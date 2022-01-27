Путин почтил память жертв блокады Ленинграда Депутат: Во время блокады ленинградцы, по сути, противостояли объединенной Европе 27 января 2022, 16:24

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Перед Россией стоит задача – сохранить живой и передать следующим поколениям память о трагических событиях блокады Ленинграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Картаполов. В четверг президент Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память погибших блокадников. «Сегодня отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Единая Россия» стоит на страже исторической памяти и никому не позволит переписывать историю Великой Отечественной войны и обесценивать подвиг нашего великого народа», – подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне, экс-начальник Главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов. Генерал-полковник Картаполов напомнил, что на стороне немецко-фашистских захватчиков в наступлении на Ленинград и блокаде города участвовали финны, испанцы, французы, итальянцы. «Не умаляя преступлений нацистской Германии, не стоит забывать, что кроме нее в удержании города в удушающем железном кольце повинны и многочисленные представители многих других европейских государств. По сути, ленинградцы сражались со всей объединенной Европой», – сказал парламентарий. Депутат напомнил, что блокада города продлилась 872 дня, а битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. «27 января 1944 года силами войск Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции окончательно разорвано кольцо блокады Ленинграда», – сказал собеседник. К началу войны в Ленинграде проживало около 3,2 млн человек, он был одним из крупнейших городов Европы и уступал только четырем столицам – Лондону, Берлину, Москве и Парижу, указал парламентарий. К январю 1944 года в городе оставалось всего 579 тыс. жителей. К этому моменту было эвакуировано около 1,7 млн человек, от голода и обстрелов, по официальным данным, погибли 672 тыс., из них более полумиллиона – с ноября 1941-го по август 1942 года. «За долгие месяцы блокады фашисты сбросили на Ленинград 150 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тыс. зажигательных и фугасных бомб. Они разрушили 3 тыс. зданий, а повредили больше 7 тыс.», – сказал Картаполов. Депутат отметил: по карточкам рабочие могли получить только 250 граммов хлеба в день, остальное население – 125 граммов. «На вкус эти кусочки мало напоминали привычный сейчас хлеб. Муку приходилось делать из того, что еще не съели ­– семян диких трав, еловых иголок. В состав добавляли целлюлозу», – напомнил парламентарий. По окончании Великой Отечественной войны 226 защитников города удостоились звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» были награждены около 1,5 млн человек, подчеркнул депутат. Вскоре после прорыва блокады, весной 1944 года, в городе открылась выставка «Героическая оборона Ленинграда», которая через полтора года стала музеем. В первый же день выставку посетили 16 тыс. человек, за 1945 год – почти 200 тыс. На ней побывали супруга британского премьер-министра Клементина Черчилль, и будущий президент США, а на тот момент командующий войсками союзников в Европе Дуайт Эйзенхауэр. «Сегодня мы склоняем головы в память обо всех неисчислимых жертвах ленинградской блокады. И отдаем дань огромного уважения ветеранам – участникам тех легендарных боев, блокадникам, труженикам тыла, ленинградским партизанам», – сказал Картаполов. Президент России Владимир Путин в четверг посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда. Глава государства возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады, передает ТАСС. Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Во время церемонии был исполнен гимн России. Путин остановился на несколько минут возле монумента, склонив голову. Завершилось мероприятие шествием военнослужащих под звуки военного оркестра, который исполнил музыку из песен «Баллада о солдате» («Шел солдат») и «Вечный огонь» («От героев былых времен»). Пискаревское кладбище – это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились самой суровой блокадной зимой 1941/1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек.

Сатановский: США превратились в политического бомжа 26 января 2022, 11:46

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Слова Байдена – это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина. «Заявления Байдена в очередной раз показывают, что американская политика окончательно запуталась сама в себе, став совершенно непредсказуемой. А американский президент перестал контролировать что бы то ни было в стране», – считает политолог Евгений Сатановский. «Какие санкции лично против Путина могут быть введены? – задается вопросом эксперт. – Ему запретят владеть дворцами в Новой Англии? Насколько я понимаю, у него там нет недвижимости, и непонятно, кому она там вообще нужна. Путину больше не разрешат приезжать в США? Тоже странно. Ему запретят смотреть американские фильмы? Пользоваться айфоном? Не знаю, кого это интересует. И так далее». «Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения. Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа. Что же теперь поделать?» – иронизирует Сатановский. «И пусть президент России сам решит, будут ли такие санкции равнозначны объявлению войны. На мой взгляд, все, что происходит между нами и США, это война. Необъявленная война, направленная на уничтожение нашей страны. Сюда относится все, что связано с Украиной и Грузией. Разница лишь в том, что не мы ведем эту войну, а Соединенные Штаты против нас. И дело здесь не в санкциях против Путина», – отметил собеседник. «Еще лет 20 назад в разговоре с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс я вполне искренне заявил, что есть некие красные линии, пересечение которых Россия никогда не простит. Тогда я и подумать не мог, до чего все это дойдет. Сегодня о красных линиях говорят наш МИД и политики. Но на самом деле они давно пересечены. Войну между Россией и США можно не замечать, но это было бы глупо», – заключил Сатановский. Во вторник президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина. Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что, если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина. Кроме того, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину. Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина 26 января 2022, 07:46 Текст: Антон Антонов

Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – заявил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки». Как заявил Володин, «США не устраивает», что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – заявил он. Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да». Макрон собрался предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на Украине 24 января 2022, 22:58 Текст: Антон Антонов

В ближайшие дни состоятся телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец. Париж заявил, что французская сторона «обеспокоена» ситуацией на Украине. При этом Франция, как заявили в Елисейском дворце, «очень осторожна, чтобы не создавать двусмысленности». Сообщается, что Макрон намерен предложить «путь деэскалации» кризиса на Украине. Также в Елисейском дворце подтвердили проведение встречи в нормандском формате на уровне политсоветников в Париже 26 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse. Напомним, Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства в Евросоюзе, заявил, что Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной безопасности на континенте. До этого Макрон приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США решили «повременить» с санкциями против Путина 27 января 2022, 09:27

Фото: White House/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Белый дом решил не вводить санкции против президента России Владимира Путина, так как это создало бы «технические трудности», сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Корреспондент канала отметила, что «США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого». По данным источников, это может создать «некоторые технические трудности», передает РИА «Новости». Так, если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина. Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассматриваются ли ограничительные меры против Путина, заявила, что США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины. Путин указал на достоинства системы обучения «2+2+2» 25 января 2022, 14:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на встрече с учащимися ведущих отечественных вузов заявил, что инициатива по переводу системы высшего образования в России на схему «2+2+2» позволит сделать обучение студентов более гибким. «Эта система «2+2+2», когда молодой человек после двух лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом уже через два года, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития – это порождает <...> более гибкую систему получения образования, более гибкое расписание», – цитирует его ТАСС. Также Путин рассказал, что одним из элементов комфортной современной среды для обучения являются коворкинги. «Над этим мы и работаем, начиная в том числе программу строительства современных кампусов. Именно так они и должны быть устроены: [предусматривать] и проживание, и получение образования, в том числе дополнительного, та же самая среда и так далее», – рассказал глава государства. «Что касается университетов в целом, то вы знаете, что уже несколько лет назад мы пошли по пути поддержки всех, но выявления при этом наиболее перспективных, эффективно работающих высших учебных заведений, создали десять, по-моему, федеральных университетов, исследовательских университетов. Сейчас приступили к программе поддержки ста ведущих академических центров, которые на свои исследования получат по 100 млн рублей. По всем этим направлениями будем активно двигаться», – добавил Путин. Глава государства согласился с участниками встречи в том, что процесс трансформации образования должен быть всегда в центре внимания власти. Ранее Путин заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии. Путин обсудил стратегическое партнерство с президентом Кубы 24 января 2022, 19:14 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе телефонного разговора обсудили вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом... Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Лидеры двух стран также подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях. Во время беседы Мигель Диас-Канел Бермудес поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь, в том числе для борьбы с коронавирусом. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», – добавили в пресс-службе. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах. Напомним, что в апреле 2021 года президент России Владимир Путин и первый секретарь Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество. Путин призвал не жадничать в поощрении студентов за победы в олимпиадах 25 января 2022, 14:37 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин призвал своего помощника Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос о поощрении студентов, победивших на международных олимпиадах, призвав «не жадничать». «Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?», – обратился Путин к Фалькову, после того, как вопрос о поощрении задал один из студентов во время видеоконференции с президентом, передает ТАСС. «Обязательно сделаем. Я хотел бы сказать дополнительно, что если студенты, ребята участвуют в таких мероприятиях, у университета есть право, и многие университеты предоставляют особые преференции поступающим в магистратуру. Что касается материальной поддержки, в том числе стипендий, то представим [предложения]. Конечно, такая поддержка должна быть особой. Не будем жадничать, Владимир Владимирович», – заверил Фальков. «Участие в олимпиаде – это возможность проявить себя, посоревноваться со своими коллегами, проявить свои лучшие качества», – заметил президент, говоря об интеллектуальных состязаниях. Он также отметил такой способ реализовать себя, как хакатоны, при постановке конкретных задач конкретными компаниями. В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что «ребята, которые побеждают в олимпиадах, очень востребованы бизнесом». «Мне кажется, что мы могли бы подумать вместе с Валерием Николаевичем [Фальковым], который тоже участвует в нашем мероприятии, о том, каким образом награждать победителей олимпиад, кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России.<…> Если вы позволите, то мы вместе с министерством подготовим предложения о том, каким образом поощрять этих ребят», – отметил Фурсенко. Ранее Владимир Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям, в том числе жильем. Байден не исключил введения санкций против Путина 25 января 2022, 22:33 Текст: Антон Антонов

В случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина, заявил президент США Джо Байден. Байдена спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России. Байден ответил: «Да», – передает РИА «Новости». Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС. Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину. Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям 26 января 2022, 17:25

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства сделал замечание, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса. «Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – передает его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы. Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн. В Кремле призвали дождаться реакции Путина на ответ США по российским предложениям 27 января 2022, 13:57

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президенту России Владимиру Путину передали ответ США на предложения по гарантиям безопасности, необходимо дождаться его реакции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сказал, что «все эти бумаги у президента», передает РИА «Новости». В Кремле проанализируют ответ США, «не будем спешить с какими-то заключениями». При этом он отметил, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма: «Вы вчера слышали заявления госсекретаря США, генсека НАТО, где они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Россией», передает «Интерфакс». На вопрос, планируется ли у президента какое-либо совещание в связи с получением ответа, Песков отметил, что Путин «консультируется с членами руководства, с членами Совбеза». По его словам, «с реакцией никто затягивать не будет», но и ожидать ее уже на следующий день не стоит. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный. Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан. Депутат: Доходы от майнинга должны приносить деньги в бюджеты российских регионов 26 января 2022, 20:58

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Так он отреагировал на поручение Владимира Путина правительству и Центробанку прийти к единому мнению по криптовалютам. «В экспертном профессиональном сообществе активно обсуждаются существующие подходы к криптовалюте. Но принимать единое мнение необходимо с учетом нескольких трендов в мировом развитии криптовалют», – говорит зампредседателя думского комитета по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Цифровая финансовая инфраструктура, уверен депутат, это мировая тенденция и неизбежное будущее. «Целый ряд стран уже в процессе борьбы за криптоинвестиции, в том числе наши ближайшие соседи – Узбекистан, Казахстан и Прибалтика. Эти страны уже углубились в криптопроекты», – добавил собеседник. Россия сегодня должна быть в коротком списке стран, которые лидируют по развитию технологии цифровой финансовой инфраструктуры, считает депутат. «Статус цифрового государства требует от нас создавать условия для развития самых современных и адекватных ситуации инструментов. Поэтому задача правового регулирования важна для тех, кто занят в майнинге и так или иначе работает в этой конфигурации», – указал политик. Но прежде всего необходимо ликвидировать пробелы и серые зоны в законодательстве, чтобы не свершались противоправные действия. «Денежные вопросы всегда сопряжены с рисками такой противозаконной деятельности, как экстремизм, терроризм, и далее по списку. То есть эта сфера должна быть досконально изучена законодателем. Должны быть учтены все моменты и описаны действия, предпринимаемые по цепочке», – пояснил зампредседателя думского комитета по экономической политике. Но уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты. В 2020 году в России был принят закон о цифровых финансовых активах, но «необходимо и дальше развивать законотворчество в этом направлении, всесторонне проговорить с экспертами риски криптовалют, мировые тренды и развитие рынка и каким образом Россия будет участвовать в этих вопросах». «Сегодня я бы не говорил однозначно, будет ли обращение криптовалюты как платежного средства внутри страны, но для меня, как руководителя Российского союза налогоплательщиков, вполне понятно, что криптовалюта – это тот актив, который необходимо использовать в целях налогообложения. Такие регуляторные механизмы необходимо качественно запускать», – призвал депутат. Кирьянов подчеркивает, что прибыль от майнинга и криптовалют уже сегодня может приносить доходы в региональные бюджеты и тем самым оказывать прямую помощь жизни в офлайне. Депутат возглавил при комитете экспертный совет по развитию цифровой экономики. Тема регулирования криптовалют, их обращения и майнинга будет одной из главных для совета. В итоге должно приниматься законодательство, которое «по максимуму гарантировало бы защиту прав и законных интересов россиян». «Полагаю, что руководство страны будет принимать решения, ориентируясь на сегодняшнюю реальность и с учетом всей непростой специфики цифровой финансовой инфраструктуры и ее регулирования», – подытожил Кирьянов. У Центрального банка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу, отметил президент на совещании с членами правительства в среду. «ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», – передает ТАСС слова Путина. «Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, прежде всего для граждан страны», – добавил президент. «Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», – сказал глава государства. Российский лидер призвал Центробанк и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах. Ранее в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории России несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в Центробанке, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны, полагают в ЦБ. При этом Минфин России выступает не за запрет, а за регулирование криптовалют. Эксперт: Ставка на молодежь в науке поможет совершить прорыв в развитии России 25 января 2022, 17:00

