Как Запад отладил российско-белорусские отношения

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7 января, пятница  |  Последнее обновление — 19:30  |  vz.ru
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Российская экономика приближается к зоне риска

Больше всего в 2022 году стоит бояться повышения цен Донат Сорокин/ТАСС
Зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов. Тем более что итоги 2021 года весьма в этом смысле благоприятны. Однако экономисты предупреждают и о некоторых существенных рисках. Подробности...
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Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ Минобороны РФ/ТАСС
В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле? Подробности...
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Наступивший год создаст для российской IT-отрасли и интернета новые правила

Отрасль информационных технологий оказалась под плотным вниманием государства Annette Riedl/dpa/
Global Look Press
Целая серия изменений, помогающих российскому интернету и IT-отрасли в целом, была принята правительством в 2021 году. О чем именно идет речь, как это должно помочь суверенитету России в цифровом пространстве и пользователям – и какие новые перемены в этом вопросе обсуждаются прямо сейчас? Подробности...
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Кто и как готовил протестный взрыв в Казахстане

Сожженные административные здания - только часть ущерба, который уже понес Казахстан
Массовые беспорядки в Казахстане вызваны прямым иностранным вмешательством - такова официальная позиция Москвы. О каком именно вмешательстве может идти речь, кто и как готовил бунтовщиков - и в чем сходство ситуации в Казахстане с тем, что в свое время происходило на Украине и в Белоруссии? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Рождество Христово – праздник, который выжил

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Убедившись в невозможности отучить людей от обычая украшать елку, власти в 30-е годы сменили тактику, и стали поощрять елку уже в качестве новогодней, а не рождественской. Я сам родился и вырос в мире, где не было Рождества. Подробности...
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В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы

Валерий Федоров
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ
За сценой событий в Казахстане – теневые кланы, играющие свою игру. А со стороны внешних наблюдателей – поиски геополитических заговоров и интриг… В обоих случаях все очень быстро развивается, власти не успевают за событиями. Подробности...
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Зачем Сталин вернул погоны в Красную армию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 января 1943 года в РККА вновь появились офицерские погоны. Это был важный символический шаг – разрушившая старую Россию революция привела к упразднению погон и офицерских званий. Но они вернулись в Вооруженные силы. Почему? Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

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Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Как Запад отладил российско-белорусские отношения

    В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее
    		   7 января 2022, 19:30
    Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом - в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятья Кремля. Как такое произошло?

    При всем уважении к остальным соседям, Белоруссия – важнейшее для России государство на постсоветском пространстве. Во-первых, потому, что это окно в Европу. На всем пространстве вдоль западной границы России – от Эстонии до Украины – создан самый настоящий санитарный кордон из недружественных стран, и лишь Белоруссия является исключением в этом списке.

    Во-вторых, данная страна является, по сути, наиболее русской. Практически все белорусы (включая президента) общаются в повседневности в основном или полностью на великом и могучем.

    Да, в свое время власти пытались играться с историей – в частности, выводить Белоруссию как наследницу Великого Княжества Литовского, противостоящего Москве. Однако потом очень быстро забросили эти игры и «западное» происхождение Белоруссии (включая все антирусские смыслы) стало достоянием оппозиции.

    Наконец, в-третьих, Белоруссия – это самая интегрированная с Россией страна региона. Москва и Минск находятся в статусе Союзного государства. И если Москва хочет каким-то образом углублять интеграцию на постсоветском пространстве, то она должна показать соседям и партнерам по Евразийскому союзу эффективность этого углубления на примере своих отношений с Минском.

    К сожалению, вплоть до конца 2020 года эти отношения были наполнены большим количеством подозрений и политических игр.

    Так, в России искренне не понимали стремление Александра Лукашенко выпросить у Москвы экономические скидки (например, на тот же газ) в обмен на «дружбу». Не понимали политики «многовекторности», когда Минск пытался одновременно дружить и с Россией, и с коллективным Западом на пару с Украиной.

    Понятная в любых иных условиях политика многовекторности казалось странной в ситуации, когда антироссийские действия западных партнеров имели, по сути, и антибелорусский характер – режим Александра Лукашенко на Западе всегда рассматривался как враждебный и подлежащий скорейшей майданизации. Наконец, в России не понимали попыток белорусского лидера ограничить на территории Белоруссии работу российских организаций, занимающихся «мягкой силой».

    В свою очередь, Лукашенко не понимал желание Москвы продвигать интеграцию по общепринятым нормам, включающим делегирование суверенитета на наднациональный уровень. Белорусский лидер хотел углублять взаимодействие в рамках Союзного государства по его собственной формуле – то есть получение внутрироссийских цен на те же энергоносители без делегирования суверенитета и установления каких-то ограничений для его личной власти в Белоруссии. Страны, которую он, по его мнению, взрастил и превратил в весьма комфортное место для жизни.

    Не понимал он и претензии Москвы к многовекторности, позволяющие ему диверсифицировать торговые связи с Россией и, в конце концов, зарабатывать на российско-западном конфликте (например, через услуги транзита товаров). Все эти претензии Лукашенко рассматривал как покушение Кремля на свой собственный суверенитет. Апогеем ответной реакции белорусского лидера стала серия скандалов в отношениях с Москвой летом 2020 года – вплоть до обвинений России в попытке устроить государственный переворот в Белоруссии.

