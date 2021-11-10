Как Красная армия спасла Ленинград еще в 1941 году

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10 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Турция меняет российский газ на атом

Росатом может ударить по бизнесу Газпрома в Турции instagram.com/akkuyunukleer
Мировой энергетический урок не прошел для Турции даром. Не успела Анкара запустить первую атомную электростанцию, как уже готова строить вторую и третью, ведь атомная энергетика не только недорогая, но и экологичная. Но чем больше атомной энергии получит Турция, тем меньше в перспективе она будет зависеть от российского газа. Подробности...
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Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

Украинские военные в Донбассе по-прежнему готовы «отражать агрессию», которую якобы готовит Россия REUTERS/Serhiy Takhmazov
США предупредили своих партнеров в Европе: Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Аналогичные заявления звучат и из Пентагона. Поразительно то, что Киев, всегда выступающий как преданный сателлит Вашингтона, на этот раз запротестовал. Опровержения американской информации звучат даже из офиса Зеленского. Чем продиктован «вброс» американцев и как объяснить прозрение Киева? Подробности...
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Как России решать проблему этнической преступности

Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности кадр из видео
Громкие преступления с этнической составляющей в России породили дискуссию о том, что выходцы с Кавказа не признают законы и не уважают правоохранительные органы. По мнению экспертов, одна из ключевых проблем в данном вопросе – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем. Так ли это на самом деле и какие еще факторы влияют на этническую преступность? Подробности...
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Когда поляки начнут стрелять по беженцам

Польские военные готовы стрелять в нарушителей границы Виктор Толочко/РИА «Новости»
Пока толпы курдов продолжают искать уязвимые места в польской границе, в Варшаве политики и генералы прямым текстом угрожают – ее нарушителей ждет расстрел на месте. Правозащитники, правда, предупреждают Польшу о необходимости соблюдения прав беженцев. Но переживающий наплыв мигрантов ЕС вряд ли осудит Варшаву за жесткие действия против нелегалов. Откроют ли огонь польские пограничники? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Как Красная армия спасла Ленинград еще в 1941 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 ноября 1941 года стартовало наступление советских войск под Тихвином. Это была отчаянная попытка вырвать инициативу под Ленинградом, не допустить полного и бесповоротного замыкания блокадного кольца и спасти город от голодной смерти. Подробности...

Чего стоила Украине утрата донбасского угля

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Украина сама загнала собственный ТЭК в тупик, и в конечном счете за выход из него платить будут опять ее собственные граждане. До 2014 года страна была экспортером энергетического угля, а теперь стала его импортером. Подробности...
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Судьба Запада находится в руках «инкубаторной» элиты

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда важнейшие социально-политические и экономические конструкты придумывают и реализуют люди, всю жизнь прожившие в тепличных условиях и не нюхавшие пороху, шансы развития событий по катастрофическому пути идут резко вверх. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

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Россия вступит в эру беспилотников

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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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    Тимур Шерзад

    Как Красная армия спасла Ленинград еще в 1941 году

    Тимур Шерзад
    журналист
    		10 ноября 2021, 09:00

    Блокада Ленинграда стала одной из самых масштабных и душераздирающих драм Второй мировой войны. Полный мирного населения город попал в кольцо фашистской блокады, от голода, холода и болезней погибли сотни тысяч человек, включая множество детей.

    Но все могло быть еще хуже – блокадное кольцо замкнулось только на суше. К северо-востоку от города находилось крупнейшее в Европе Ладожское озеро, славящееся своими штормами. Доставка продовольствия и медикаментов в город, хоть и была сильно затруднена, но все-таки была возможна. Сомкнись силы противника окончательно и вокруг Ладоги – и Ленинград бы пал, задушенный в тисках голода и холода. И количество погибших, включая мирное население, было бы еще больше.

    Немцам даже не надо было полностью брать под контроль Ладожское озеро. Достаточно было овладеть городом Тихвин, через который проходила важнейшая для жизни города железная дорога. Перережь противник этот путь, и объемы поставок в Ленинград упали бы в десятки раз. Это наложилось бы на холод, на зиму 1941-42 годов, которая и так была самой тяжелой за всю блокаду.

    Впрочем, германские планы шли куда дальше – немцы планировали разрезать фронт на значительном расстоянии от Ленинграда, охватить город и встретиться с финнами на севере, на реке Свирь. Но прежде всего надо было овладеть Тихвином, как важным узлом коммуникаций.

    Немцы начали наступление на Тихвин в середине октября 1941 года. Наступавшая группа армий «Север» была уже далеко не в таком прекрасном состоянии, как несколько месяцев назад. У нее планово отобрали сильнейшие и лучшие танковые соединения, перебросив их на московское направление. Те подвижные части, что оставались, были сильно потрепаны во время предыдущих боев. Но они по-прежнему представляли собой грозную наступательную силу. Тем более, что РККА тоже находилась далеко не в лучшем состоянии.

