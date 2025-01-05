Российские силы отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что российская группировка войск «Запад» нанесла тяжелое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в Харьковской области и ДНР. В районах Двуречная, Западное, Подолы и других населенных пунктах российские войска улучшили тактическое положение и отразили четыре контратаки ВСУ, уточнили в Минобороны.

Как указали в пресс-службе, потери украинской стороны составили до 450 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая две боевые машины пехоты, бронетехнику, гаубицы и артиллерийские орудия. Среди уничтоженной техники также значатся станция радиоэлектронной борьбы «Хортица» и различные американские и британские образцы вооружения.

Кроме того, подразделения «Южной» группировки также улучшили свои позиции, нанеся урон мотопехотной, механизированным, аэромобильной и пехотной бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Эти действия привели к потерям до 230 украинских военнослужащих и уничтожению различных транспортных средств, подчеркнули в ведомстве.

В сообщении говорится, что на Харьковском направлении группировка «Север» атаковала формирования механизированной бригады ВСУ и теробороны, уничтожив склад с боеприпасами и артиллерийские орудия, нанеся до 40 потерь противнику.

Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных беспилотников.