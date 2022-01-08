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США пообещали уведомить партнеров о результатах переговоров с Россией
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Координация действий Соединенных Штатов с союзниками и партнерами будет сохраняться в ходе диалога России и США по стратегической стабильности, после переговоров с Москвой Вашингтон уведомит союзников «о произошедшем», сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после онлайн-встречи глав МИД стран НАТО.
Госсекретарь США пообещал, что глубокие консультации Запада с участием Украины будут продолжаться. «Мы полностью привержены принципу «ничего по Украине без Украины». Так же как мы полностью привержены принципу «ничего по Европе без Европы», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Это взаимодействие будет продолжаться. Эта координация [действий], эти консультации, эта связь будут сохраняться в ходе данного процесса, к примеру при [российско-американском] диалоге по стратегической стабильности, когда мы говорим с союзниками и партнерами заранее, как я сегодня. Мы будем поступать таким же образом после переговоров, чтобы уведомлять [союзников] о произошедшем», – заявил госсекретарь США.
Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов также напомнил, что «будет заседание Совета (Комиссии) Украина – НАТО в преддверии заседания Совета Россия – НАТО». «И, конечно, Украина является участницей ОБСЕ», – добавил Блинкен.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Накануне Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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У протестов в Казахстане нашелся «штаб в Киеве»
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Один из лидеров протестов в Казахстане Мухтар Аблязов связан с Украиной, номера, указанные им в обращении в соцсетях, имеют коды украинских операторов, сообщают СМИ.
Указанные Аблязовым номера появились в Сети еще летом 2021 года, в одном из постов предлагалось контактировать со «штабом в Киеве», на это обратило внимание издание «Страна.ua».
Отмечается, что уже тогда в заявлениях Аблязова шла речь «о планировании и координации акций протеста для «свержения режима Назарбаева».
«Мы будем общаться только узкой группой, причем таких групп мы планируем создать минимум 100-200 в каждом городе. Эти группы будут контактировать только со мной и со штабом в Киеве, что гарантирует конфиденциальность и безопасность», – отмечалось в сообщении.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Также глава государства ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.
Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
На Украине заявили о блокаде поставок угля из Казахстана
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Поставки угля на Украину из Казахстана прекратились, несмотря на контракт, заявил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко.
«Нет, из Казахстана не идет (уголь). Есть заключенный контракт у «Центрэнерго» на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», – цитирует Галущенко РИА «Новости».
Также в среду Галущенко сообщал, что поставки угля на Украину проводятся по графику, до конца отопительного сезона страна получит 1,6-1,8 млн тонн угля.
В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.
США и Германия сочли действия России вызовом миру в Европе
И Вашингтон, и Берлин полагают, что действия России в отношении Украины бросают вызов безопасности в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
Блинкен сказал, что «и США, и Германия рассматривают действия» Москвы «как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе». Вашингтон и Берлин, по его словам, осудили «наращивание» Россией «военных сил на границе с Украиной, а также все более жесткую риторику Москвы по мере того, как она продолжает распространять ложную версию о том, что Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией».
Госсекретарь отметил, что сейчас газ по «Северному потоку – 2» «не поступает». По его словам, «если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», передает ТАСС.
Бербок заявила, что только «диалог» позволит урегулировать кризис вокруг Украины, «нет альтернативы политическому решению». Она сказала, что «Германия всегда пыталась искать диалог в нормандском формате». По словам Бербок «любые действия со стороны России будут иметь цену», а «нарушение суверенитета» Украины приведет к «серьезным последствиям».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Депутат партии Зеленского призвал к прямым закупкам газа у России
Украинской стороне стоит возобновить прямые закупки газа у России, заявил депутат пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Олег Семинский.
«Я глубоко убежден, что нам надо создать рабочую группу, определить площадку с российским Газпромом и закупать газпромный газ напрямую по открытому контракту по понятной цене... Понятно, что у нас есть конфликт, но мы не тянем без российского газа – у нас баланс не перекрывается, понимаете», – сказал Семинский в эфире телеканала «Наш», передает «Страна.ua».
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Также крупнейший в стране «Яготинский маслозавод» (Киевская область) сообщил, что находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа.
