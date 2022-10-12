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Миллер заявил, что зимой будут замерзать целые города Европы
Миллер заявил о вероятности того, что зимой будут замерзать целые города Европы
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Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
Он добавил, что зима в целом будет теплой, но будут несколько дней аномально холодных. За этот промежуток времени можно заморозить целые города, целые земли, передает его слова «Известия».
Он добавил, что, согласно прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа, а в Германии газа в хранилищах хватит лишь на 2–2,5 месяца. Кроме того, Миллер указал, что Газпром прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.
«Вопрос со стороны европейских потребителей и европейских политиков формулируется таким образом: «Переживет ли Европа предстоящую зиму?» Ответ очень простой: «Гарантий никто никаких дать не может», – заявил Миллер.
В среду президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.
В начале октября сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии.
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Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
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Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».
«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.
«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.
«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.
Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.
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Орбан попросил ЕС переработать санкции против России
Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС пересмотреть санкции против России из-за их неэффективности
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Антироссийские санкции ЕС в энергетической сфере не имеют должной эффективности, их необходимо пересмотреть, заявил изданию Cicero премьер Венгрии Виктор Орбан.
Он подчеркнул, что предлагает их не отменить, а переработать, сообщает «Интерфакс».
Орбан считает, что ограничительные меры применяются «примитивным образом» и поэтому являются «катастрофическими». «Мы хотели перестать финансировать Россию, но по факту делаем это», – сказал он, имея в виду параллельный рост цен на энергоносители, передает ТАСС.
«В вопросах энергетики мы карлики, а Россия – великан», – отметил Орбан.
Он также сказал, что в энергетической сфере не в интересах Европы сменить зависимость от России на зависимость от США. По словам Орбана, для обретения независимости Европа нуждается в четырех или пяти поставщиках энергоресурсов.
Кроме того, Орбан выступил за прекращение боевых действий на Украине. А также отметил, что на данный момент Запад сильно слаб, чего не было раньше. Он уточнил, что ни Индия, ни африканские страны не встали на сторону США против России, чего нельзя было представить ранее. В то же время, по мнению Орбана, соглашение о прекращении огня на Украине должны заключать США и Россия, поскольку Вашингтон оказывает различную поддержку Киеву.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину.
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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Боррель: Обман НАТО России – история и не оправдывает агрессию
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Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые обещания, которые дал России, признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он при этом считает, что «это история» и «не оправдывает агрессию».
Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, заявил, что его не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, которые многие люди, в том числе, признался глава европейской дипломатии, и его друзья, «оправдывают агрессию» тем, что НАТО не выполнило обещания, которые давало России. «Это возможно. Это история», – приводит его слова ТАСС.
Ничто из этого не оправдывает происходящее, утверждает Боррель. По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, «они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться».
Защищая Украину, Европа «обороняет саму себя», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Боррель уточнил, что «до сих пор неясно, сколько может продлиться» единство ЕС в плане санкций в отношении России. По его версии, российские власти «также не верили, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается и она не должна лезть в эти вопросы. Лавров подчеркнул, что обещания, которые давались Советскому Союзу о нерасширении НАТО на восток, оказались враньем. Альянс расширялся с тех пор пять раз, напомнил глава МИД России. Кроме того, когда Украину стали втягивать в НАТО, российские власти предупредили, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации, отметил Лавров.
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В Эстонии призвали Европу не бояться заявления России о «красных линиях» на Украине
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Европу не пугаться заявления российской стороны о «красных линиях» на Украине
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Европейским союзникам Украины не стоит страшиться предупреждения российских политиков о «красных линиях» во время спецоперации на Украине, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
По его словам, те движения, которые были нацелены для избежания эскалации привели «к войне, подобной геноциду». Рейнсалу теперь считает, что бояться больше нечего, вряд ли, по его мнению, может произойти что-то страшнее. Таким образом он призвал Европу действовать, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Си-эн-эн.
Так, Рейнсалу заявил, что Западу необходимо усилить поддержку Украины в сфере безопасности, поставить средства противовоздушной обороны для защиты районов проживания гражданского населения, а также гражданской инфраструктуры.
