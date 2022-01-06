|
|
Китай оценил ситуацию в Казахстане
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В МИД Китая считают ситуацию в Казахстане внутренним делом страны и надеются на скорое урегулирование, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Китайская сторона считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны. Уверены, что власти смогут надлежащим образом решить проблему», – передает его слова РИА «Новости».
Дипломат добавил, что Пекин надеется, что «ситуация как можно скорее стабилизируется и общественный порядок будет восстановлен».
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай и Казахстан являются дружественными соседями и стратегическими партнерами.
Однако представитель китайского МИДа не стал прямо комментировать отправку в Казахстан миротворческого контингента ОДКБ. Он лишь повторил, что Пекин надеется на скорейшую стабилизацию обстановки.
Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Очевидцы сообщили о начале боев в Алма-Ате
|
|
В Алма-Ате в Казахстане, где проводится антитеррористическая операция, начались бои, слышны, предположительно, автоматные очереди, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.
В городе «идет перестрелка». По словам очевидцев, «протестующие вооружены – теперь уже не дубинами и камнями, а автоматами», сообщает Sputnik в Telegram.
Агентство KazTAG сообщает, что «силовики приступают к активной фазе зачистки Алм-Аты от преступных элементов». Жителей города «предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», передает РИА «Новости».
Власти Алма-Аты опровергли информацию об ожидаемых перебоях с водой и электричеством. Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что работает в штатном режиме, информация о мародерстве на квартиры и дома горожан и что служба «102» не реагирует на сигналы – не соответствует действительности.
Комендатура Алма-Аты опровергла информацию о захвате террористами военного института сухопутных войск. Комендатура призвала жителей города «сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности». Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, заявили в комендатуре.
На ТРЦ MEGA Park в Алма-Ате напали мародеры, но охране удалось их сдержать и отбить нападение, передает Sputnik.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Стало известно о решении направить в Казахстан спецназ ВДВ России
|
|
СМИ, комментируя решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщили, что от России команду получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.
Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», передает РЕН ТВ.
«Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – говорится в сообщении.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Погребинский рассказал о сходстве майданных технологий в Казахстане и на Украине
|
|
Массовые беспорядки в Казахстане готовились извне, видна серьезная подготовка и сходство с технологиями майдана на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он уверен, что к происходящему в Казахстане причастны страны Запада.
«Беспорядки в Казахстане – это отчасти приговор правящему режиму, которому не удалось в согласии с обществом найти компромисс между разными группами влияния. Это дало возможность внешним силам спровоцировать беспорядки. Для меня нет никакого сомнения, что была внешняя организация», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Организаторы беспорядков «работали глубоко, в регионах», добавил эксперт. По его словам, происходящее в Казахстане во многом схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, например, переход силовиков на сторону протестующих. «Беспорядки не могли произойти ни с того ни с сего. Ясно, что была координация, проведены подготовительные элементы, которые позволили так быстро захватить в Алма-Ате здание мэрии. Это типичная технология майдана, когда девушки дарят цветочки силовикам, а затем все кричат «полиция с народом», – добавил политолог.
Погребинский сомневается, что координация беспорядков ведется с территории Украины, как об этом заявил бывший казахский министр, а ныне один из главных оппозиционеров Мухтар Аблязов, которого видели не только в Киеве, но и в Лондоне. «У нас обосновывались оппозиционеры из Узбекистана и из Казахстана тоже. Естественно, они работали с проевропейскими и проамериканскими структурами. Они заключают союзы против России, против режима Назарбаева. Но я не верю, чтобы Украина, как государство, могла стоять за беспорядками в Казахстане. Эти люди просто могут чувствовать себя комфортно на Украине, им могли даже помогать, но это все мелочи по сравнению с помощью со стороны Запада», – считает Погребинский, добавив, что в Казахстане работает множество структур, которые в России получают статус иноагентов.
Между тем в Казахстане накопилось много поводов для конфликта, отметил собеседник. «В стране происходит война между кланами, эти недовольства бродят там постоянно. На склоне режима Назарбаева активность работы с общественным мнением и социальными элементами спала и я не удивлен, что новая власть не смогла взять ситуацию под контроль», – считает Погребинский.
В Казахстане с начала года продолжаются массовые беспорядки. В нескольких регионах введен режим ЧП, но властям пока не удается взять ситуацию под полный контроль. Среди прочего президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Кроме того, он опроверг слухи о своем бегстве из страны и возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. Эту должность бывший президент занимал с 1991 года. В среду вечером участники протестов попытались снести памятник Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.
Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане
|
|
В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ от России вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации.
Уточняется, что российскую часть контингента направили в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.
Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.
«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», – передает сообщение РИА «Новости
.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
На площади в Алма-Ате началась перестрелка
|
|
Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты в Казахстане, сообщают информационные агентства.
