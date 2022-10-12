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Антимонопольная служба выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки
В ФАС России рассказали о выявленных случаях завышения стоимости армейской экипировки
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила случаи превышения стоимости армейской экипировки, продавцам выданы предостережения прокуратуры, сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что обнаружены случаи существенного повышения стоимости указанных товаров. В пресс-службе не уточнили размер превышения стоимости товаров, передает ТАСС.
Ранее «Военторг» рекомендовал дочерним предприятиям реализовывать товары с наценкой не более 15%, добавили в ведомстве.
Ранее ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства: оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов – более чем на 20% в этом году при инфляции в 10,5%.
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Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS
Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров»
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Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны помочь Киеву решать локальные задачи, но надежно прикрыть ими всю территорию Украины не получится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Во вторник в США назвали сроки поставок Киеву первых двух комплексов ПВО NASAMS.
«Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Можно предположить, что если бы Россия имела информацию о том, что тот или иной объект прикрыт комплексами NASAMS, она пыталась бы использовать для его поражения ракеты типа «Искандер», против которых NASAMS не может действовать эффективно», – добавил эксперт.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил во вторник, что в самом ближайшем будущем Вашингтон предоставит Украине первые два комплекса NASAMS. Какой будет комплектация этой поставки, чиновник не уточнил.
Полная батарея NASAMS состоит из четырех огневых единиц, каждая из которых включает в себя три ракетные пусковые установки из шести ракет AIM-120 AMRAAM, одну радиолокационную станцию AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel, одну машину центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой (MSP500). NASAMS относится к системам ПВО средней дальности, предназначенным для обнаружения и уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обычно они используются для защиты ключевых стратегических объектов или гражданского населения.
Ракеты AIM-120 AMRAAM оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения и в зависимости от модификации могут сбивать цели в радиусе от 20 до 40 километров. Если их использовать для стрельбы с самолета, для чего они были предназначены изначально, то дальность поражения возрастает до 180 километров. «Пусковые установки NASAMS автономны, их можно распределить и прикрыть значительную по площади зону – населенный пункт, военно-воздушную базу, ТЭЦ. Но поскольку удары России охватывают всю территорию Украины, то эффект от двух комплексов, будь они на вооружении Украины уже сейчас, скорее всего, был бы локальным», – предположил Кашин.
Стоимость одного взвода NASAMS – 23 млн долларов, а каждой ракеты AIM-120 AMRAAM – более 1,2 млн долларов. Таким образом, использовать это средство ПВО против ударных дронов «Герань-2», с помощью которых Россия все чаще наносит удары вглубь украинской территории, будет разорительно, добавляет военный эксперт. По словам собеседника, Вооруженные силы Украины маневрируют имеющимися системами противовоздушной обороной между линией фронта и городами в тылу. «Но в качестве одной из причин массового поражения украинских целей зачастую называлось то, что украинцы сконцентрировали значительную часть зенитных ракетных комплексов в районе городов Кременная и Сватово», – отметил Кашин.
«ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда «Искандер» не долетит. Это принесет реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен», – подытожил собеседник.
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Депутат Гурулев рассказал о крупном заказе на модернизацию танков Т-62 для армии
Депутат Гурулев: Завод в Забайкалье получил крупный заказ на модернизацию танков Т-62
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Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал о визите на 103-й бронетанковый ремонтный завод в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края. По его словам, завод полностью обеспечен заказами на ближайшие три года.
Заказы, по словам Гурулева, еще «надо переварить». «Сделать 800 танков за это время – крайне крупный заказ, не считая остального», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Гурулев рассказал, что предприятие работает в две смены, готово работать в три, «в этом надо помочь». Он отметил, что по-другому пока и не получится, работы много. Депутат констатировал, что мобилизована вся промышленность, потому что завод не может работать один – нужны поставщики, комплектующие запасных частей, «это со всей России идет».
Танки не просто ремонтируются, а модернизируются, отметил депутат. Так, по его словам, танки Т-62 будут оснащаться современными тепловизорами, ночными прицелами, будет капитально усиливаться защита, навесная броня, защита против «джавелинов», кормовая защита от гранатометов. С модернизированной машиной можно будет достойно себя проявлять на поле боя, «потому что воевать нам еще долго», пишет Гурулев.
