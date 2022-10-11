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Рогов заявил о возможности быстрого освобождения занятых ВСУ позиций
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Наступление ВСУ может быть приурочено к 14 октября
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Освобождение занятых на сегодня украинскими боевиками позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем кажется многим, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, наступление ВСУ может быть приурочено к 14 октября, которое Украина считает днями защитника страны и создания УПА* (экстремистская организация, запрещена в России). Рогов отметил, что время поджимает противника, мечтающего исполнить свой план до прихода дождей и холодов, передает РИА «Новости».
По его словам, жители Запорожской области готовы защищать свой край, а 14 октября будут праздновать День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, День запорожского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.
Рогов призвал ВСУ не тешить себя иллюзиями и заявил, что освобождение занятых ВСУ территорий может произойти гораздо быстрее, чем некоторым может казаться.
Ранее Рогов рассказал о стремящихся приехать в Запорожье добровольцах из Северной Кореи.
Взрывы слышны в Киевской, Львовской и Житомирской областях, в Днепропетровске и Хмельницком
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В результате взрывов в Киеве есть погибшие и раненые, произошли взрывы в Житомирской и Киевской областях, в Днепре и Хмельницком, Львовской области.
Агентство УНИАН в Telegram-канале сообщило о взрывах в Житомирской и Киевской области, там работает ПВО, передает РИА «Новости».
Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей спрятаться в укрытиях, он не исключил новых прилетов.
Как сообщает украинское издание Страна.ua, взрывы также раздаются в Хмельницком и в Тернополе.
Кроме того, в сообщении украинской «Телевизионной службы новостей» (ТСН) сообщается, что взрывы в Киеве продолжаются, также есть информация о взрывах во Львове.
По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светланы Водолаги, есть травмированные и погибшие в результате нескольких взрывов в Киеве и разных местах, передает ТАСС.
Ранее власти Киева подтвердили информацию о взрывах в столице Украины, один из которых произошел на улице, где находится офис Зеленского и здание СБУ.
Танкист: Старые Javelin отрывают головы украинским солдатам
Российский танкист рассказал о взорвавшемся Javelin в руках у бойца ВСУ в момент выстрела
Поставляемые украинским военным западные противотанковые ракетные комплексы Javelin нередко выходят из строя, один из них взорвался в руках у украинского солдата, рассказал командир российского танкового взвода.
«Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голова оторвалась от взрыва», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Он пояснил, что эти комплексы нередко взрываются в руках у стрелков, поскольку попадают в руки к ним старыми и отсыревшими.
Ранее Вашингтон заключил контракт с Raytheon и Lockheed Martin на поставку украинской армии 1800 систем Javelin на 311 млн долларов.
До этого Вашингтон сообщал об очередном пакете помощи Киеву на 1 млрд долларов. В него включили боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Зеленский обратился к жителям Украины спустя два с половиной часа после взрывов
Президент Украины Зеленский спустя два с половиной часа записал видеообращение в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из двора своего офиса в Киеве спустя два с половиной часа после начала ударов по Украине.
Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале. Записано оно во дворе офиса Зеленского на улице Банковой. Зеленский заявил, что утро выдалось тяжелым, и десятки ракет, а также иранские «шахиды» уничтожают энергообъекты по всей стране.
«Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему», – сказал Зеленский в своем видеообращении, передает РИА «Новости».
Между тем украинский «5 канал» сообщил о взрывах в родном городе Зеленского – Кривом Роге.
По данным специализированного украинского портала «Укррудпром», в Киеве также повреждено здание бизнес-центра 101 Tower, где расположен офис группы ДТЭК Ахметова, на нескольких этажах здания выбито остекление, передает ТАСС.
Бизнес-центр занимает площадь более 61 тыс. кв. метров, введен в эксплуатацию в конце 2011 года.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
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Ракетные удары нанесены по целям на Западной Украине
Крыминформ: Удары нанесены по целям на Западной Украине, пропали свет и интернет
Очевидцы сообщают об ударах по целям на Западной Украине. Сообщается об отключении интернета и электричества.
Очевидцы сообщили об ударе по Львову, Виннице, Житомиру, Тернополю, Хмельницкому. Свет пропал в некоторых районах Хмельницкого и Львова , в Житомире электричество отсутствует во всем городе, передает «Крыминформ».
Кроме того, сообщается о второй волне ударов по Киеву и Днепропетровску. Военкор Александр Коц в своем Teleram-канале сообщил об ударах по железнодорожным объектам вдоль Днепра.
О ракетных ударах также рассказали в Киевской области.