В городе «силовые ведомства и военные» совместно проводят «масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов», передает «МИР 24».
«На площади (Республики) идет перестрелка», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
В сообщении говорится, что до того, как началась стрельба «военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров». Пространство вокруг площади «полностью контролируется военными», которые «заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться к акимату или резиденции президента». Перед этим сообщалось, что «раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики».
На площади Республики находится «около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь». В центре площади – «около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
При освобождении аэропорта Алма-Аты от погромщиков погибли военные
|
|
В ходе антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты в Казахстане погибли двое военных, сообщают СМИ.
Об этом сообщает Zakon.kz. Кроме того, пресс-служба МВД республики подтвердила сообщения СМИ, что прежде в разных районах Казахстана «от рук бесчинствующей толпы» пострадали 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, «погибли восемь», передает РИА «Новости».
Участники беспорядков, используя «камни, арматуры, биты, зажигательные смеси», атаковали «объекты государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг», а также транспорт «органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан». Кроме того, погромщики мешали госпитализации пациентов в медицинские учреждения.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта.
Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы».
Токаев отметил, что речь идет уже не об «угрозе», а о «подрыве целостности государства», «нападении на граждан», которые «просят» его «как главу государства в срочном порядке оказать им помощь». По словам Токаева, обращение к ОДКБ является абсолютно уместным и своевременным, передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров и генерал-майор ВВС Казахстана призвал ОДКБ ввести войска на территорию страны. Токаев назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».
Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате
|
|
Митингующие взяли штурмом резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание Zakon.kz.
Издание пишет со ссылкой на очевидцев, что протестующие в Алма-Ате захватили резиденцию президента Казахстана, передает ТАСС.
Ранее здание резиденции президента Казахстана загорелось.
До этого сообщалось, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране ввел в Нур-Султане чрезвычайное положение с 5 по 19 января, которое предполагает и комендантский час.
Митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Правоохранители Алма-Аты заявили о ликвидации десятков нападавших на отделы полиции
Десятки нападавших были ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Ате прошлой ночью, заявила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар 24».
«Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», – передает ее слова ТАСС.
Кроме того, жителей нескольких улиц города просят не выходить из дома, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
«По месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция», – заявила Азирбек.
Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
ОДКБ решила направить в Казахстан миротворцев
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян сообщил, что контингент ОДКБ вводится в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что решение принято «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности». Направить миротворческие силы решено в ответ на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету» Казахстана, «вызванной, в том числе, вмешательством извне».
Пашинян на 2022 год назначен председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Напомним, Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Он назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».
Погромщики вернулись на площадь Республики в Алма-Ате
На площади Республики в Алма-Ате вновь собираются погромщики, между тем алматинцам рассылают СМС-уведомления о проведении в городе антитеррористической операции.
«Там (на площади Республики – прим. ВЗГЛЯД) сейчас находится порядка 200–250 человек. Они постепенно подтягиваются на площадь. Полиции и военных пока нет», – передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
Кроме того, сообщается, что в Казахстане зимние каникулы школьников продлили до 17 января. В вузах и колледжах каникулы продлены до 24 января.
Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Опубликовано видео из разгромленного аэропорта Алма-Аты
В соцсетях опубликовали видеозаписи, снятые на территории аэропорта Алма-Аты, разгромленного участниками беспорядков в Казахстане.
Как передает РЕН ТВ, комментируя видео, «протестующие учинили на прилегающей к воздушной гавани территории форменный разгром». Указывается, что участники беспорядков «в прямом смысле слова разгромили территорию и сожгли огромное количество автомобилей», на парковке «до сих пор горят подожженные митингующими автомобили».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента
|
|
Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание «Vласть».
По данным газеты, некоторые протестующие отделились от толпы у здания акимата и отправились к резиденции президента.
«Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы», – пишет издание, передает РИА «Новости».
Ранее в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
До этого митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
В Казахстане отключили интернет
По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета, свидетельствуют данные организации NetBlocks, анализирующей работу интернета.
«Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений. Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», – передает сообщение сервиса РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.
Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
США осудили насилие в Казахстане
Госдепартамент США осуждает акты насилия и уничтожения собственности в Казахстане, сообщил представитель ведомства Нед Прайс.
Прайс сказал, что Казахстан – «ценный партнер» США, Вашингтон «внимательно отслеживает ситуацию» в этой стране. Госдеп призвал «к сдержанности как власти, так и протестующих» и попросил «казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета». США считают, что «все стороны» должны «найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением», передает РИА «Новости».
Напомним, Европейский союз призвал руководство Казахстана уважать право на мирный протест. При этом ЕС заявил, что демонстранты также не должны прибегать к насилию. Власти Казахстана считают, что страна столкнулась с «вторжением бандформирований», подготовленных за рубежом. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.