Алма-Ату окружили блокпостами

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9 января, воскресенье | Последнее обновление — 00:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США выразили готовность договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине
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2021 год оказался, мягко говоря, весьма динамичным. И для российской внутренней политики, и для внешней. Отношения России с ее союзниками, партнерами и противниками заиграли новыми красками. К счастью, зачастую приятными глазу.
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Цель в любом случае – сохранение целостного и самостоятельного казахстанского государства. Тем более, что оно, в отличие от Украины, не создавалось как антироссийский проект с перспективой использования во враждебных Москве интересах.
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Убедившись в невозможности отучить людей от обычая украшать елку, власти в 30-е годы сменили тактику, и стали поощрять елку уже в качестве новогодней, а не рождественской. Я сам родился и вырос в мире, где не было Рождества.
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В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Алма-Ату окружили блокпостами
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Десятки военных, БТР дежурят на блокпостах, которыми полностью окружена Алма-Ата в Казахстане, сообщают информационные агентства.
На выезде из города тщательнейшим образом досматривают автомобили и проверяют документы. При этом в Алма-Ате продолжается стрельба, хотя ее интенсивность снизилась. Жителей районов, в которых проводится антитеррористическая операция, просят не подходить к окнам. Открылась часть магазинов. По словам местных жителей, в продаже нет хлеба. Кроме того, снять деньги в банкоматах практически невозможно, передает ТАСС.
Напомним, полицейские Алма-Аты на городской станции техобслуживания обнаружили имущество, похищенное мародерами, а также патроны и боеприпасы. Кроме того, схрон с оружием был найден силовиками в одном из населенных пунктов Жамбылской области – соседней с Алма-Атинской.
Захарова ответила на хамские слова Блинкена о русских
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен высказался по поводу трагических событий в Казахстане в «типичной для себя хамской манере», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что ответ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на события в Казахстане абсолютно легитимен, о чем был уведомлен Совет Безопасности ООН.
Официальный представитель МИД России также раскритиковала реплику Блинкена о ситуации в Казахстане и вводе в республику миротворческих сил ОДКБ, где он заявил, что, «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».
«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности», – написала Захарова.
«Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя «дома» этих незваных гостей», – отметила дипломат.
Накануне госсекретарь США заявил, что власти Казахстана якобы способны справиться с «протестами» и без привлечения ОДКБ. «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», – заявил Блинкен.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Днем позже в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Между тем в пятницу Токаев заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации стало предательство некоторых чиновников и правоохранителей. По его словам, целью заговорщиков было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.
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Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова задержали по факту госизмены
Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене, сообщила пресс-служба КНБ.
«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Масимов занимал пост руководителя КНБ более пяти лет – он возглавил комитет в сентябре 2016 года. До этого он дважды возглавлял правительство страны, работал руководителем администрации президента, передает РИА «Новости».
После победы на внеочередных президентских выборах Касым-Жомарт Токаев в день вступления в должность подписал указ о переназначении Масимова председателем комитета национальной безопасности (КНБ), который непосредственно подчиняется и подотчетен президенту. При этом согласие на его назначение главой КНБ давали депутаты сената (верхней палаты) парламента.
Масимов имеет гуманитарное образование. В 1985–1988 годах учился в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальности «экономика и право». В 1989 году окончил Пекинский институт культуры и языков по специальности «современный китайский язык», в 1991 году – Институт международного права Уханьского университета по специальности «международное право», в 1995 году – Казахскую государственную академию управления по специальности «финансы и кредит».
Правительство Казахстана он возглавлял с 2007 по 2012 год, а с 2012 по 2014 год работал руководителем администрации президента. Затем в 2014 году вновь возглавил правительство и сохранил этот пост после проведения досрочных президентских выборов 26 апреля 2015 года.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабили магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Политолог раскрыл возможную схему заговора в Казахстане
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Казахстанский политолог Марат Шибутов рассказал газете ВЗГЛЯД о возможности заговора спецслужб при организации массовых беспорядков в Казахстане.
«Подготовить в большинстве регионов страны десятки тысяч человек, обучить их, дать им список уязвимых мест, стратегических объектов, не дать спецназу вовремя выйти помочь полиции, не дать возможности службам того же аэропорта защититься – это не системные проблемы, а полноценное соучастие, если не сама инициация. Понимаете, у нас в 2007-ом году была попытка госпереворота, который хотел делать Рахат Алиев тоже с помощью сотрудников КНБ, после чего было уволено или посажено более 300 человек. То есть заговор вполне возможен. И были уже аналоги. Вопрос только в том, насколько он распространился. Везти столько подозрительных людей из Кыргызстана и Узбекистана, которые, возможно, проходили по базам, дать им возможность тут тренироваться и жить – это возможно только при постоянном прикрытии на всех этапах со стороны сотрудников, ответственных или за конттрразведку, иди за антитеррористическую деятельность», – отметил казахстанский политолог Марат Шибутов.
Он также оценил возможность причастности экс-главы КНБ Карима Масимова организации заговора в Казахстане.
«Тут конкретный вопрос о его вине. Была ли это халатность, или что-то большее – скажет только суд и следствие. Мы пока этого сказать не можем. Но так как КНБ является уполномоченным органом по борьбе с терроризмом, такие вещи не прощаются», – сказал Шибутов.
Ранее экс-советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации является предательство некоторых чиновников и правоохранителей.
Он также отметил, что события последних дней в Казахстане стали возможны из-за системных проблем в работе Комитета национальной безопасности (КНБ).
Напомним, ранее в субботу пресс-служба КНБ сообщила, что спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене.
В Казахстане рассказали о местонахождении Назарбаева
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
«Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», – передает ТАСС слова Укибая.