Суд в Киеве арестовал все имущество Порошенко
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Печерский суд Киева наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань.
«Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», – передает слова юриста РИА «Новости».
Защита лидера «Европейской солидарности» намерена подать апелляцию на решение суда.
Напомним, украинская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте всех активов и имущества Порошенко.
Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
В НАТО высказались о невозможности компромисса с Россией
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НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией, но идти на компромиссы, в частности по праву на присоединение, не собирается, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока.
«Мы заинтересованы в содержательном и плодотворном диалоге с Россией. Но наше послание сегодня заключается в том, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на выбор своего пути», – цитирует его РИА «Новости».
Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова выслушать озабоченности России по вопросам безопасности, но рассчитывает, что Москва также услышит обеспокоенность стран альянса.
По его словам, участники онлайн-встречи подтвердили единство позиций по вопросам безопасности и обороны перед заседанием Совета Россия — НАТО.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют отвечать по пунктам на российские предложения по безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время, по ее словам, Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.
Напомним, МИД публиковал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Американский эксперт указал на несопоставимость ВСУ и ВС России в случае войны
Реформы вооруженных сил Украины (ВСУ) не помогут Киеву поменять баланс сил в случае столкновения с Москвой, считает американский эксперт по безопасности Марк Эпископос.
Украинская сторона в последние годы модернизировала армию и переоснастила ее новыми видами техники, ВСУ заказали у Турции беспилотники «Байрактар», налажено производство противокорабельных ракет «Нептун», отметил Эпископос в статье для National Interest, передает РИА «Новости».
Однако эти реформы не смогут поменять баланс сил в случае гипотетического столкновения с российской армией, поскольку у России подавляющий перевес во всех отношениях.
ВСУ могут представить до 250 тыс. человек, 2,5 тыс. танков и 785 САУ, а Россия может выставить порядка 1 млн военных, 13 тыс. модернизированных танков и свыше 6,5 тыс. САУ.
Также российская армия будет иметь абсолютное преимущество в Черном море.
Украинские ВВС оснащены устаревшим парком советских самолетов 1960–1970-х годов, ВКС России же имеют новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, обширную сеть ПРО, указал Эпископос.
Несопоставимы и военные бюджеты стран: Киев тратит на армию порядка 5,2 млрд долларов, а Москва – 65 млрд долларов.
В случае масштабного конфликта украинская армия понесет огромные потери, а Украина лишится промышленной и военной инфраструктуры, такой как аэродромы и штабы командования.
Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Боррель и Кулеба отправились на линию соприкосновения в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отправились на линию соприкосновения в Донбассе.
«В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС в Донбасс <…>. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС <…>», – написал он в Twitter.
Напомним, сообщалось, что Боррель 4–6 января в ходе визита в Киев подтвердит «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны Евросоюза и побывает на линии соприкосновения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
США открестились от обещаний России о нерасширении НАТО на восток
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад в прошлом якобы не предоставлял Москве гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.
«Москва <…> продвигает ложную интерпретацию, согласно которой НАТО угрожает России, НАТО планирует размещать военную инфраструктуру на Украине, чтобы разжечь конфликт с Россией, НАТО после окончания холодной войны пообещала не принимать в свои ряды страны Восточной Европы и НАТО нарушила эти обещания», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Все эти утверждения ложны. НАТО является оборонительным альянсом, существует с целью защиты, а не нападения. Именно по этой причине после окончания холодной войны НАТО значительно сократило свои неядерные и ядерные силы, потому что НАТО больше не надо было поддерживать такой же уровень обороны. Начиная с этого момента НАТО не укрепляло свой оборонный потенциал в Европе до тех пор, пока Россия не вторглась на Украину в 2014 году. И даже тогда это было сделано в ограниченном и взвешенном масштабе», – утверждает Блинкен.