«Для меня это вообще родное место, потому что я тут малым еще бывал постоянно, когда отец был замкомандира Брежневского полка по вооружению. Тогда завод работал постоянно, в то время знаменитый Константин Проскуряков был директором. Поэтому вдвойне приятно, что много заказов, идет обновление производственной базы, закупаются новые станки, хотя вполне нормально функционируют и станки производства 30-х годов. Я думаю, у завода не просто хорошая перспектива, это один из локомотивов промышленности Забайкальского края на ближайшие 10-20 лет», – подчеркнул парламентарий.
Кроме того, депутат нижней палаты российского парламента встретился с сотрудниками завода. «Недолго пообщались, нет смысла сильно людей от дела отвлекать. Отрадно, что люди работают, много молодежи, а это дорогого стоит. Зарплаты тоже тут платят вполне достойные», – отметил он.
Гурулев отметил, что в плане работы подобных предприятий президентом решения приняты все, правительством тоже. На заводе нет вообще, в принципе, проблемы финансового характера, все необходимое для производства на заводе есть, подчеркнул он. Результатом станет нормальное обеспечение наших воинов на поле боя, заключил депутат.
Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, темпы их производства будут увеличены.
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Bloomberg: Оружейные запасы Европы истощены из-за поставок Украине
Bloomberg: НАТО призывает оборонные компании увеличить производство боеприпасов
Собственные запасы боеприпасов и вооружений у некоторых стран Европы заканчиваются из-за поставок Украине, поэтому НАТО призывает оборонные компании увеличить производство, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам источников агентства, в основном оказались опустошены запасы боеприпасов, в частности, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, передает ТАСС.
По данным Bloomberg, оборонные компании США и Европы сейчас обнаружили рост спроса на средства ПВО и противотанковые вооружения. Представители НАТО выступили за то, чтобы компании увеличили производство для пополнения украинских и собственных запасов.
Ранее портал Business Insider со ссылкой на экспертов, депутатов Бундестага и представителей оборонной промышленности сообщил, что армия Германии располагает запасами боеприпасов, которых в случае начала войны хватит на один-два дня боевых действий, для их восполнения требуется не менее 20 млрд евро.
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Минск разъяснил задачи союзной региональной группировки войск
Министр обороны Белоруссии Хренин: Задачи союзной региональной группировки войск сугубо оборонительные
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что задачи развертываемой группировки войск республики и России сугубо оборонительные, направлены на реагирование на обстановку вблизи границ.
По его словам, задачи Региональной группировки войск исключительно оборонительные, а все проводимые в настоящий момент мероприятия направлены на адекватное реагирование на действия вблизи границ Белоруссии, передает РИА «Новости».
Хренин подчеркнул, что сама региональная группировка войск представляет собой сложный состоящий из множества составляющих организм. По словам министра обороны Белоруссии, на протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его применения и развертывания. Либо поэтапное развертывание в соответствии с обстановкой, либо одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы.
Министр добавил, что, исходя из возникающих угроз, может проводиться перегруппировка для прикрытия различных направлений.
Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии.
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Мобилизованным бизнесменам дали время на передачу дел
Мишустин заявил, что мобилизованным бизнесменам продлили время на уплату налогов
Попавшие под мобилизацию предприниматели будут получать несколько дней на оформление доверенностей, кредитных каникул, отсрочек по аренде и налогам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании с зампредами правительства.
По словам Мишустина, будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц, передает ТАСС.
Он отметил, что для оформления доверенностей новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат несколько дней.
Также Мишустин заявил, что для мобилизованных предпринимателей будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов и предоставления отчетности.
Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона во время мобилизации.
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Песков прокомментировал идею не выпускать мужчин из России во время мобилизации
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что решения о запрете на выезд мужчин из России нет
В Кремле нет позиции по инициативе – не выпускать мужчин из России во время частичной мобилизации, неизвестно, чтобы это рассматривалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о предложенной инициативе председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова о запрете на выезд подлежащим призыву мужчинам, заявил, что в Кремле нет по этому поводу никакой позиции, неизвестно, рассматривалось ли это предложение, передает РИА «Новости».
То же самое он ответил и по вопросу о включении в специальный реестр тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил запретить выезд за пределы РФ для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации.
Напомним, президент России Владимир Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона во время мобилизации.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет уехавших и не уехавших.