Он также сообщил, что у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств. «Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», – отметил пресс-секретарь.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Позже МВД Казахстана объявило об освобождении всех мэрий и отделений полиции, а также отчиталось о ликвидации 26 вооруженных преступников. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
В Казахстане у задержанных радикалов изъяли арсенал оружия
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У радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег.
«Автоматы, снайперская винтовка, пистолеты изъяты у задержанных в Жамбылской области радикалов. У них найдена крупная сумма денег – в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах. Экстремисты также снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками», – говорится в сообщении «Sputnik Казахстан» в Telegram.
Указывается, что всего задержали 139 человек.
Накануне сообщалось, что во время спецоперации в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате задержаны свыше 100 участников террористических акций.
В пятницу стало известно, что в ходе спецоперации в городе Актобе на западе Казахстана семеро сотрудников полиции получили ранения, задержаны «несколько преступников». Кроме того, провокаторы, задержанные в казахстанском городе Шымкенте, рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли над собой контроль.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
Макфол удивлен международной реакцией на российские войска в Казахстане
Бывший американский посол в России Майкл Макфол заявил, что удивлен отсутствием мировой реакции на ввод российских вооруженных сил в Казахстан без заседания Совета безопасности ООН и без встречи ОБСЕ.
«Я удивлен отсутствием международной реакции на ввод российских/иностранных вооруженных сил в Казахстан. Никакого заседания Совета Безопасности ООН. Нет встречи ОБСЕ (Казахстан является членом). USG почти ничего не сказала», – написал он в Twitter.
По его словам, реакции в 1956, 1968, 1979, 2008, 2014 годах были намного сильнее. Макфол «некоторые из тех интервенций также оправдывались официальным приглашением».
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие. В субботу самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
Forbes оценил потери казахских миллиардеров из-за протестов
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Миллиардеры в Казахстане, в том числе члены семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, потеряли значительную часть своего состояния во время падения акций на фоне протестов и массовых беспорядков по всей республике.
По данным Forbes, в общей сложности четыре казахстанских миллиардера, в том числе дочь и зять Назарбаева, «обеднели» на три млрд долларов по сравнению с 4 января из-за ситуации в стране, передает РИА «Новости».
Forbes отмечает, что крупнейший акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким за последние несколько дней потерял 1,4 млрд долларов, состояние председателя правления банка Михаила Ломтадзе также уменьшилось на 1,4 млрд. Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев потеряли на фоне беспорядков около 200 млн долларов.
Ранее сообщалось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила по меньшей мере 200 млн долларов.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
В Казахстане задержали более 4,4 тыс. участников беспорядков
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Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны, сообщила в субботу пресс-служба МВД Казахстана.
«В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число задержанных на этот час составляет 4404 человека», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По данным МВД, в городе Актобе и области сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в этом регионе находится под полным контролем.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Позже МВД Казахстана объявило об освобождении всех мэрий и отделений полиции, а также отчиталось о ликвидации 26 вооруженных преступников. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Высший уровень террористической угрозы ввели в Жамбылской области Казахстана
В Жамбылской области Казахстана введен «красный» (высший) уровень террористической угрозы, сообщают СМИ.
В субботу МВД Казахстана сообщило, что в регионе ранены семь правоохранителей, один погиб, задержаны свыше 90 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар-24» и «Sputnik Казахстан».
Напомним, у радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег. Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли сотрудники силовых ведомств.
Токаев заявил Путину о сохранении очагов террористических атак в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что очаги террористических атак в республике сохраняются, с ними будет продолжена решительная борьба.
«Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Казахстана.
Ранее сообщалось, что Путин поговорил по телефону с президентом Токаевым, он подробно информировал российского лидера об обстановке в Казахстане. Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, он подробно информировал российского лидера об обстановке в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Добавляется, что Токаев выразил признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по ОДКБ и особенно России.
В пресс-службе Кремля сообщили также, что Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
«По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение», – говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин и Токаев условились оставаться в постоянном контакте.
Напомним, в пятницу российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.
Ребенок погиб от огнестрельного ранения в результате беспорядков в Алма-Ате
Один ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.
«По информации уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечено, что 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. Сообщается, что подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли нападавшие.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Токаев уволил замсекретаря Совета безопасности Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомунова от должности заместителя секретаря Совбеза республики.
«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», – передает ТАСС.
Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
За участие в протестах в Казахстане задержали иностранцев
За время протестов в Казахстане в полицию доставили более 4,2 тыс. человек, среди задержанных есть иностранные граждане, сообщили в ситуативном центре МВД республики.
«Среди задержанных – иностранные граждане. В органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сел Алматинской области задержаны более ста человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», – приводит текст сообщения МВД республики РИА «Новости».
Правоохранители также нашли в одном из населенных пунктов Жамбылской области схрон оружия, включая несколько автоматов и пистолетов. В одном из СТО в Алма-Ате изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество. Начато досудебное расследование.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Позже МВД Казахстана объявило об освобождении всех мэрий и отделений полиции, а также отчиталось о ликвидации 26 вооруженных преступников. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
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Застрявших в аэропортах Казахстана россиян вывезут самолетами Минобороны
Военно-транспортная авиация Минобороны доставит россиян из Казахстана на родину в воскресенье, будут выполнены два рейса из Алма-Аты в Иваново и Оренбург, сообщило посольство России в Казахстане.
«С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 года с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы – Иваново и Алматы – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации министерства обороны России для доставки россиян на родину», – передает РИА «Новости» заявление посольства.
Ранее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что международный аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты, пока неизвестно, когда он заработает для гражданских бортов.
Напомним, аэропорт Алма-Аты, старой столицы и крупнейшего города Казахстана, не будет работать до полуночи 9 января (21.00 8 января мск).
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