, процесс интеграции будет непростым, потому что мощность станции будет крайне избыточной и для тех регионов, которые сейчас вошли в состав Российской Федерации, и даже для Крыма, который она снабжала ранее. А все потому, что половина той мощности, которую выдавала ЗАЭС, использовалась в крупном промышленном районе – Донецко-Приднепровском. Пока города, входящие в этот экономический район, отсечены от станции», – заключил эксперт.
Несколькими днями ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что новый глава ЗАЭС Олег Романенко уже находится на станции и начал выполнять свои обязанности.
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Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР
Армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Согласно сообщению штаба, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград, сообщает ДАН.
Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска.
Эрдоган призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вере в справедливое завершение конфликта на Украине
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Турция поддерживает справедливое завершение российско-украинского конфликта и не теряет надежды в благополучном поиске дипломатических рычагов урегулирования вопроса вопреки всем сложностям, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития» в Украине.
Эрдоган добавил, что последствия кризиса в Украине распространяются не только на ее территорию, но и на соседние регионы, ощутимы на глобальном уровне. «Я много раз говорил, что справедливый мир может быть достигнут лишь путем дипломатии. В войне не будет победителей, а у справедливого мира нет проигравших», – отметил Эрдоган.
Вместе с тем глава турецкого государства заверил, что совместные усилия Анкары, ООН и сторон конфликта (по достижению «зернового соглашения» в Стамбуле), сосредоточенные на снижении к минимуму негативных последствий конфликта, получили признание во всем мире.
Ранее на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане прибыл президент Владимир Путин. У него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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В Армении дали разъяснение по взорвавшемуся на Крымском мосту грузу
В Армении заявили, что направленный в Крым груз был проверен и не представлял опасности
В Армении заявили об отсутствии факторов риска в грузе в трейлере, который позднее взорвался на Крымском мосту, сообщил Комитет госдоходов республики.
Уточняется, что груз прошел все досмотры в стране, которые предусмотрены процедурами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сотрудники таможни просветили груз рентгеном и проверили документы, передает Lenta.ru.
Ранее генпрокуратура Армении поручила Совету национальной безопасности (СНБ) решить вопрос об уголовном деле после сообщения ФСБ России.
Напомним, в среду ФСБ раскрыла организатора и исполнителей теракта на Крымском мосту. Ведомство считает, что маршрут взрывного устройства прошел через морской порт Одессы в болгарский Русе, далее попал в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению. 4 октября он пересек в пункте пропуска «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу.
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