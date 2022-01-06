Китай оценил ситуацию в Казахстане

В МИД Китая считают ситуацию в Казахстане внутренним делом страны и надеются на скорое урегулирование, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китайская сторона считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны. Уверены, что власти смогут надлежащим образом решить проблему», – передает его слова РИА «Новости».

Дипломат добавил, что Пекин надеется, что «ситуация как можно скорее стабилизируется и общественный порядок будет восстановлен».

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай и Казахстан являются дружественными соседями и стратегическими партнерами.

Однако представитель китайского МИДа не стал прямо комментировать отправку в Казахстан миротворческого контингента ОДКБ. Он лишь повторил, что Пекин надеется на скорейшую стабилизацию обстановки.

Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.