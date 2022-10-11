Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Наступление ВСУ может быть приурочено к 14 октября

Освобождение занятых на сегодня украинскими боевиками позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем кажется многим, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, наступление ВСУ может быть приурочено к 14 октября, которое Украина считает днями защитника страны и создания УПА* (экстремистская организация, запрещена в России). Рогов отметил, что время поджимает противника, мечтающего исполнить свой план до прихода дождей и холодов, передает РИА «Новости».

По его словам, жители Запорожской области готовы защищать свой край, а 14 октября будут праздновать День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, День запорожского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.

Рогов призвал ВСУ не тешить себя иллюзиями и заявил, что освобождение занятых ВСУ территорий может произойти гораздо быстрее, чем некоторым может казаться.

Ранее Рогов рассказал о стремящихся приехать в Запорожье добровольцах из Северной Кореи.