Ранее местные СМИ рассказали, что в столице Украиныбыли слышны несколько взрывов, информацию о них в центре города подтвердили мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
ВСУ назвали число нанесенных в понедельник по Украине ударов
Командование ВСУ заявило о не менее ста ударах ракетами и беспилотниками по городам Украины
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Россия нанесла не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам, заявил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По словам Игната, удары наносились пятью типами ракет: Х101, Х555, которые запускались со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, «Калибры» из Черного моря, а также С-300 и «Торнадо». Всего было нанесено не менее 100 ударов, в том числе беспилотниками, передает ТАСС.
Между тем национальная полиция Украины в своем Telegram-канале сообщила о 10 погибших и 60 пострадавших в результате ракетных ударов
Как сообщают в ведомстве, на местах работают полицейские, они помогают людям и фиксируют последствия обстрелов. Также нацполиция призвала население Украины в случае воздушной тревоги спускаться в укрытия.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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Власти Украины признали разрушение 11 важных инфраструктурных объектов
Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны
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Важные объекты инфраструктуры повреждены в восьми регионах Украины и Киеве, некоторые области обесточены, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Он также заявил, что некоторые украинские области остались без света, и призвал быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью, передает РИА «Новости».
Между тем мэр Харькова заявил, что подача электричества и воды нарушено во всех районах города.
«Нет электроэнергии – нет подачи воды», сказал он в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.
В то же время украинское издание «Страна.ua» сообщает, что удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось о работе ПВО в Одессе, также взрывами повредило крышу Центрального вокзала в Киеве.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
Минобороны заявило о поражении всех целей массированного удара по Украине
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10 октября российскими ВС по объектам систем управления, связи и энергетики Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отмечается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские военные сообщили что на Купянском направлении силами четырех ротных тактических групп украинские ВС предприняли неудачные попытки наступления в направлении населенных пунктов Табаевка, Кисловка и Куземовка Харьковской области.
Произведенные атаки подразделений ВСУ были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 40 человек, пять танков и четыре боевые бронемашины.
«На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской народной республики (ЛНР)», – отчитались в Минобороны. Попытки ВСУ навести переправы сорваны огнем ракетных войск и артиллерии.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении – в направлениях населенных пунктов Безыменное, Садок, Брускинское и Суханово Херсонской области – ВСУ предприняли попытку наступательных действий, задействовав до трех батальонных тактических групп, а также подразделения иностранных наемников. Однако противник отброшен на исходные позиции. На этом направлении потери ВСУ за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, девять танков, 16 бронемашин.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой народной республики (ДНР), Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области», – перечислили в Минобороны.
Также уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах пунктов Авдеевка, Северск и Шевченко ДНР, Березнеговатое Николаевской области и Новоалександровка Запорожской области.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил Конашенков.
«Cбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.
Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У», отчитались в Минобороны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
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Сенатор Бондарев заявил о начале нового этапа спецоперации
Глава комитета Совфеда по обороне Бондарев заявил о начале нового этапа спецоперации на Украине
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Удар по Украине после взрыва на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской спецоперации, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
В своем Telegram-канале он написал, что, «несомненно, с сегодняшнего дня Россия приступила к новому этапу специальной военной операции. И действовать мы будем еще более решительно».
По словам Бондарева, нанесение удара по критической инфраструктуре Украины ускорит окончание спецоперации. Массированный удар он назвал вынужденным шагом «на который Россия пошла, отчаявшись докричаться до разума украинского руководства».
«Украине много адресовалось предупреждений, увещеваний, предложений о прекращении огня и начале мирных переговоров. Но «незалежная» оказалась глуха к призывам. Лишившись энергоресурсов – отопления, света, воды – и связи, украинское руководство, возможно, тысячу раз подумает, прежде чем осуществлять террористические акты, сродни тому, который был произведен в отношении Крымского моста», – написал он.
Бондарев заключил, что «после сегодняшних действий России враг, если бы ему не диктовали каждый шаг из-за рубежа, возможно, вскоре сложил бы оружие, что позволило бы минимизировать фронтовые и тыловые потери». Он отметил, что все равно решает не Украина, а страны запада.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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Ходаковский назвал главное оружие солдата
Командир бригады «Восток» ДНР Ходаковский назвал лопату главным оружием солдата против смерти
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Никогда нельзя пренебрегать возможностью вырыть себе лопатой укрытие, поскольку 70% потерь происходит от осколков, летящих вверх и вдоль земли, рассказал командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.
