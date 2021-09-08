За Ленинградом всегда наступает Сталинград

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8 сентября, среда  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Автомобилей не хватает на всех желающих Артем Геодакян/ТАСС
Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Как западные посольства вербуют пятую колонну в России

Посольства западных стран, в том числе США – желанный объект трудоустройства для некоторых наших сограждан MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС
Россия лишила Запад важнейшего канала создания пятой колонны – российских граждан, чья лояльность другим государствам была выше лояльности родной стране. Инструментом отбора и воспитания этой целевой группы были западные посольства в Москве. Как все происходило и какими словами оценивает это российский МИД? Подробности...
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Донбасс объединяется ради русского будущего

Новая политика снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА «Новости»
Главы ДНР и ЛНР выпустили заявление, которое для обеих донбасских республик является историческим. В ближайшее время там планируют ликвидировать «феодальную раздробленность» и создать единое экономическое пространство по российским лекалам. Этот чрезвычайно важный шаг. Вопрос в том, почему он делается только сейчас. Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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За Ленинградом всегда наступает Сталинград

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы не простили Европу за блокаду Ленинграда. Это грех родителей, который лежит на детях. Не за войны – за геноцид мирных жителей, за ад, за расчётливо и цинично заморенных голодом ленинградских детей Бог не простит и мы никогда не простим «просвещённую Европу». Подробности...
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Мужской вопрос сводится к тому, первый вы муж или второй

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла сели бы смотреть сериал. Подробности...
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Священное писание новой ковидной этики

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Твое тело не является твоим делом. А значит, и отвлеченные абстрактные конструкции вроде религии, подталкивающие человека к представлению о суверенитете над телом, не имеют права на существование применительно к вопросу о вакцинации. Подробности...
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День уничтожения военной игрушки

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Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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Обсуждение: 9 комментариев
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

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Что вам ближе – коммунизм или христианство?
  • Коммунизм

  • Христианство

  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
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    Герман Садулаев

    За Ленинградом всегда наступает Сталинград

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		8 сентября 2021, 13:50

    Фашистские генералы в послевоенных мемуарах называли Ленинградскую операцию ошибкой и даже катастрофой. Но не потому, что раскаивались в чудовищном преступлении, которое совершил вермахт. Нет, они сетуют на просчёты в тактике и стратегии. Замысел блокады, по их мнению, был хороший, годный замысел. Но ведь не удалось всё равно. Не удалось устроить полную блокаду.

    Город продолжал снабжаться по воздуху, по воде и по льду Ладожского озера, войска получали боеприпасы и пополнение, шла эвакуация гражданского населения. Не удалось полностью сомкнуть костлявые руки блокады на шее города. И паники, апатии, потери воли к сопротивлению у жителей и защитников Ленинграда не случилось. А значит, надо было быстрым ударом город взять, освободить значительные силы, которые были скованы около Ленинграда, и ударить с севера по Москве. И надо было это сделать в 1942-м, потому что в 1943-м было уже поздно.

    Надо было фрицам, да кто ж им дал бы? Все попытки фашистов продвинуться дальше, ближе к городу, встречали ожесточённое сопротивление. И, напротив, Красная Армия постоянно атаковала, контратаковала, пыталась пробить блокаду. Да, поэтому Синявинские высоты так обильно политы кровью. 8 сентября немцы взяли Шлиссельбург и замкнули блокаду, а уже 10 сентября началась 1-я Синявинская операция, наступление 54-й отдельной армии. Наступление не удалось, но и вермахту пришлось остановиться. Вскоре началась 2-я Синявинская операция, вторая попытка прорыва. Снова безуспешная. В конце лета – осенью 1942 года шли тяжёлые бои 3-й Синявинской операции, навстречу Ленинградскому фронту рвался Волховский фронт. Прорвать блокаду и тогда не получилось.

    Так, может, зря? Зря были все эти атаки, операции, жертвы? Нет, не зря. Это была жестокая борьба за перехват стратегической инициативы. С 1941 года немцы имели преимущество первого удара, они обладали инициативой, они навязывали свою логику, свои правила, а нам приходилось отступать, обороняться, приспосабливаться. И, конечно, тот, кто обладает стратегической инициативой, тот в конечном итоге и выигрывает. Возьмём, например, использование танков. Правильно использовать танки – бросать их в прорывы и развивать наступление. Неправильно использовать танки – пытаться танками исправить ошибки обороны, затыкать дыры, использовать танки как никудышные средства обороны от танковых прорывов противника.

    Весь 1941-й и частично 1942 год немцы использовали танки правильно, а мы – неправильно. Не потому, что мы такие дураки и не знали, как правильно. Знали. А просто инициатива была у немцев, а мы играли чёрными. В 1943-м Красная Армия перехватила стратегическую инициативу, и хвалёные танковые полководцы вермахта внезапно «поглупели» и стали использовать свои танки для затыкания брешей обороны, как последний резерв против прорвавшихся советских танков. И так далее, во всём прочем. В войне важна инициатива. И враг её не отдавал просто так. За неё бились и погибали.