В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины в очередной раз сообщили, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
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Сенатор Долгов заявил о соучастии Запада в теракте на Крымском мосту
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Поскольку страны Запада снабжают Украину оружием и разведанными, а также помогают Киеву переправлять взрывчатку на территорию России — они являются прямыми соучастниками террористической деятельности властей Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов.
«Данные, полученные нашими силовыми структурами, подтверждают, что на Украине у власти правит абсолютно террористический режим, который планомерно готовит теракты в отношении граждан России и объектов гражданской инфраструктуры на территории нашей страны. Также режим Зеленского занимается атомным терроризмом, обстреливая АЭС и совершая диверсии», – рассказал член Совета Федерации Константин Долгов.
«Украинский режим по сути поставил себя в один ряд с ведущими международными террористическим организациями. В отношении таких организаций есть сложившаяся практика: никаких переговоров, только уничтожение. Список террористов у нас ведется и ответственность непременно их настигнет», – убежден собеседник.
«Кроме того, Вашингтон и его европейские союзники по НАТО становятся соучастниками террористической деятельности Киева, поскольку поставляют им оружие, передают разведданные, оказывают финансовую и иную помощь, а также привлекают наемников», – отметил парламентарий.
«Решение о выходе из «зерновой сделки», после вскрывшихся обстоятельств, будет принимать руководство нашей страны. Вместе с тем, очевидно, что Запад в лице США, ЕС и ООН не выполнили своих обязательств в рамках сделки», – пояснил Долгов. «Уверен, все эти обстоятельства будут учитываться нами в совокупности при определении дальнейшей судьбы стамбульских договоренностей», – добавил он.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.
В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске.
Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов должен быть ликвидирован. Климов также отметил, что установленный факт поставки оружия для совершения теракта на Крымском мосту из порта Одессы, является доказательством грубейшего нарушения «зерновой сделки».
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Песков объяснил подтекст заявления генсека НАТО по Украине
Пресс-секретарь президента Песков: Столтенберг подтвердил, что НАТО воюет на стороне Украины
Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине станет поражением для Североатлантического альянса, подтверждают, что блок воюет на стороне Киева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на стороне Украины.
На вопрос, будет ли в этой связи Москва предпринимать какие-то действия, Песков заметил, что Россия их «предпринимает, начиная с 24 февраля», передает ТАСС.
Во вторник Столтенберг заявил, что победа России станет «большим поражением» как для Украины, так и для альянса, потому что «сделает мир более опасным», а страны НАТО – «более уязвимыми перед российской агрессией». Он также отметил, что альянс усилит и сохранит поддержку Украины, добавив, что «НАТО стоит с Украиной и будет стоять столько, сколько потребуется». При этом Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс якобы не является стороной конфликта на Украине.
Кроме того, Песков в среду прокомментировал заявление членов «Большой семерки» по итогам прошедшего во вторник заседания, в частности о том, что они настаивают на привлечении России к ответственности. Представитель Кремля отметил, что у G7 «есть постоянные устремления кого-то привлечь к ответственности». Песков выразил надежду, что «рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает», передает РИА «Новости».
Путин анонсировал строительство газопровода «Сила Сибири – 2»
Президент Владимир Путин объявил о планах строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и его участка Союз-Восток
В ближайшее время Россия начнет строить газопровод «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что Россия будет расширять географию своих поставок. Вскоре для этого будут определены ключевые объекты инфраструктуры. «Начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз - Восток», – передает слова Путина ТАСС.
В конце сентября на газопроводе «Сила Сибири» были завершены плановые работы, поставки российского газа в Китай возобновились.
Путин: Россия не виновата в возвращении Европы в Средневековье
Путин заявил, что Россия не виновата в том, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье
Власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, за год счета европейцев за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население запасается дровами на зиму, но Россия здесь ни при чем, передает РИА «Новости».
«Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет», – подчеркнул глава российского государства.
Также он указал на влияние роста стоимости энергоресурсов на европейские предприятия, которые вынуждены закрываться.
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Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией
Президент Путин предложил Западу не отказываться от сотрудничества с Россией
Западу не нужно отказываться от сотрудничества с Россией, заявил президент Владимир Путин.
