Лукашенко заявил о необходимости инициативы Запада в диалоге Белоруссии с ЕС и США

Минск понимает необходимость конструктивного диалога с США И ЕС и готова к нему, но мяч на их стороне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил в обращении к народу и парламенту Белоруссии, что «сохраняется наша заинтересованность в выстраивании нормальных добрососедских, взаимовыгодных отношений с Западом», в республике всегда понимали важность конструктивного диалога и сотрудничества с США и странами Европы «для обеспечения устойчивого экономического развития, благополучия граждан стабильности, безопасности в нашем регионе и мире в целом», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что не Минск был инициатором обострения в отношениях с США и Европой.

«Готовы вернуться к мирному созидательному взаимодействию, но в этой партии мяч на их стороне», – отметил Лукашенко.

Ранее МИД России выразили опасения относительно провокаций Запада при референдуме в Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад отладил российско-белорусские отношения.

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