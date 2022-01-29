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Таксист напал на возмутившегося парковкой на тротуаре жителя Лобни
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Поскандаливший из-за парковки на тротуаре у школы водитель такси напал на местного жителя из-за съемки на мобильный телефон.
Убрать автомобиль с тротуара таксиста попросила местная жительница, в это время ее супруг снимал на камеру телефона происходящее. Таксист сделал замечание женщине, за то, что она выругалась матом в разговоре с ним, а потом пригрозил, что расправится с ее мужем.
«Я вас задеть не могу, а муж сейчас ляжет», – приводит его слова Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
После словесной перепалки, водитель такси напал на снимавшего и выбил у него из рук телефон. Очевидцы событий намерены пожаловаться на таксиста в полицию.
Ранее поругавшийся с пассажиркой таксист открыл стрельбу в Ленобласти.
Путин дал первую оценку ответам США и НАТО на предложения России по безопасности
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Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.
Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин указал на то, что в ответе США и НАТО проигнорирован ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности (никто не должен укреплять свою безопасность за счет других).
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
ЕС счел необоснованными ответные санкции России
Решение Москвы расширить список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, является необоснованным, заявила внешнеполитическая служба ЕС.
ЕС выразил «сожаление» по поводу решения России «о запрете въезда в неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС». По мнению европейской стороны, данный шаг «лишен какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию». Подчеркивается, что решение Москвы «подогревает атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».
Напомним, российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Ответные меры коснулись руководителей европейских ЧВК, а также представителей силовых структур.
США заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки
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Сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл заявил, что санкции, которые США могут ввести против России, не направлены «против обычных российских потребителей», хотя должны «сократить производственные мощности» России.
Харрелл сказал, что «не может анонсировать все шаги». «Намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
Он заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины санкции должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов» и «спровоцировать отток капитала, инфляцию», разорение банков. Кроме того, могут быть введены «широкие экспортные ограничения». Они должны вызвать «ослабление российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе». По мнению Харрелла, ЕС примет аналогичные шаги.
Источники Reuters сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность ограничить поставки компьютерных чипов в Россию, для чего проводятся консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации.
Напомним, Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России Владимира Путина в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
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Зеленский ответил на предложение приехать в Россию
В ходе общения с журналистами на брифинге президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение главы российского МИД Сергея Лаврова, который пригласил украинскую сторону на переговоры, но без обсуждения ситуации в Донбассе.
«Ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился... нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?» – передает слова Зеленского РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что встречаться он готов, но не обсуждать ситуацию в Донбассе, приехав в Россию, он не может.
«Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?», – сказал он.
Ранее Сергей Лавров заявил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова и предложил приехать договориться в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. Обсуждения Донбасса министр предложил провести в контактной группе по урегулированию конфликта, в которую входят несколько стран.
Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае нападения России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», – сказал Зеленский в ходе интервью, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, а далее отметил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп на Украине. Также он добавил о разногласиях между союзниками по блоку о том, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России и отмечал, что если это зависит от России, то войнного конфликта не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
Познер прокомментировал обострение отношений с Западом
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Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что такого накала отношений между Россией и Западом, какой существует в данный момент, не было ни во время холодной войны, ни во время карибского кризиса.
Познер написал на своем сайте, что в данный момент происходит «невероятное, небывалое обострение отношений России с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами, потому что это единственная страна, которая в данном случае имеет значение».
«Можно смело сказать, никого не обижая, что ни у одной из западноевропейских стран нет внешней политики. Она не существует. Есть американская политика, американский гегемон, который дает указания. Есть разные страны, которые высказывают желание, чтобы было так или эдак, но все-таки определяющим во всем этом деле являются Соединенные Штаты», – констатировал журналист.
По его мнению, подобного не было даже в годы холодной войны и во время карибского кризиса.
Он напомнил, что в 1961 году «хватило ума как у Хрущева, так и у Кеннеди, чтобы договориться», и «американцы тихо, без того, чтобы даже об этом объявить, убрали свои ракеты из Турции, ну как бы не потеряв лица, а мы развернули свои корабли и к неудовольствию Фиделя Кастро все это убрали, и мир был спасен».
«Это был единственный момент, когда запахло войной по-настоящему. Поэтому я говорю, что сегодня момент уникальный, потому что запахло войной (...) Речь не идет о войне между Россией и Соединенными Штатами, но речь идет о локальной европейской войне. Это очень неприятно», – добавил Познер.