Фото: kremlin.ru

Текст: Ростислав Зубков

Работа, направленная на развитие потенциала молодых специалистов и будущих ученых, позволит России сохранить лидерство в научной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин провел онлайн-встречу со студентами по случаю дня российского студенчества. «После информационных обменов, подобных нынешней беседе с представителями студенчества, глава государства уже традиционно вносит поручения правительству. Их цель будет соответствовать главному тезису, который президент повторил на этой встрече – государство должно создавать возможности для развития молодежи», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов. Собеседник подчеркнул – уже не первый год руководство России делает ставку именно на молодежь, поскольку она может помочь обеспечить прорыв в развитии страны. «Чтобы этого добиться, нужно реформировать образовательную политику. Сделать это следует, на мой взгляд, через поддержку вузовской науки, а с другой стороны – через развитие системы наставничества в высшей школе. Следует также повышать престиж технических специальностей», – указал Баширов. В свою очередь, член экспертного клуба «Дигория», руководитель московского представительства молодежного отделения Российского общества политологов Михаил Кузнеченков, подчеркнул: молодежь в России – это ключевой потенциал развития экономических, научно-технических и культурных достижений страны. «Именно молодое поколение в большинстве отраслей может дать новый взгляд и новое решение на существующие проблемы. Это хорошо считывается по кадровым конкурсам, которые проходят по инициативе платформы «Россия – страна возможностей» и при поддержке Росмолодежи и других ведомств», – отметил внимание эксперт. «Главным лейтмотивом развития России становится усовершенствование не только самой системы работы с молодежью, но и подходов к образованию, – считает Кузнеченков. – Здесь благодаря президенту была выстроена эффективная работа, направленная на развитие потенциала будущих ученых и молодых специалистов». За счет этих мер Россия сможет сохранить лидерство в научной сфере, в свою очередь подчеркнул Баширов. «У нас хорошая школа математиков и программистов, наши школьники получают хорошее образование и выигрывают многие олимпиады. Однако далее этих талантливых ребят государство должно поддерживать, чтобы они, будучи студентами, шли в аспирантуру, работали в практической плоскости, в более фундаментальных направлениях», – полагает политолог.



«В целом одна из главных традиций, на которых стоит наша система образования, – поддержка со стороны государства. Если на Западе деньги поступают от частных организаций, что сужает возможности развития фундаментальных наук, у нас власть традиционно вкладывала средства. Все понимают, что из ниоткуда они взяться не могут», – добавил собеседник. «Государство должно создавать стимулы. Это касается, в частности, и волонтерской деятельности. Это очень широкая повестка: не только помощь нуждающимся в пандемию, но также экология, забота о животных и так далее. У молодежи огромный запрос на социальную справедливость, и если мы не даем возможность его реализовать через определенные форматы, это принимает уродливые формы», – полагает Баширов. Эксперт также отметил, что Россия не только открыта для зарубежных студентов и ученых, но сама дает своим ученикам возможность посмотреть, как устроена жизнь на Западе. «Государство создает соответствующие институты развития. Помимо межвузовских обменов с другими странами, мы не препятствуем тому, что наши студенты едут, например, в Брюссель или Францию на полгода поучиться, а потом возвращаются в наши вузы. Есть такие опции», – указал эксперт. «Открытость и сотрудничество – одни из первостепенных направлений российского образования, – поддержал Кузнеченков. – Об этом свидетельствует и множество различных программ по обмену студентами, в том числе с азиатскими странами, и различные программы с двойными и тройными дипломами ведущих вузов России. Академическая мобильность также находит своего целевого адресата при написании аспирантских диссертаций, частичная публикация которых до сих пор подразумевает работу с иностранными журналами». Во вторник президент Путин провел онлайн-встречу со студентами по случаю Татьяниного дня, который отмечается ежегодно 25 января. Глава государства в режиме видеоконференции пообщался с представителями вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Президент регулярно встречается с молодыми специалистами. Например, 8 декабря прошлого года он провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых. Мероприятие было приурочено к завершению Года науки и технологий в России. «Когда мы говорим о молодых ученых, молодых исследователях, то хочу напомнить, что, скажем, в начале 2000-х у нас ученых до 40 лет было менее 25%. А сегодня это почти 50% – до 40 лет», – обратил внимание Путин на встрече. В ноябре 2021-го президент принял участие в конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021, где бсуждалась тема «Технологии искусственного интеллекта для решения социальных задач». Путин в числе прочего признал важность технологий искусственного интеллекта. «Сегодня это точка притяжения для талантливых творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей, передовой край научной, инженерной мысли», – указал он. Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств с ЕАЭС 24 января 2022, 19:41 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза) возможность ускоренной регистрации инновационных лекарств. «Правительству РФ обеспечить проработку с государствами – членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов», – приводится поручение на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, который должен представить доклад до 1 сентября, а далее предоставлять ежегодно. Кроме того, Путин поручил создать механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий. «Обеспечить создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств», – указывается в списке поручений. Также Путин распорядился до 1 июня утвердить комплекс мер, которые позволят обеспечить страну высококвалифицированными кадрами в области генетики. «Утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности Российской Федерации в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 года, и обеспечить его реализацию», – говорится в документе. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июня 2022 года. Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию 27 января 2022, 13:38 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин посетит Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять: а) эпидемиологическая обстановка; б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, данная тема неоднократно поднималась в ходе последних контактов двух лидеров. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине. Эксперт: Наши спортсмены покажут на Олимпиаде в Пекине блестящие результаты 25 января 2022, 18:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Андрей Резчиков

