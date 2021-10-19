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19 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Мировая инфляция стала опасной проблемой для России

Дорогие нефть и газ несут России не только прибыль, но и инфляцию Антон Новодережкин/ТАСС
Рост цен на углеводороды приносит России солидный доход. Бюджет зарабатывает на десятки миллиардов долларов больше, а золотовалютные резервы выходят на исторически высокий уровень. Однако у всего есть оборотная сторона медали. Удорожание нефти, газа и угля станет еще одной причиной для разгона мировой инфляции, которая будет «завезена» в Россию с импортом. Подробности...
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Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта

От голода и болезней во время блокады погибли более 600 тысяч человек Борис Кудояров/РИА Новости
«Вопиющая несправедливость». Так глава МИД Сергей Лавров назвал решение немецких властей о выплате ежемесячного пособия в 375 евро только тем жителям блокадного Ленинграда, кто имеет еврейское происхождение. В перспективе подобное разделение блокадников «на два сорта» опасно для исторической памяти. Чем может ответить Россия? Подробности...
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Чем опасен скандал с краповыми беретами

В Росгвардии опровергли сообщения о драке на состязаниях за краповые береты Kotsnews/Telegram
Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии на юге России. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали недовольство других участников соревнований. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
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Русский язык объявлен главной бедой Латвии

«Русский язык в Латвии – такой же иностранный, как и любой другой», – считает президент Эгил Левитс Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Президент Латвии Эгил Левитс призвал изгнать русский язык с рынка труда и неустанно над этим работать, поскольку широкое употребление русского в Латвии – главная беда страны. Призыв президента стоит воспринять серьезно. Ранее были приняты ряд откровенно идиотских законов, направленных на искоренение русского языка. Ради этой цели латыши не пощадили собственную экономику. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Государство не может быть бабушкой

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Беда в том, что многие люди у нас застряли между детством и взрослостью, одновременно требуя патернализма – государство обязано решить проблему пандемии – и в то же время либертарианства – государство не смеет мне указывать. Подробности...

Когда в Америке закончится всё

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Основанная, по сути дела, на доверии долларовая экономика в один миг превратится в ничто, как только сомнения в ее надежности превысят критический уровень. Пожалуй, в 2021-2022 годах полного обрушения удастся избежать. Но следующий кризис не заставит себя долго ждать. Подробности...
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Обычная девушка вернула интерес россиян к космонавтике

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
«Непрофессиональный космос» – это общемировая тенденция. Еще сто лет назад, чтобы полетать на самолете, требовалось идти в летную школу, сейчас же достаточно купить билет. С космосом постепенно ситуация станет такой же. Подробности...
Обсуждение: 121 комментарий
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Россия разрывает отношения с НАТО

Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 21 комментарий

Нуланд вернула Украину "на крючок"

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
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    Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта

    От голода и болезней во время блокады погибли более 600 тысяч человек
    		   19 октября 2021, 08:50
    Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    «Вопиющая несправедливость». Так глава МИД Сергей Лавров назвал решение немецких властей о выплате ежемесячного пособия в 375 евро только тем жителям блокадного Ленинграда, кто имеет еврейское происхождение. В перспективе подобное разделение блокадников «на два сорта» опасно для исторической памяти. Чем может ответить Россия?

    В 1941 году в Ленинграде проживало почти три миллиона человек. Из них от голода и болезней во время блокады погибло более 600 тысяч – и не только евреев. Среди умерших от дифтерии был и трехлетний Виктор Путин – брат президента Владимира Путина.

    Разве у президента России повернется рука подписать указ, согласно которому вводится новая ежемесячная выплата выжившим блокадникам Ленинграда – но не всем, а исключительно, например, русской или армянской национальности? Не повернется. Поэтому в сентябре 2021 года в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей всем гражданам России, пережившим блокаду и дожившим до наших дней.

    А вот у немцев рука повернулась. И они в своих действиях несправедливости не видят.

    Блокадники разных сортов

    «Правовая позиция Германии в этом вопросе заключается в том, что тема репараций, как общей компенсации за причиненный военный ущерб, была закрыта в 1953 году с отказом бывшего СССР от дальнейших репараций со стороны Германии», – говорит представитель немецкого МИД Кристофер Бургер.

    С этим действительно сложно спорить – обязательные платежи (то есть не «хочу» или «считаю нужным», а «должен») действительно закончились после соответствующего решения Москвы и Берлина.

    Принуждать Германию к выплатам мы не можем – и формально она имеет полное право выплачивать тем и столько, кому и сколько посчитает нужным.