    Фото: Борис Кудояров/РИА «Новости»

    12 января 1943 года началась операция «Искра», и к 18 января блокада была прорвана. Случилось бы это без кровопролитных и «безнадёжных» трёх Синявинских операций? Нет. А бои за Синявино продолжались и после. Только в январе 1944 года немцы ушли с последней Синявинской высоты.

    У родственников моей жены под Синявино дача. В советское время давали работникам завода, а они на заводе работали. Мы там каждое лето бываем. Но то Синявино, что есть сейчас, на карте и на Мурманском шоссе – это новый посёлок. Старое Синявино в войну было уничтожено полностью, ничего не осталось. Новое Синявино построили на другом месте. В местах боёв много памятников. На Синявинских высотах, в месте самых ожесточённых боёв, сейчас мемориальный комплекс: памятники, мемориальные доски, стелы, братские могилы. Но и в дачном нашем посёлке, в лесополосах между домами, тут и там скромные могилы и памятные знаки погибшим. Это часть нашей жизни. Кто-то скажет: «на костях». Но не на костях, а рядом со своими мёртвыми. Наши мёртвые рядом с нами. А если не сажать цветы и клубнику, не строить дома и не гулять, не жить там, где наши предки сражались за эту землю и проливали кровь, то и жить нам будет негде. Вся наша земля полита кровью и усеяна останками героев. Для того они и погибли, чтобы мы могли жить, чтобы ребёнок ехал мимо на велосипеде. Но пусть ребёнок видит памятник с красной звездой, пусть помнит своих мёртвых. Не надо прятать историю.

    В Ленинграде-Петербурге всё связано с памятью о блокаде. И таблички на домах: «при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». И музеи, и памятники. Но главное – люди, которые ещё живы, которые помнят. Совсем недавно ушли прадедушка и прабабушка моей дочери, детьми пережившие блокаду. Им было меньше, чем моей дочери сейчас. Невозможно представить себе тяжесть испытания, которая выпала на их долю, на долю их родителей. В Ленинграде этого никогда не забудут.

    Поэтому когда какие-то «историки» решили повесить памятную доску маршалу Маннергейму, тому, кто, как верный союзник фюрера, с севера подпирал своими войсками блокаду – повесить за то, что он, мол, раньше ведь был «российский офицер и исследователь Арктики» – то провисела она недолго. То краской её нечаянно обольют, то бутылку об неё случайно разобьют, намазали бы и дерьмом, да воспитание не позволяет – всё же культурная столица. И, что характерно, полиция как-то не рьяно такие «хулиганства» расследовала. И скоро убрали доску от греха подальше.

    А были ещё некоторые деятели, которые затеяли дискуссию, что, может, стоило сдать Ленинград гитлеровцам, чтобы дети не умирали от голода. И эти самые деятели моментально помножили свою репутацию на ноль. Их имена стёрты из летописи города. Нет таких и не было никогда. Предатели даже памяти не достойны. Мы ведь даже объяснять им не будем, что Гитлер и не собирался захватывать Ленинград вместе с жителями. Он хотел устроить именно блокаду и именно голодную смерть защитникам и жителям, чтобы потом зайти в пустой мёртвый город, желательно зимой, когда трупы замёрзли.

    А врагов мы помним. Немцам мы ничего не забыли и не простили. Ведь одно дело война: на войне убивают. Даже захватчиков можно понять с военной точки зрения. Мы потом тоже пошли на Запад и всех убили. Хорошо, в России берёз много, хватило на миллионы крестов над немецкими могилами. Но мы не окружали ни Берлин, ни Лейпциг вместе с мирным населением на три года, обрекая жителей на голодную смерть.

    Это не война. Это даже не военное преступление. Это просто преступление против человечества. Это массовый садизм. Мы прощаем своих врагов, с которыми воевали и которых победили. Они получили своё. И можно дальше дружить. Но за Ленинград воздаяния ещё не было. Немцы не прощены. И финны не прощены. И испанцы, «Голубая дивизия» которых стояла в Пушкине, не прощены. Мы не простили Европу за блокаду Ленинграда. Это грех родителей, который лежит на детях, лежит на потомках европейских народов, на всех. Не за битвы, не за сражения, не за войны – за геноцид мирных жителей, за ад, который европейцы хотели устроить в Ленинграде, за расчётливо и цинично заморенных голодом ленинградских детей Бог не простит и мы никогда не простим «просвещённую Европу». Прежде чем они что-то начнут опять говорить критическое про нас, какие-то мультики снимать смешные, учить нас жизни, пусть вспомнят, а не вспомнят – так мы напомним: Ленинград.

    И есть ещё такая интересная историческая закономерность: за Ленинградом всегда наступает Сталинград.   

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