Он добавил, что Россия продает по рыночным ценам – Запад может купить.
«Мы готовы у вас покупать, вы же не продаете. Дефицит растет... Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и все», – передает РИА «Новости» объяснение Путина.
Российский лидер заявил, что Москва готова поставлять энергоресурсы в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, он добавил, что теперь мяч на их стороне.
«Ее (уцелевшей нитки «Северного потока») мощность – 27,5 млрд кубических метров в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европу. Россия к началу этих поставок готова», – сказал Путин, предложив Европе открыть кран.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
Путин назвал виновных в росте цен на энергию на Западе
Президент Владимир Путин заявил, что именно политика Запада привела к повышению цен на энергию, а не СВО на Украине
Если рост цен на электроэнергию в странах Запада продолжится, то Запад будет вынужден печатать деньги, как это было в прошлые годы, заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что в росте цен на энергию виновата не спецоперация России на Украине, а политика Запада, передает РИА «Новости».
Путин пояснил, что из-за роста цен на энергоресурсы в три раза по цепочке раскачивается инфляция
По прогнозам российского лидера, спотовый механизм ценообразования принесет Европе убытки в 300 млрд евро.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Россия близка к обнулению поставок газа в ЕС.
Венгрия выступила против новых антироссийских санкций
Венгрия перед встречей министров энергетики стран ЕС в Праге выступила против введения антироссийских санкций
Венгрия выступила против дополнительных энергетических санкций в отношении России и выразила надежду, что от Евросоюза не последует новых предложений в этой области, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, ранее введенные санкции Брюсселя оказались ошибочными и вызвали энергетический кризис в Европе. Так, не только цены, но и предложения ЕК оказались совершенно оторванными от реальности. Сийярто призвал вернуться к здравому смыслу во избежание более крупных проблем, передает РИА «Новости».
«Будем надеяться, что больше не будет «великих» идей от Брюсселя», – добавил Сийярто.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС в энергетической сфере не имеют должной эффективности, и призвал их немедленно пересмотреть.
Президент США Джо Байден заявил, что коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину.
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Путин поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования
Президент России Владимир Путин дал поручение регионам предоставить субсидии гражданам на покупку газового оборудования
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков.
По словам глава страны, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка обходятся дорого, передает РИА «Новости».
«Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь», – добавил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
Он отметил, что субсидия должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение.
Также президент поручил правительству контролировать поддержку оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах. Глава страны указал на необходимость уделять внимания повышению надежности электросетевого комплекса.
«Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации», – сказал глава страны.
Также правительству поручено продлить программу социальной газификации после 2022 года.
Постпреды ЕС отказались признавать российские паспорта в новых субъектах
Постпреды стран ЕС согласовали непризнание паспортов, выданных на «оккупированных» территориях Украины и Грузии
Российские паспорта, выданные на территориях, считающихся «оккупированными у Украины и Грузии» не будут признаваться для выдачи виз и въезда в шенгенское пространство, соответствующего соглашения достигли постпреды стран ЕС заседании COREPER II, следует из заявления председательствующей сейчас в Совете ЕС Чехии.
В заявлении говорится, что постпреды согласовали свою позицию, согласно которой паспорта новых субъектов России не будут действительны при получении виз или въезде в шенгенское пространство, приводит РИА «Новости» заявление председательства Чехии в Twitter.
Таким образом, вопрос теперь может обсуждаться между Советом ЕС и Европейским парламентом.
Как сказано в заявлении, решение постпредов является ответом на «неспровоцированную и неоправданную агрессию со стороны России против Украины, а также практику РФ по выдаче заграничных паспортов России жителям оккупированных регионов».
Напомним, с 19 сентября в Польше, Эстонии, Латвии и Литве начал действовать запрет на въезд россиян и белоруссов с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС.
Помимо этого, с 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией.
Газпром заявил о готовности строить транспортные мощности на Черном море
Газпром заверил в технической готовности строить газотранспортные мощности на Черном море
Газпром технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза, заявил глава компании Алексей Миллер.
По его словам, вопрос выбора торговой площадки для строительства хаба безусловно стоит рассматривать на границе Европейского союза и Турции, передает РИА «Новости».
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.
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