«В дополнение к этому НАТО никогда не обещало не принимать новых членов. Оно не могло и не стало бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого было основана НАТО», – изложил свою версию госсекретарь США.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
По его словам, бывшего лидера СССР Михаила Горбачева «напрямую спрашивали об этом в интервью в 2014 году, и он очень четко сказал, что тема расширения НАТО вообще не обсуждалась на переговорах по объединению Германии, которые положили конец холодной войне». «Обещания того, что НАТО не будет расширяться, не было. Госсекретарь [США] Джеймс Бейкер (занимал пост в 1989–1992 гг) говорил то же самое», – утверждает Блинкен. «Членство в альянсе всегда было решением НАТО и тех стран, которые стремятся в него войти, и никого другого», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США назвали условия отправки дополнительных войск в Восточную Европу
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, при каких условиях США могут отправить дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины.
Кирби сказал, что «это зависит от того, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО дополнительного потенциала». Пока «ни одно из этих двух условий не произошло», но если это случится, США «рассмотрят запрос». Кирби подчеркнул, что в Европе уже «есть очень большое и серьезное присутствие» американских сил, уже «имеется много возможностей». По его словам, «некоторые силы могут быть перемещены по запросу», есть «много доступных вариантов»
Пресс-секретарь Пентагона сказал, что не будет «спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны союзников по НАТО». «Если будет еще вторжение и если будет запрос о дополнительном потенциале, то мы рассмотрим запрос. Мы сейчас не в этом положении», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось.
Порошенко захотели лишить всего имущества
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Украинская прокуратура направила ходатайство об аресте всех активов и имущества бывшего главы государства и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Ходатайство было направлено в Печерский суд Киева, его уже начали рассматривать, сообщил источник в суде «Страна.ua».
Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
В ЛНР объявили военные сборы для резервистов
Руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник распорядился провести военные сборы, в которых будут участвовать резервисты.
«Постановляю: Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе», – цитирует указ главы ЛНР РИА «Новости».
Также в указе говорится, что мероприятия проводится с 10 по 15 января для подготовки и «совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности».
Предыдущие военные сборы резервистов в ЛНР проводились в сентябре 2021 года.
Козак заявил о приверженности Берлина и Парижа минским договоренностям
Новое руководство Германии и французские власти привержены реализации минских соглашений, заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак после переговоров в Москве.
«Все они – и новое правительство Германии, руководство Франции подтвердили свою приверженность минским соглашениям – безальтернативной основе для урегулирования на юго-востоке Украины», – цитирует Козака РИА «Новости».
Он добавил, что в ходе встречи с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном обсудил несколько практических шагов по реализации минских соглашений.
«Договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт», – заключил Козак.
Напомним, Плетнер и Бонн провели встречу с Козаком, в ходе нее они обсудили ситуацию вокруг Украины.
В действиях Зеленского при разговоре с Байденом нашли ошибку
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе беседы по телефону с американским коллегой Джо Байденом допустил оплошность, заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.
Зеленскому необходимо было четко высказаться по вопросу вступления в Североатлантический альянс, но тот упустил эту деталь, заявил Джангиров в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Политолог отметил, что в ходе переговоров лидеры поддержали усилия в рамках диалога с Россией с НАТО и ОБСЕ.
«То есть Киев поддерживает переговоры, которые начинаются 10 января в Женеве, потом 12 января Брюссель и 13 – Вена», – указал Джангиров.
Но Зеленский должен был выдвинуть условие, что «никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине – вступать в альянс».
Напомним, Байден обсуждал с Зеленским вопросы внутренней политики Киева, включая реформы и деолигархизацию Украины.
Украина и Турция активизировали сотрудничество военных разведок
Руководители военных разведок Украины и Турции договорились об углублении и активизации сотрудничества, сообщает главное управление разведки украинского минобороны.
«На днях состоялся визит главы отечественной военной разведки бригадного генерала Кирилла Буданова в Турецкую Республику, во время которого состоялась его встреча с турецким коллегой – генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном», – говорится в сообщении украинского ведомства в Facebook.
Главы военных разведок обсудили состояние и тенденции развития ситуации с безопасностью в мире, Черноморском регионе и вокруг Украины. Они также рассмотрели текущие и перспективные угрозы национальной безопасности обеих стран, их источники, риски эскалации и возможные меры по нейтрализации.
Отмечается, что была достигнута договоренность об углублении и активизации сотрудничества украинской и турецкой военных разведок.
Ранее Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей, а украинские разведчики провели учения вблизи Крыма.
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