    Однако затем российско-белорусские отношения стали резко прагматизироваться, избавляться от всей наносной шелухи. Причем помощь в этой прагматизации пришла оттуда, откуда не ждали – шелуху снес западный ветер.

    В конце 2020 года и весь 2021 год Запад не только открыто поддерживал белорусскую оппозицию (выводившую людей на протесты против итогов президентских выборов, а теперь, когда их с улицы выгнали, партизанящую в соцсетях), но и принял аж целых пять пакетов санкций против Белоруссии. Политических, персональных и экономических.  

    «США и ЕС отказали Лукашенко в признании его легитимности, чем поставили точку в политике многовекторности, которую Минск проводил с 2014 по 2020 год. Одновременно были введены экономические санкции, что поставило точку в экономической многовекторности РБ – стало очевидно, что снизить зависимость от рынка РФ не выйдет, а существующие проблемы в белорусской экономике будут лишь усугубляться. Одновременно на фоне протестов резко усилилось влияние силовиков, которые традиционно ориентируются на Россию, а влияние «дипломатов» во главе с Макеем наоборот ослабло», – поясняет газете ВЗГЛЯД координатор проекта Сонар-2050 Иван Лизан.

    Да, кто-то скажет, что как только появится возможность, Лукашенко снова развернется к Западу передом, а к России задом. Министр иностранных дел Белоруссии Александр Макей уже говорит, что с Запада «звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Беларусью», а Минск всегда будет «за нормальный, спокойный и конструктивный диалог».

    Однако эксперты уверены, что диалога не получится, не говоря уже о каком-то развороте.

    Во-первых, потому, что в белорусско-западных отношениях на протяжении 2021 года регулярно появлялись новые факторы эскалации. Посадка борта RyanAir с перевербовкой белорусскими спецслужбами одного из основателей оппозиционного ресурса Nexta Романа Протасевича, конские сроки для посаженных представителей белорусской оппозиции и, конечно же, главное блюдо в виде миграционного кризиса на белорусско-литовской и белорусско-польской границе. В 2022 году меню кризиса расширится – та же Литва уже собирается объявлять Белоруссии торговое эмбарго.

    Во-вторых, Европа уже вряд ли готова принять Александра Лукашенко. «Пока Лукашенко у власти, возврата к политике многовекторности не будет – он пария на Западе, а после миграционного кризиса его можно считать совершенно нерукопожатным. После – никто не вечен – уже фактор экономической интеграции будет осложнять проведение Минском политики многовекторности», – говорит Иван Лизан.

    Он имеет в виду, – и это в-третьих, – долгожданное подписание Москвой и Минском «союзных программ», которые должны дать новый стимул для углубления интеграции в рамках Союзного государства. В 2022 году, по мнению Ивана Лизана, стоит ожидать «реализации положений «союзных программ», в частности работы по унификации таможенного и налогового законодательства и первых шагов по созданию союзного капитала как череды сделок слияний и поглощений между российским и белорусским капиталами».

    Наконец – в-четвертых, – сам Александр Лукашенко кодифицирует свою конфликтность с Западом. В частности, через реформу министерства иностранных дел.

    «Излишняя проевропейскость МИД устраивала Лукашенко, так как была инструментом для проведения многовекторной политики. Те же белорусские дипломаты, кто этого не осознал и принял для себя решение остаться в Европе, решились на публичную поддержку протестов, что предопределило их увольнение. Впрочем, их не наберется и десятка», – говорит Иван Лизан.

    Сейчас же белорусский лидер от этой демонстративной проевропейскости так же демонстративно отказывается. «Все мы видим и понимаем, что происходит. Особенно на западном векторе нашей внешнеэкономической прежде всего, внешнеполитической деятельности. Отсюда меняются и наш восточный и южный векторы», – заявил Лукашенко.

    Сам глава МИД Владимир Макей анонсировал суть реформы своего своего ведомства. «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы закрываем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы», – пояснил министр.

    В 2022 году стоит ожидать от Лукашенко новых шагов в рамках этой кодификации. В частности, анонсированный им самим визит в Крым, который поставит точку в процессе официального признания Белоруссией полуострова как части России. Ну а заодно и станет точкой невозврата в белорусско-западных и, особенно, белорусско-украинских отношениях.

    Если раньше неготовность Лукашенко полноценно признавать Крым объяснялось его нежеланием получать санкции и портить отношения с Киевом, то сейчас эти аргументы нерелевантны – санкции уже введены, а отношения испорчены. «По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны», – обозначил нынешний статус белорусско-украинских отношений коллега Владимира Макея, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    Киев грозит Минску непоправимыми последствиями в случае признания, однако о каких последствиях идет речь? Те экономические контакты, которые могли быть разорваны, Украина уже разорвала (в частности, отменила полеты), а другие он разрывать просто не может.

    «Киев уже давно ответил бы на сближение Минска и Москвы, если бы не зависел от поставок удобрений, топлива и электроэнергии из Белоруссии. С учетом общей бестолковости украинской власти и накопленного ею массива проблем эта зависимость никуда не денется. Следовательно, даже если Лукашенко прилетит в Крым, отказаться от белорусских товаров Украина не сможет, разве что отзовет посла для консультаций», – говорит Иван Лизан. Поэтому – при всем неуважении к этому соседу, – Россия скажет и ему спасибо за сдувание шелухи.

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