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Разработчик рассказал о новом подходе к обеспечению скрытности АПЛ будущего
Заместитель гендиректора ЦКБ «Рубин» Баранов назвал отличия подлодки будущего
Российская атомная подлодка (АПЛ) следующего поколения будет отличаться большей скрытностью за счет уменьшения электромагнитных и тепловых полей, а также снижения отраженного акустического поля, заявил заместитель гендиректора ЦКБ «Рубин» по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
По словам Баранова, основными отличиями видения разработчиками подлодки будущего станет новый подход к обеспечению скрытности. Под этим подразумеваются и новые обводы, рассчитанные на уменьшение акустического сигнала, и необитаемые аппараты на борту подводной лодки,передает РИА «Новости» . Баранов добавил, что важными, хотя и не заметными на модели являются работы по уменьшению тепловых, электромагнитных и прочих полей, которые могут быть замечены космическими средствами обнаружения.
Ранее в «Рубине» рассказали, что подводная лодка следующего поколения «Арктур» станет менее заметной за счет граненой формы и безвальной энергетики.
Спутник «Глонасс-К» вывели на орбиту
Минобороны России: Навигационный космический аппарат «Глонасс-К» выведен на орбиту
Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К», сообщили в Минобороны России.
По сообщению Минобороны, стартовавшая в понедельник с космодрома Плесецк ракета-носитель «Союз-2.1б» в расчетное время вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К», передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата «Глонасс-К» на орбиту разгонным блоком «Фрегат» прошли в штатном режиме.
По сообщению Минобороны, «Глонасс-К» были принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Космических войск ВКС России, со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы работают в штатном режиме.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Столтенберг анонсировал учения НАТО по «ядерному сдерживанию»
Генсек НАТО Столтенберг: Альянс не будет отменять учения по «ядерному сдерживанию»
НАТО намерена провести запланированные учения по «ядерному сдерживанию» и не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12–13 октября в Брюсселе.
По словам Столтенберга, эти учения были запланированы еще до начала спецоперации России на Украине. Генсек НАТО рассказал, что эти стандартные учения позволят убедиться в безопасности, эффективности и надежности ядерного сдерживания альянса, передает ТАСС. Столтенберг отметил, что было бы неверным посылом отменить учения.
Ранее гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.
ЦНИИточмаш поставил Минобороны создающие аэрозольную завесу боеприпасы
ЦНИИточмаш выполнил заказ Минобороны на поставку партии аэрозолеобразующих боеприпасов
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») поставил Минобороны партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия, сообщила пресс-служба концерна.
По сообщению пресс-службы, ЦНИИточмаш поставил Минобороны аэрозолеобразующие боеприпасы оптико-электронного противодействия, передает ТАСС. По словам директора по гособоронзаказу концерна Антона Семеняко, боеприпасы предназначены для защиты техники от высокоточного оружия при помощи создания аэрозольной завесы в различных диапазонах длин волн.
Ранее сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец боевого экзоскелета, оснащенного электродвигателями, который может войти в состав экипировки будущего.
В Германии пожаловались на истощившийся запас боеприпасов
Business Insider: Запаса боеприпасов Германии хватит на один день войны
Бундесвер располагает запасами боеприпасов, которых в случае начала войны хватит на один-два дня боевых действий, для их восполнения требуется не менее 20 млрд евро, сообщает портал Business Insider со ссылкой на экспертов, депутатов Бундестага и представителей оборонной промышленности.
НАТО требует от стран-участниц иметь запас на 30 дней войны. Как отмечает Business Insider, о проблеме давно известно, нехватка боеприпасов уже отразилась на проведении учений. Кроме того, страна поставляет боеприпасы Украине, но не восполняет запасы, передает ТАСС.
Как рассказал изданию исполнительный директор Федеральной ассоциации немецкой безопасности и оборонной промышленности Кристоф Ацподиен, ситуация не исправится, если из запасов бундесвера забирают боеприпасы, но в то же время не заказывают их у промышленности.
Уполномоченная по Вооруженным силам ФРГ в Бундестаге Ева Хегль заявила, что Германии необходимо потратить 20 млрд евро на покупку новых снарядов. Некоторые эксперты при этом считают, что потратить необходимо до 30 млрд евро до 2030 года. Некоторые депутаты уже выразили недовольство тем, что бундесвер медлит в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что Германия сформировала новый пакет помощи Украине в размере 11 млн евро, который будет включать поставки курток, палаток и другого снаряжения.