    Фото: Евзерихин Эммануил/ТАСС

    На четвертый день наступления противник прорвал оборону РККА. Тем не менее, до уровня всесокрушающего блицкрига темпам продвижения на Тихвин было далеко. Сказывались и лесисто-болотистые условия местности, и яростные контратаки Красной армии, выигрывающие время для формирования и подхода новых резервов. Ставка быстро перебрасывала стрелковые дивизии и внутри Ленинградского фронта.

    В итоге неприятельское наступление удалось достаточно замедлить. И, хотя 8 ноября немцы все-таки взяли Тихвин, это было ненадолго. РККА успела собрать значительные силы для серьезного контрудара, а также заменить показавших себя плохо военачальников на опытных, уверенных и рвущихся в бой. Так, на 4-ю армию был назначен генерал Мерецков, будущий маршал и кавалер ордена «Победа», разгромивший Квантунскую армию японцев в 1945 году. Радоваться первоначальным успехам противнику оставалось недолго.

    Контрудар

    Стартовав буквально через несколько дней после занятия немцами Тихвина, советское контрнаступление тут же сдвинуло фронт на запад на десяток километров. Но останавливаться на этом было нельзя – требовалось вернуть себе Тихвин и железную дорогу.

    Но наступление завязло. Оно грозило остановиться окончательно, перейдя в безрезультативные позиционные бои. В хаосе 1941-го еще не удалось наладить четкую организацию, которая в 1945 году позволит промчаться паровым катком до Берлина. В ноябре 1941-го были серьезные проблемы даже с тем, чтобы собрать сильную ударную группировку местного значения. Так, например, наступление на узел германской обороны в Малой Вишере свелось к атаке всего двух полков на фронте шириной 8 километров – этого, конечно, было слишком мало, чтобы достигнуть положительных результатов.

    Впрочем, оборона серьезно потрепанных немецких дивизий особой прочностью тоже не отличалась. Это была типичная для осени-зимы 1941 года система опорных пунктов, промежутки между которыми не были заняты, а только простреливались. При желании, используя темное время суток, между ними вполне можно было просочиться довольно крупными силами, чтобы поставить слабые места противника под шах, и вынудить его отойти, пока не поздно.

    Так было под Малой Вишерой – советские командиры взяли тысячу человек и разбили ее на два отряда, которым было придано несколько орудий для стрельбы прямой наводкой. К делу готовились тщательно – даже обматывали тканью все подвижные металлические элементы оружия, которые могли звякать друг о друга. В итоге ночью 17 ноября было выполнено настолько образцовое просачивание, что на следующий день немцы сами решили оставить Малую Вишеру, пока не попали в окружение. К сожалению, такое понимание обстановки командиры под Тихвином демонстрировали отнюдь не всегда, и на других участках дело часто ограничивалось малоэффективными лобовыми атаками. Хотя в целом наступление продолжало продвигаться.

    Цена и результат

    Немцы очень сильно хотели удержать Тихвин, это обсуждалось верховным командованием, вплоть до уровня фюрера. Но реальность складывалась иначе. 7 декабря, немногим позднее ошарашившего немцев контрнаступления под Москвой, перелом наступил и под Тихвином. Части Красной армии прорвали оборону немцев и поставили под угрозу единственную дорогу, по которой снабжались немецкие войска в районе Тихвина.

    Это означало угрозу окружения, и немцам пришлось экстренно реагировать, выслав подкрепления за счет обороны самого города. Эту слабость использовала советская сторона, овладев городом в стремительной ночной атаке 9 декабря 1941 года. Немцы сочли за лучшее отступить на исходные позиции, с которых они и начинали свое наступление на Тихвин в середине октября. Действовавшая под Тихвином группировка РККА усиливалась – в декабре из Ленинграда, например, прислали танки КВ. На 1941 год это были самые защищенные танки в мире, а их широкие гусеницы позволяли уверенно идти по глубокому снегу. Тяжелая бронетехника стала серьезным подспорьем, но ожидать, что немцы не просто отступят на изначальные позиции, но и побегут дальше, все же не приходилось.

    Стороны были слишком измотаны сражениями, а перевес РККА в контрнаступлении под Тихвином был не так уж и велик – всего 190 против 140 тысяч человек. Соотношение, явно недостаточное для уверенного разгрома. Поэтому в итоге все закончилось примерно на тех же позициях, с которых и начиналось в октябре 1941 года. Это, впрочем, было немалым достижением. Потери Красной армии в контрударе убитыми, пленными и пропавшими без вести составили около 18 тысяч человек, а вместе с ранеными – чуть менее полусотни тысяч. Немецкие потери были меньше, но ненамного – около 40 тысяч человек, включая раненых.

    Наступление далось ощутимой ценой – был убит каждый десятый участвовавший в нем красноармеец или командир. В передовых частях, регулярно участвовавших в боях, пропорции, конечно, были еще менее утешительными. Но отдавшие долг Отечеству не просто «сделали все, что могли» – они еще и добились по-настоящему стратегического результата. Германские планы полного окружения Ленинграда были сорваны, эпопея с Блокадой продолжалась – а это значило, что население города получило шанс на выживание.

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