По его словам, в США по телевидению «разговор только о том, что мы собираемся вторгнуться в Украину». При этом «российское руководство понимает, что вторжение с нашей стороны в Украину для нас крайне невыгодно». «Во-первых, это колоссальная потеря лица в мире. Во-вторых, это потеря многих наших людей, потому что сегодня украинская армия – это не армия 14-го года, это совершенно другая армия, и будет много убитых. В-третьих, потому что оккупировать Украину это надо много людей и будет партизанская война. Опять же будут большие потери. Мы ничего не выигрываем в результате такой войны, ровным счетом», – отметил он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем западного обывателя пугают «возрождением СССР» и как Россия вернет США и НАТО к исполнению старых договоров.
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Появилось видео закончившейся падением в море посадки F-35C на авианосец
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Видео истребителя F-35C, потерпевшего аварию во время попытки совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море, появилось в социальных сетях.
Как сообщает The Aviationist, на видео американский истребитель совершает вираж и заходит на посадку.
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17-секундное видео показывает, как F-35C с выпущеными шасси и хвостовым крюком опускается в палубе авианосца при идеальной погоде и видимости. Пилот слишком быстро сбросил скорость, в то время, как палуба находилась еще достаточно далеко и при попытке уйти на второй заход, двигатель истребителя не смог развить требующуюся тягу.
На последней секунде видно, как самолет ударяется о полетную палубу или рампу и перед остановкой записи становится виден белый дым.
Ранее фотография F-35 Lightning II появилась на Reddit, истребитель запечатлен плавающем в воде сразу после падения.
Напомним, что во вторник новейший американский истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию, когда пытался совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Самолет не смог сесть на палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон». В результате аварии пострадали семь моряков, трое из них доставлены в госпиталь на Филиппинах. Пилот «благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом».
В акватории ЕС зафиксировали резкое увеличение числа танкеров с СПГ
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В акватории стран Евросоюза (ЕС) союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), сообщают СМИ.
Газета Nikkei проанализировала спутниковые данные и обнаружили, что в акватории стран ЕС значительно увеличилось число танкеров, перевозящих СПГ: в январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, а в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40, передает ТАСС.
Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.
Напомним, в конце декабря сообщалось, что за несколько дней число танкеров с сжиженным природным газом, которые направлены из США в Европу, выросло на треть. До этого на фоне роста цен на газ танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. В субботу Газпром заявил о 41% растраченного Европой газа из подземных хранилищ.
Украинцы вышли на митинг против «войны с Россией»
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В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией.
Организаторы акции заявили, что на фоне риторики властей о «возможной российской агрессии» напуганные украинцы начали скупать продукты в магазинах, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие, передает издание «Вести.ua».
«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?», – обратились к Зеленскому митингующие.
Также участники акции держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: «Хватит мямлить» и «Прекрати издеваться над народом».
Ранее Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.
Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
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Зеленский увидел угрозу разрушения экономики из-за военной паники
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«Нам не нужна эта паника», – заявил в интервью иностранным журналистам президент Украины Владимир Зеленский, говоря об информационной эскалации вокруг Украины. По его мнению, это может привести к разрушению экономики страны.
Глава страны заявил, что ситуация нагнетается СМИ, передает его слова РИА «Новости». «Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная, чем она была тогда, в пик учений. Но такой информационной политики тогда не было», – сказал президент Украины.
«Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», – подчеркнул президент. По его словам, из-за паники Украина может потерять собственную экономику, передает УНИАН.
«Для нас очень важный сейчас момент. Мы можем потерять экономику нашего государства, но прежде всего люди. Вероятность атаки есть, она никуда не ушла. Она была в 2021 году такая же, в 2020 году она была меньше, в 2019 году после «нормандского формата» она была еще меньше. Позавчера была встреча советников в «нормандском формате». Поэтому если это все не просто политический театр и все это очень серьезно, то это шаги к диалогу, к мирному урегулированию процесса. Поэтому я и считаю, что это говорит о том, что надо очень осторожно высказывать ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, что завтра будет война», – считает Зеленский.
Владимир Зеленский ответил также на вопрос журналистки, знает ли он что-то такое, чего не знает президент США Джо Байден. Глава Украины поблагодарил за вопрос и ответил, что у него, как и у президента США, могут быть свои секреты. О чем именно идет речь, он уточнять не стал.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Киев пожаловался на задержание Россией украинских рыбаков в Крыму
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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия задержала двух украинских рыбаков в Крыму, у которых вышло из строя судно.