Минобороны получило после модернизации партию САУ «Малка»
УВЗ: «Уралтрансмаш» досрочно поставил Минобороны партию (САУ) 2С7М «Малка»
Компания «Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) входит в госкорпорацию «Ростех») досрочно поставила Минобороны партию дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка», прошедших капитальный ремонт и модернизацию, сообщили в пресс-службе УВЗ.
В Telegram-канале УВЗ сообщили о поставке в ВС России партии самоходных пушек «Малка», прошедших капремонт и модернизацию.
Как сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров, пушкам улучшили подвижность, маневренность и командную управляемость. Все орудия перед отправкой прошли полный цикл испытаний, передает ТАСС.
Ранее «Уралтрансмаш» досрочно отправил в ВС России партию самоходных артиллерийских установок «Мста-С».
Кремль опроверг «новую волну» мобилизации
Пресс-секретарь президента Песков: В России нет никакой новой волны мобилизации
Никакой новой волны мобилизации в России нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, никакой новой волны мобилизации в России нет, передает ТАСС.
Ошибки и недочеты в системе мобилизации, о которых ранее рассказал генпрокурор Игорь Краснов, заметили все, признал он, поэтому сейчас будут приняты меры по приведению этой системы в порядок, передает РИА «Новости».
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов дал совет, как действовать, если вам вручили повестку по ошибке, а также посетовал на то, что ошибок при частичной мобилизации можно было бы избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли в военные комиссариаты актуальные данные о себе.
Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона во время мобилизации
Президент России Владимир Путин указал губернаторам на «бестолковщину» в связи с мобилизацией
Во время мобилизации возникает «бестолковщина», но она бывает и в других сферах, необходимо держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами.
Путин заявил, что бестолковщины в процессе частичной мобилизации возникает достаточно, но так бывает и по другим направлениям, передает ТАСС.
Он призвал губернаторов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных.
«Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды ВС РФ, должны неукоснительно выполняться», – цитирует РИА «Новости» президента.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как губернаторы напрямую содействуют Вооруженным силам России.
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Депутаты новой волны подключились к работе по частичной мобилизации
Депутаты новой волны начали вести разъяснительную работу с избирателями по вопросам частичной мобилизации
Депутаты новой волны наряду с губернаторами включились в разъяснительную работу с избирателями по вопросам частичной мобилизации. Они оперативно реагируют на перегибы на местах, обеспечивают поддержку мобилизованных и их семей.
Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова получила более 3,5 тыс. сообщений от граждан, которые столкнулись с незаконной мобилизацией. Удалось помочь с необоснованным призывом на военную службу студентам колледжей и вузов, которые не имеют военную подготовку, боевого опыта и соответствующей военно-учетной специальности. При содействии Лантратовой удалось решить вопрос с незаконным призывом на военную службу многодетной матери, которая никогда не являлась военнообязанной, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подключил к работе волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ, которое оказывает семьям мобилизованных всестороннюю поддержку: от психологических консультаций до заботы о домашних животных. Так, волонтеры оказали адресную помощь более чем 2 тыс. семей военнослужащих и взяли под постоянную опеку более 700 семей. Юридическую помощь оказывают добровольцы из Ассоциации юристов России. Юристы дают разъяснения по социальным гарантиям и кредитам, в том числе помощь в подготовке запросов в компетентные органы. Депутат создал специальный чат-бот @ask_metelev_bot, где можно оставить обращение и получить консультацию по частичной мобилизации.
Помимо работы с обращениями граждан по факту необоснованного призыва на военную службу, депутаты проводят личные встречи с мобилизованными и их семьями. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко посетила пункт мобилизации в Кингисеппском районе Ленинградской области. Депутат помогла мобилизованному жителю решить вопрос с отсрочкой от призыва на несколько дней для прохождения медкомиссии. При поддержке Занко удалось решить другие волнующие вопросы мобилизованных на месте, другие были взяты в детальную проработку.
А член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина обсудила с мобилизованными бытовые вопросы и обещала оказать содействие в их решении. Депутат напомнила о проводимой партийной акции «Бабушкина забота», в рамках которой «серебряные» волонтеры вяжут теплые вещи для российских военнослужащих.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич встретился с мобилизованными жителями Воронежской области. Кастюкевич поделился с мобилизованными личным опытом работы в зоне СВО. Депутат пообещал оказать содействие в решении вопросов военнослужащих, в частности, проконтролировать процесс получения обмундирования и амуниции.
Напомним, что мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Этот процесс является важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.
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