«Несмотря на ограничения МОК по использованию нашей символики, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной», – сказал газете ВЗГЛЯД глава хабаровского краевого Союза боевых искусств Андрей Белоглазов, комментируя встречу главы государства с олимпийской сборной, отправляющиеся на Игры-2022 в Пекине. «Владимир Путин отличается от многих лидеров еще и тем, что лично уделяет большое внимание массовой физической культуре и спорту высших достижений. В России многое делается для развития спорта как в крупных городах, так и в отдаленных селах. Лидер страны не раз говорил о том, что спорт объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. Спорт объединяет нацию», – подчеркнул президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. «Президент – сам по духу спортсмен. Я уверен, что поддержка лидера страны – это дополнительная мотивация для каждого нашего олимпийца», – подчеркнул собеседник. Белоглазов обратил внимание на то, что президент в один день провел встречи с представителями олимпийской сборной и студентами, победителями олимпиад по математике и программированию. «Это говорит о том, что наука, образование и спорт едины и неразделимы. В нашей стране всегда действовал принцип, что в здоровом теле здоровый дух, а спорт – это еще и интеллект», – добавил Белоглазов. Во время встречи президент сделал акцент на том, что спорт и Олимпийские игры – это прежде всего справедливость и честность, отметил собеседник. Спортсмен напомнил об акции в поддержку российских атлетов #WeWillROCYou, которая была запущена еще на Олимпиаде в Токио и была активно поддержана российскими болельщиками (напомним, что на Играх-2020 российские спортсмены выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет). «Президент пожелал нашим олимпийцам боевого настроя. Мы все будем наблюдать с большим интересом за успехами сборной. Конечно, нельзя забывать о том, что нас давят санкциями и различными ограничениями – и очень печально, что все это проявляется в спорте. Но такое давление позволит нашим спортсменам еще больше проявить свой характер, спортивную злость в хорошем смысле – стремление к достижению победы», – добавил собеседник. Россия никогда не использовала спорт в качестве рычага давления и влияния, подчеркнул Белоглазов. «И ранее, и сейчас, на нынешних Играх, мы болели и будем болеть как за российских атлетов, так и за наших «соседей» – за спортсменов из стран бывшего СССР, – подчеркнул он. – И главное, несмотря на ограничения Международного олимпийского комитета по использованию нашей символики и все сложности из-за пандемии, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности, подчеркнул президент, всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной». «Все наши спортсмены будут заняты только тем, чтобы побеждать и приносить радость российским болельщикам», – добавил Белоглазов. Собеседник особо отметил, что олимпийцы из России будут участвовать во всех 13 видах спорта, представленных на Играх-2022. «Я буду болеть за каждого нашего спортсмена. Олимпийский чемпион, призер и участник Олимпиады – это штучный товар. Мы сильны во многих зимних видах спорта. Наши спортсмены, я уверен в этом, покажут блестящие результаты», – подытожил Белоглазов. Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с членами Олимпийской сборной страны перед их отъездом на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Глава государства выразил надежду, что спортсмены сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков. По словам Путина, «есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи». Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.