В своем Telegram-канале Ходаковский написал, что самое главное оружие солдата против смерти – лопата. А поэтому именно ее нужно первой приводить «к нормальному бою, проверив, как черенок прикреплен к рабочей части и насколько и то, и другое работоспособно».
По его словам, 70% потерь происходит не от прямого попадания пули, а от осколков, летящих вверх и вдоль земли, и если солдат ниже уровня почвы – они летят не в него. «Поэтому никогда не обманывайтесь тишиной и не пренебрегайте возможностью вырыть себе укрытие – так говорил я сегодня российским добровольцам, прибывшим к нам добывать вместе с нами победу, и так советую всем, кого эта участь ждет в ближайшей перспективе», – добавил Ходаковский.
В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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На Украине сообщили о нарушении энергоснабжения по всей стране
Премьер Украины Шмыгаль заявил о введении графика аварийных отключений в четырех областях, в том числе в Киевской
Энергоснабжение нарушено почти по всей стране, в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях планируются аварийные отключения, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и Киеве. По его словам, электроснабжение нарушено практически по всей стране, в восьми регионах есть проблемы с водоснабжением.
Он добавил, что введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Отмечается, что большую часть поврежденных объектов энергетической инфраструктуры смогут восстановить уже в понедельник, а часть возобновит работу уже во вторник.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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Посла России срочно вызвали в МИД Молдавии из-за пуска крылатых ракет
МИД Молдавии вызвал посла России из-за полета российских крылатых ракет
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Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД Молдавии, в Кишиневе утверждают, что российские ракеты якобы нарушили национальное воздушное пространство.
В МИД Молдавии заявили, что посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова вызвали для получения объяснений с российской стороны в связи с якобы состоявшимся пуском трех крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море, проследовавших транзитом через территорию страны в районе села Колбасна и города Сороки, передает РИА «Новости».
Власти Молдавии считают, что этот инцидент «чрезвычайно серьезным и прискорбным», поскольку он вызывает дополнительную напряженность.
В свою очередь минобороны Молдавии заявило, что специализированные структуры ведомства идентифицировали в понедельник три воздушные цели, пролетевшие утром над республикой.
«Появление ракет подтверждено и компетентными ведомствами Румынии и Украины», – утверждается в официальном пресс-релизе оборонного ведомства.
В минобороны отметили, что ракеты представляли опасность для гражданского воздушного сообщения над Молдавией, но пострадавших нет.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Военный эксперт Александр Бартош спрогнозировал реакцию Запада на ракетные удары России по Украине.
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Минобороны показало уничтоженную российскими десантниками колонну бронетехники ВСУ
Военнослужащие Воздушно-десантных войск с помощью БПЛА обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, уничтожив шесть танков и иностранную технику.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео уничтожения российскими десантниками колонны бронетехники. Сообщается, что колонна бронетехники ВСУ была обнаружена при помощи БПЛА, после чего была уничтожена артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. В результате удара были уничтожены шесть танков и более 10 единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства.
Ранее российские военные уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и «Ураган».
Командир спецназа «Ахмат» заявил о ликвидации более 50% состава ВСУ
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Вооруженные силы Украины потеряли более 50% личного состава
Украинская армия потеряла более 50% личного состава и техники, сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Алаудинова, ВСУ уже потеряли более 50% личного состава и техники. Командир спецназа «Ахмат» выразил мнение, что дальше противник будет вынужден отходить с тех участков, которые были им заняты за последний период времени, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции оценил ежедневные потери украинских вооруженных сил по всей линии фронта более чем в 1 тысячу человек.
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Глава Крыма указал на изменившиеся подходы к спецоперации на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов: Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об изменении подходов к спецоперации на Украине.
По словам Аксенова, подходы к проведению специальной военной операции изменены. В сообщении в Telegram-канале Аксенов добавил, что если бы действия по уничтожению инфраструктуры Украины предпринимались каждый день, то уже в мае спецоперация закончилась бы и режим Зеленского был бы разгромлен.
Аксенов выразил надежду, что теперь темпы операции сбавляться не будут.
Ранее в администрации Киева подтвердили информацию о взрывах в столице Украины, один из которых произошел на улице, где находится офис президента Зеленского и здание СБУ.
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Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине
Президент Украины Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране, а также о погибших и раненых в результате взрывов.
В Telegram-канале Зеленский написал, что воздушная тревога не утихает по всей Украине, в результате попадания ракет есть погибшие и раненые, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага заявила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких взрывов в Киеве и разных местах.
Напомним, взрывы произошли в Киеве и в крупных городах Украины.