    Берлин не мог сказать «хочу платить только евреям, потому что они евреи, и их жизни для нас важнее, чем жизни русских» (ну или «особеннее» русских). В этом случае в воздухе завоняло бы реинкарнацией нацизма, от чего Германия (кстати, до сих пор делящая страны на первосортные и второсортные, правда, не по расовому признаку, а по степени «демократизации» и «либерализации» их обществ) открещивается как от чумы.

    Поэтому Берлин в рамках своей аргументационной линии стал придерживаться версии не о наиболее важном, а о наиболее пострадавшем народе. «Нужно отдельно рассматривать индивидуальные выплаты евреям, которые стали жертвами расистски мотивированного преследования со стороны национал-социалистов», – продолжил свою мысль герр Бургер.

    «На наши вопросы, как же быть со всеми остальными, которые тоже выживали в нечеловеческих условиях, они сказали: "Нет, вы понимаете, перед еврейскими гражданами, где бы они ни жили, у нас по закону ответственность в силу того, что был Холокост, а остальные блокадники Ленинграда не подвергались гонениям Холокоста"», – разъяснил позицию Берлина Сергей Лавров.

    Позиция на самом деле слабая. Термин «Холокост» был введен уже после Второй мировой войны, а тогда Германия проводила общую политику истребления «неарийских народов». В том числе и граждан Советского Союза.

    Даже насквозь русофобский журнал Spiegel называет блокаду «целенаправленным массовым убийством». То есть аналогом еврейского Холокоста, только направленным не на представителей конкретной национальности, а на жителей конкретного города, отказавшихся сдаться фашистам.

    Ужасы о том, как переживали блокаду, может прочитать каждый желающий, например, в дневниках тех, кто жил и умирал в несгибаемом городе.

    Переводят внимание

    Тогда чем объясняется позиция Берлина? Кто-то скажет о комплексе немецкого народа, который на протяжении уже нескольких поколений продолжает каяться за Холокост и выплачивать деньгами кровавый долг перед евреями. О самобичевании, которое не дает немцам забыть о том ужасном преступлении против человечности.

    Другие видят в этом нечто обратное – не самобичевание для памяти, а демонстративное самобичевание для забвения. Как среди своих граждан, так и среди чужих.

    «Фокусирование на Холокосте является способом придать забвению значительную часть грехов перед иными народами. После Второй мировой немцами была избрана тактика беспрецедентного покаяния, и она дала свои плоды – постоянно каявшихся немцев практически не обвиняли извне. Наиболее бесспорным был геноцид евреев, вот на нем и сосредоточились в первую очередь, хорошо понимая, что эта тема со временем будет вытеснять из массовой памяти все остальные зверства, даже более масштабные: например, уничтожение в концлагерях советских военнопленных», – заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    По его мнению, пройдет еще пара десятков лет, и немцы всех убедят, что их главный грех был в преступлении против евреев. «А в остальном – на войне как на войне. И русские ее начали, будучи в сговоре с Гитлером, чуть позднее чем немцы в сентябре 1939 года», – говорит эксперт.

    В этом случае немцы будут петь в унисон со многими правительствами Восточной Европы, которые считают, что СССР вступил в войну на стороне Гитлера во второй половине сентября 1939 года. Тогда советские войска вошли в уже не обладавшую суверенитетом Польшу и вернули в состав Советского Союза Западную Белоруссию и Западную Украину, отодвинув тем самым границу с германскими владениями на сотни километров на запад. Возможно, благодаря этому в 1941 году удалось спасти Москву.

    Брать пример с Белоруссии

    Назревает вопрос, как России бороться с этой стратегией по изменению исторической памяти.

    Одним из немногих доступных вариантов является, по всей видимости, тот путь, который избрали белорусы.

    В Минске сейчас разворачивается грандиозная информационная кампания по признанию преступлений фашистской Германии против белорусского народа геноцидом – таким, как Холокост. Белорусские спецслужбы, силовики, прокуратура – все сосредоточены на сборе и систематизации доказательной базы.

    Россия может сделать примерно то же самое. Продвигать идею геноцида не только российского, но и советского народа в целом. Нацисты же не делали особой разницы между казахом, русским, армянином или азербайджанцем – всех, кто отказывался предать Родину и не стал служить Гитлеру, убивали или отправляли на смерть в концлагеря.

    Так и только так можно защитить историческую правду и память ушедших предков от вопиющих несправедливостей, к которым прибегают ревизионисты. Как явные (типа Прибалтики или Украины, где бойцы СС теперь национальные герои), так и умные, наподобие Германии.


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