Как заявила Денисова, рыбаки Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли на рыболовном судне «Волга» из Геническа (Херсонская область Украины) в Черное море и «домой не вернулись». По предварительным данным, двигатель судна сломался, «Волгу» вынесло к Щелкино (Ленинский район российской Республики Крым). Их «задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона».
Украинская полиция открыла уголовное дело по статье «насильственное исчезновение». Денисова заявила, что «задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права». Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой, призвав «принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины», передает РИА «Новости».
Летом украинское рыболовецкое судно ОД-2592 сообщало, что терпит бедствие. На помощь был направлен российский ракетный катер «Ивановец». Росморречфлот заявил, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам.
В 2020 году украинское судно было задержано в западной части Азовского моря у берегов Крыма в субботу после того, как капитан не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. На допросе он признал незаконную рыбную ловлю и подчеркнул, что не имеет претензий к пограничникам. Позднее задержанные за браконьерство украинские моряки были освобождены.
В Африке начались репрессии против детей священников, перешедших в РПЦ
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В Африке детей священнослужителей и прихожан, перешедших в конце 2021 года из Александрийской в Русскую православную церковь, выгоняют из местных церковных школ Александрийского патриархата, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.
«Дети священников и прихожан, которые учились в доступных по стоимости школах Александрийского патриархата, теперь не смогут там учиться, так как их оттуда выгнали. Многие из тех прихожан, которые остались со своим не поддержавшим раскол духовенством, опасаются, что их дети могут остаться без образования», – сказал Леонид в интервью РИА «Новости».
В 2019 году патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II признал так называемую православную церковь Украины. В РПЦ отмечали, что последствия этого решения могут затронуть верующих соотечественников в Африке, на канонической территории Александрийского патриархата.
Ранее более ста священников Александрийского патриархата перешли с приходами и паствой в РПЦ. Так они выразили несогласие с действиями своего патриарха Феодора, признавшего неканоническую церковь Украины.
До этого РПЦ отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке.
Напомним, РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.
Ранее настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в ЮАР протоиерей Даниил Луговой сообщил, что РПЦ планирует назначить в ближайшее время постоянного архиерея для руководства епархией Московского патриархата в Йоханнесбурге.
Пентагон предложил представить последствия войны на Украине
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что Россия стянула к границам с Украиной силы, которые заставляют вспомнить о «днях холодной войны».
Милли считает, что следует «перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба». Он отметил, что Россия «проводит ежегодные учения», за которыми США «пристально наблюдали, но это другое», передает РИА «Новости».
«Если война разразится с тем размахом и масштабом, какие возможны, гражданское население пострадает очень сильно… Вы можете представить, как это выглядит в плотной городской застройке, вдоль дорог и так далее», – сказал Милли, добавив, что «это было бы чудовищно, это было бы ужасно».
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт вокруг Украины не является неизбежным, сохраняется возможность дипломатического урегулирования. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
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В НАТО назвали условие размещения больших сил у границ России
Североатлантический альянс разместит у российских границ больше сил, если Россия применит силу против Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное, она получит больше сил НАТО. НАТО должна быть готова развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса», – передает его слова ТАСС.
Столтенберг заявил, что альянс «предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине», который включает «предупреждения в адрес РФ о последствиях ее действий и оказание военной помощи Украине».
Ранее генсек НАТО заявил, что сейчас у альянса нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине. При этом отмечается, что есть разногласия между союзниками по блоку, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Медведчук призвал Зеленского принять предложение Лаврова о переговорах
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует откликнуться на предложение главы российского МИДа Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двухсторонних отношений между Москвой и Киевом через мирные переговоры, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.
«Лавров сегодня предложил Зеленскому приехать в Москву и в Сочи и поговорить об отношениях между Украиной и Россией. Это предлагает Россия. Так, может, надо откликнуться на эти предложения, сесть за стол и через мирные переговоры добиваться мира, а не говорить о войне, о вторжении, и просить коллег, западных партнеров усиливать санкции против России», – заявил Медведчук в эфире телеканала «Россия-24».
По словам политика, переговоры – это «продуктивный путь для того, чтобы установить мир и не поставлять оружие, не провоцировать сегодня».
«И политические силы России, чтобы они как ответную реакцию не предлагали поставлять оружие на Донбасс. Ведь это ответная реакция на то, что сегодня поставляют США, страны НАТО в Украину», – подчеркнул Медведчук.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров предложил украинскому президенту приехать в Москву, в Сочи, в Петербург, «если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений».
«Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», – заявил Лавров.
Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
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